2026年FIFAワールドカップが北米で開催され、サッカー史上で最大規模の大会となります。出場48チームによる104試合が、6月11日の開幕から7月19日の決勝まで生中継されます。 総計340時間に及ぶこのプレミアムイベントの全得点を逃さず楽しむには、大会期間中の配信状況を把握することが不可欠です。

米国ではFOX（70試合）とFS1（34試合）が英語中継を担当。FuboやFOX One、Tubiなどの配信サービスも利用でき、視聴環境は整っています。

以下では、GOALが2026 FIFAワールドカップの残りの試合を視聴する方法を詳しく解説し、最新の料金プラン、無料トライアル期間、大会期間中の特別キャンペーン、およびネイティブ4K視聴に必要な要件について紹介します。





テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





Fuboのサブスクリプションオプションとプラン

Fuboは英語とスペイン語の全放送局を一つにまとめ、高性能なスポーツハブを提供。4試合を同時に表示できるカスタマイズレイアウトも唯一対応しており、グループステージ最終日の観戦に最適です。





Fuboは予算や言語の好みに合わせて多彩なプランを用意しています：

プラン プロモーション価格（1ヶ月目） 通常価格 ワールドカップの放送範囲 おすすめ フブ・ラティーノ 月額9.99ドル（最初の2ヶ月間） 月額14.99ドル スペイン語放送を完全網羅（テレムンド＆ユニベルソ） 予算重視のファンに最適。スペイン語放送。 Fubo Sports™＆News 月額45.99ドル 月額55.99ドル FOXネットワークの試合のみ 英語ベーシック Fubo Pro（ライブTVコア） 月額48.99ドル 月額73.99ドル 全104試合（FOX、FS1、Telemundo、Universo） HDケーブルテレビの完全代替 Fubo Ultra 月額53.99ドル 月額83.99ドル 全104試合＋4K HDR配信 高画質志向のスポーツファン

FOXワールドカップのサブスクリプションおよび単体プラン

このトーナメントを見るために、ケーブルボックスは必須ではありません。FOXは配信方法を刷新し、デジタルアプリと地上波放送の2つで視聴できます。

地上波（OTA）アンテナ（無料）： デジタルアンテナを設置すれば、地元の系列局を無料で視聴できます。メットライフ・スタジアムでの決勝戦やUSMNTのグループステージ全試合など、FOXメインネットワークで放送される70試合を見られます。

FOX Oneプレミアムサブスクリプション（月額約5.99～7.99ドル）： Rokuなど主要ストアで配信されているFOX Oneに加入すれば、ケーブル契約なしで全104試合をライブ＆オンデマンド視聴可能。専用UIでデータ追跡や即時リプレイも利用できます。

テレビプロバイダー認証（ケーブル／ストリーミング契約者向け無料）： Fubo、YouTube TV、Hulu + Live TVなど既存のライブTVサービスに加入済みなら、FOX SportsアプリやFOXSports.comにログインするだけで全試合を視聴できます。









現在のお得な情報・キャンペーン・無料トライアル

予算を抑えつつ視聴スケジュールを立てたいなら、今夏利用できるプロモーションがいくつかあります：

Fuboの5日間無料トライアル： すべてのライブTVプランで利用可能。初期費用なしでチャンネルや画質を確認できます。

Fubo 新規 登録初月割引： Fubo ProまたはFubo Ultraの初月料金が 25 ～ 30ドル オフ。グループステージの視聴コストを抑えられます。

ID.me経由のFubo認証割引： 軍関係者、緊急対応要員、公務員、シニアはFubo Proの 最初の2か月が30ドル割引 。

FOX Oneの3日間無料トライアル： 専用アプリをダウンロードした新規ユーザーは3日間無料で利用可能。注目度の高い試合でオーバーレイデータ機能を試す絶好の機会。

Tubiの無料4K同時配信： 予算重視のコードカッターに朗報。FOXの広告付き無料プラットフォーム「 Tubi 」が、大会の重要な開幕の瞬間を 4Kで完全無料 配信。以下の注目カードは、クレジットカードやログイン情報なしで視聴可能：

6月11日： メキシコ対南アフリカ（大会公式開幕戦） 6月12日： アメリカ対パラグアイ（米国男子代表のグループステージ初戦）

Tubi FIFAワールドカップ™ FOXハブ： 専用無料コーナーで試合の振り返り、ハイライト、スタジオ分析を24時間配信。

💡 プロのヒント：Fuboの全プランに「無制限クラウドDVR」搭載。勤務時間中や深夜でも、自動録画設定でどのデバイスからでも試合を視聴できます。



ネイティブ4Kでワールドカップを観る方法

FOX One、FOX Sportsアプリ、Fubo Ultraに加入すれば、全104試合をネイティブ4K HDRで視聴できます。

📺 4K視聴チェックリスト：

鮮明な4K画質でスタジアムの熱気を味わうには、以下の条件を満たしていることを確認してください：

対応する4Kテレビ。

対応デバイス（Apple TV 4K、Roku Ultra、Amazon Fire TV Stick 4Kなど）。

安定したインターネット接続（ 25 Mbps 以上）。

デバイス設定の手順ガイド

開会式に間に合うよう、ほぼすべてのデバイス（Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、Samsung/LGスマートテレビ、iOS/Android）で2分以内に設定できます。

デスクトップまたはモバイルブラウザでFuboまたはFOX Oneの公式ページにアクセスし、予算に合ったプランを選び、無料トライアルを有効にします。 デバイスストアを開く： スマートテレビまたはストリーミングスティックのホーム画面からストアへ移動します。 検索とダウンロード： 「 Fubo 」「 FOX One 」「 FOX Sports 」で検索し、アプリをダウンロードします。 アプリを起動し 、 登録したアカウントでログイン。FOX Sportsアプリの場合は「プロバイダーをリンク」をタップし、外部テレビサービスまたはFuboの認証情報でサインイン。 お気に入りに追加： アプリ内でFIFAワールドカップのハブを登録すると、試合開始の通知やショートカットを受け取れます。







