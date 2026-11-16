パラグアイ代表の最新FIFAランキングは？11月17日に日本と対戦

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は2026年11月17日、国際大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、パラグアイ代表と対戦する。

本記事では、パラグアイ代表の最新FIFAランキングなど、チーム情報を紹介する。

パラグアイ代表｜FIFAランキング

日本代表・SAMURAI BLUEが11月17日に対戦するパラグアイ代表は、FIFAワールドカップに9度出場。南米の強豪国の1つだ。

10月7日付の最新FIFAランキングで、パラグアイは33位につけている。日本は17位だ。

FIFAランキング(10月7日付)

順位 チーム ポイント 1位 スペイン 2011.57 2位 アルゼンチン 1972.80 3位 フランス 1958.86 4位 イングランド 1925.59 5位 ポルトガル 1807.69 6位 ブラジル 1806.51 7位 モロッコ 1805.34 8位 ベルギー 1779.17 9位 オランダ 1778.61 10位 メキシコ 1738.48 11位 コロンビア 1735.80 12位 スイス 1725.39 13位 ドイツ 1717.52 14位 クロアチア 1714.74 15位 イタリア 1713.04 16位 アメリカ 1705.47 17位 日本 1684.75 18位 セネガル 1648.84 19位 ノルウェー 1637.89 20位 ウルグアイ 1635.54 21位 デンマーク 1619.62 22位 オーストリア 1600.66 23位 イラン 1597.31 24位 エクアドル 1587.07 25位 エジプト 1585.86 26位 オーストラリア 1580.52 27位 カナダ 1575.31 28位 アルジェリア 1574.77 29位 コートジボワール 1569.32 30位 ナイジェリア 1567.97 31位 トルコ 1563.54 32位 韓国 1562.49 33位 パラグアイ 1552.30 34位 スウェーデン 1543.80 35位 ロシア 1537.45

パラグアイ代表｜チーム情報・プロフィール

日本も出場したFIFAワールドカップ2026で、パラグアイはベスト16入りした。ラウンド32では強豪・ドイツをPK戦の末に撃破。ラウンド16ではフランスに敗れたものの、0-1とその堅守で優勝候補を苦しめた。

パラグアイは伝統的に守備が堅いチームで、攻撃ではカウンターから数少ないチャンスをアタッカーが仕留める。FIFAワールドカップ2026では5試合を戦い、ボール保持率とシュート数で相手を上回った試合は1度もない。

ワールドカップ後の2026年9～10月のインターナショナルマッチウイークでは、南米のライバルであるボリビアとコロンビアに連勝している。ボリビア戦で2得点を挙げたミゲル・アルミロン、イプスウィッチ・タウンで前田大然のチームメートとなったフリオ・エンシソ、上田綺世の所属するLOSCリールに今夏加入したGKヒルら、ワールドカップで活躍した選手たちを今回の日本戦にも引き続き招集。経験値の高い選手が揃う。

日本との対戦成績

2勝5分5敗（得点12、失点17）

1995年9月20日 ○2-1 95 デザント アディダス マッチ 1998年5月17日 △1-1 キリンカップサッカー’98 1999年7月2日 ○4-0 コパアメリカ ’99 2001年7月1日 ●0-2 キリンカップサッカー2001 2003年6月11日 △0-0 キリンカップサッカー2003 2008年5月27日 △0-0 キリンカップサッカー2008 2010年6月29日 △0-0（延長、PK5-3） 2010FIFAワールドカップ南アフリカ 2010年9月4日 ●0-1 キリンチャレンジカップ2010 2018年6月12日 ●2-4 国際親善試合 2019年9月5日 ●0-2 キリンチャレンジカップ2019 2022年6月2日 ●1-4 キリンチャレンジカップ2022 2025年10月10日 △2-2 キリンチャレンジカップ2025

パラグアイ代表のメンバー一覧

Pos. 名前 所属 GK オルランド・ヒル リール／フランス GK ガストン・オルベイラ オリンピア GK サンティアゴ・ロハス ナシオナル GK ファクンド・インスフラン アル・ワフダ／UAE DF グスタボ・ゴメス パルメイラス／ブラジル DF オマル・アルデレーテ サンダーランド／イングランド DF フニオール・アロンソ アトランタ・ユナイテッド／MLS DF クレヴァー・フェレイラ CAトゥクマン／アルゼンチン DF マテオ・ガマーラ オリンピア DF マウロ・コロネル ナシオナル DF フアン・カセレス ディナモ・モスクワ／ロシア DF アレクサンドロ・マイダナ タジェレス／アルゼンチン DF アラン・ベニテス リベルタ MF ダミアン・ボバディージャ サン・パウロ／ブラジル MF ヒューゴ・クエンカ セルタ／スペイン MF エドゥアルド・デルマス オリンピア MF ディエゴ・ゴメス ブライトン／イングランド MF マウリシオ・マガリャンイス パルメイラス／ブラジル MF マティアス・ガラルサ インテル・マイアミ／MLS MF マティアス・ビジャサンティ グレミオ／ブラジル MF ブライアン・オヘダ オーランド・シティ／MLS FW ミゲル・アルミロン アトランタ・ユナイテッド／MLS FW フリオ・エンシソ イプスウィッチ／イングランド FW グタボ・カバジェロ サントス／ブラジル FW アラン・ヴェルク ラヌース／アルゼンチン FW ヒューゴ・ベニテス ナシオナル FW ロベルト・モラレス UNAMプーマス／メキシコ

日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報

「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポール・カランの「シンガポールナショナルスタジアム」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表

試合日時：2026年11月17日(火)

キックオフ：22:10（現地21:10）

会場：シンガポールナショナルスタジアム（シンガポール・カラン地区）

サッカー日本代表vsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表戦は、日本テレビ系列で全国生中継されるほか、TVerとU-NEXTでもライブ配信される。

日本テレビ系列とTVerは無料で視聴可能。一方、U-NEXTではライブ配信に加え、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

各サービスの放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信サービス 放送・配信内容 視聴料金 日本テレビ系列 地上波全国生中継 無料 TVer 無料ライブ配信 無料 U-NEXT ライブ・見逃し配信 対象プラン会員は追加料金なし NHK 放送予定なし ― DAZN 配信予定なし ― Amazonプライムビデオ 配信予定なし ―

U-NEXTでは、月額プランまたはサッカーパックの対象会員が試合を視聴できる。月額プランには初回31日間の無料トライアルも用意されている。

なお、NHKでのテレビ放送やDAZN、Amazonプライムビデオでのライブ配信は予定されていない。

サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。