FPに久保建英も登場…ウイイレ×DAZN『Jリーグ Players of the Week』とは?

モバイルゲーム「ウイニングイレブン」を運営するKONAMIとスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」とのコラボレーションとしてスタートした、Jリーグ Players of the Week。毎週金曜日にDAZNが配信する、Jリーグ プレビューショー内で本コラボレーションの特別コーナーが今春よりスタートした。本記事ではJリーグ Players of the Weekの概要と、ウイニングイレブンからDAZNへ新規登録を行ったユーザーを対象に実施されているプレゼントキャンペーンを解説する。

■ウイイレ×DAZN「Jリーグ Players of the Week」とは

本コラボレーションはKONAMIとDAZNの両者が明治安田生命Jリーグで活躍した選手たちをPlayers of the Weekとして選定し、選出された選手たちが実際にウイニングイレブン内に「FP(Feature Player)」として登場するというもの。Jリーグ Players of the Weekは毎週木曜日に発表され、前節での活躍に合わせて選手たちはさまざまな能力値がアップした状態でウイイレアプリに登場する。さらにDAZNロゴをまとった期間限定カードとして入手可能だ。

■過去にはFC東京の注目の17歳も選出

第11節のJリーグ Players of the WeekではFC東京の17歳、久保建英がジュビロ磐田戦での活躍を評価されて初選出。総合値が通常の67から79に大幅アップしただけでなく、「ボールコントロール」の能力値はヴィッセル神戸のアンドレス・イニエスタらに次ぐ91となった。また、最大までレベルを上げると世界トップクラスの選手たちと肩を並べる能力値になると話題だ。

■350myClubコインのプレゼントキャンペーンを実施中

また現在、本キャンペーンのスタートを記念して、ウイニングイレブンからDAZNへ新規登録を行ったユーザーを対象に、ゲーム内アイテムの350myClubコインが毎月プレゼントされるキャンペーンが実施中。以下にウイニングイレブンからDAZNへ登録する方法と、アイテムの受け取り方法を記載したので、DAZNに未加入のウイイレアプリユーザーはぜひ参考にしてほしい。 ※プレゼントキャンペーンの対象はAndroidユーザーのみ

■ウイニングイレブンからDAZNへの登録方法

①ウイイレアプリ内のメインメニューからニュースアイコンをタップ

②ニュース一覧からDAZNへの加入を促すニュースをタップ

③文中の「詳細はこちら」をタップし、DAZNの新規登録画面へ

④DAZNの新規登録画面内の開始をタップ

⑤個人情報や支払い方法を入力

これでDAZNへの登録は完了。DAZNではJリーグをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグやプレミアリーグなど世界中のサッカーが楽しめる(登録から1ヶ月は無料視聴が可能)。

また、DAZNへの登録が完了したらウイイレアプリのメインメニューから、プレゼントアイコンをタップしよう。プレゼントは毎月1日時点の登録者に付与される。

ウイニングイレブンのダウンロードは こちら から。