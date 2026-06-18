FOXで観るワールドカップ：ストリーミング、テレビパッケージ、料金、無料トライアルなど

2026年FIFAワールドカップが北米で開催され、サッカー史上で最大かつ最も壮観な大会となっています。出場チームは48に増え、6月11日の開幕から7月19日の決勝まで計104試合が生中継されます。 総計340時間に及ぶこのプレミアムイベントの全得点を逃さず楽しむには、大会期間中の配信状況を把握することが不可欠です。

米国では英語放送をFOX（70試合）とFS1（34試合）が分割。FuboやFOX One、Tubiなどの配信サービスも利用でき、視聴環境は簡単。

以下では、GOALが2026 FIFAワールドカップの残りの試合を視聴する方法を詳しく解説し、最新の料金プラン、無料トライアル期間、大会期間中の特別キャンペーン、およびネイティブ4K視聴に必要な要件について紹介します。





テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





Fuboのサブスクリプションオプションとプラン

Fuboは英語とスペイン語の全放送局を一つにまとめ、高性能なスポーツハブを提供。4試合を同時に表示できるカスタマイズレイアウトも唯一対応しており、グループステージ最終日に最適です。





予算や言語に合わせて多彩なプランを用意しています：

プラン プロモーション価格（1ヶ月目） 通常価格 ワールドカップの放送範囲 おすすめ フブ・ラティーノ 月額9.99ドル（最初の2ヶ月間） その後月額14.99ドル スペイン語放送を完全網羅（テレムンド＆ユニベルソ） 予算重視のファンに最適。スペイン語放送。 Fubo Sports™＆News 月額45.99ドル 月額55.99ドル FOXネットワークの試合のみ 英語基本プラン Fubo Pro（ライブTVコア） 月額48.99ドル 月額73.99ドル 全104試合（FOX、FS1、Telemundo、Universo） HDケーブルテレビの完全代替 Fubo Ultra 月額53.99ドル 月額83.99ドル 全104試合＋4K HDR配信 高画質志向のスポーツファン

FOXワールドカップのサブスクリプションおよび単体プラン

このトーナメントを見るのにケーブルボックスは必須ではありません。FOXは配信方法を刷新し、デジタルアプリと地上波放送の2つで視聴できます。

地上波（OTA）アンテナ（無料）： デジタルアンテナを設置すれば、地元の系列局を無料で視聴できます。メットライフ・スタジアムでの決勝戦やUSMNTのグループステージ全試合など、FOXメインネットワークで放送される70試合を見られます。

FOX Oneプレミアムサブスクリプション（月額約5.99～7.99ドル）： Rokuなど主要ストアで配信。ケーブル契約なしで全104試合をライブ＆オンデマンド視聴可能。専用UIでデータ追跡や即時リプレイも利用できます。

テレビプロバイダー認証（ケーブル／ストリーミング契約者向け無料）： Fubo、YouTube TV、Hulu + Live TV、従来型ケーブルTVなどライブTVサービスに加入済みなら、FOX SportsアプリまたはFOXSports.comにログインするだけで全試合を視聴できます。









現在のお得な情報、キャンペーン、無料トライアル

予算を抑えつつ視聴スケジュールを立てたいなら、今夏利用できるプロモーションがいくつかあります：

Fuboの5日間無料トライアル： すべてのライブTVプランで利用可能。初期費用なしでチャンネルや画質を確認できます。

Fubo 新規 登録初月割引： Fubo ProまたはFubo Ultraの初月料金が 25 ～ 30ドル オフ。グループステージの視聴コストを抑えられます。

ID.me経由のFubo認証割引： 軍関係者、緊急対応要員、公務員、シニアはFubo Proの 最初の2か月が30ドル割引 。

FOX Oneの3日間無料トライアル： 専用アプリをダウンロードした新規ユーザーは3日間無料で利用可能。重要な試合でオーバーレイデータ機能を試す絶好の機会。

Tubiの無料4K同時配信： 予算重視の「コードカッター」には、FOXの広告付き無料プラットフォーム「 Tubi 」が大会の開幕シーンを 4Kで完全無料 配信。以下の注目カードはクレジットカードやログイン情報不要で視聴可能：

6月11日： メキシコ対南アフリカ（大会公式開幕戦） 6月12日： アメリカ対パラグアイ（米国男子代表のグループステージ初戦）

Tubi FIFAワールドカップ™ FOXハブ： 専用無料コーナーで試合ダイジェスト、ハイライト、スタジオ分析を24時間配信。

💡 プロのヒント：Fuboの全プランには「無制限クラウドDVR」機能があります。勤務時間中や深夜に地域で放送されない試合でも、自動録画を設定すれば、好きな時にどのデバイスからでも視聴できます。



ネイティブ4Kでワールドカップを観る方法

FOX One、FOX Sportsアプリ、Fubo Ultraに加入すれば、全104試合をネイティブ4K HDRで視聴できます。

📺 4K視聴チェックリスト：

鮮明な4K画質でスタジアムの熱気を楽しむには、以下の条件を満たしていることを確認してください：

対応する4Kテレビ。

対応デバイス（Apple TV 4K、Roku Ultra、Amazon Fire TV Stick 4Kなど）。

安定したインターネット接続（ 25 Mbps 以上）。

デバイス設定の手順ガイド

開会式に間に合うよう、ほぼすべてのデバイス（Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、Samsung/LGスマートテレビ、iOS/Android）で2分以内に設定できます。

選択と登録： デスクトップまたはモバイルブラウザでFuboまたはFOX Oneの公式登録ページにアクセスし、ご家庭の予算に合ったプランを選択して、無料トライアルを有効にしてください。 デバイスストアを開く： スマートテレビまたはストリーミングスティックのホーム画面からストアへ移動します。 検索とダウンロード： 「 Fubo 」「 FOX One 」「 FOX Sports 」で検索し、アプリをダウンロードします。 アプリを起動し 、 登録したアカウントでログイン。FOX Sportsアプリの場合は「プロバイダーをリンク」をタップし、外部テレビサービスまたはFuboの情報を入力。 お気に入りに追加： アプリ内でFIFAワールドカップのハブを登録すると、試合開始通知やショートカットを受け取れます。







