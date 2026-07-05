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brazil norway(C)Getty Images
【7月6日5時キックオフ】ブラジルvsノルウェーはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

ブラジルvsノルウェーの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

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ブラジル 対 ノルウェー

サッカー ブラジル代表vsノルウェー代表の通算成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16で、ブラジル代表とノルウェー代表が対戦する。

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本記事では、ブラジルvsノルウェーの通算対戦成績を紹介する。

ブラジルvsノルウェーの通算対戦成績は？

ブラジル代表とノルウェー代表は、これまでに国際Aマッチで4度対戦している。通算成績はブラジルから見て0勝2分け2敗となっており、ノルウェーが無敗を維持している。

初対戦は1988年7月の国際親善試合で、1-1の引き分け。1997年の親善試合ではノルウェーが4-2で勝利すると、翌1998年のフランス・ワールドカップでも2-1の逆転勝利を収めた。直近の対戦となる2006年の親善試合は1-1のドローに終わっている。

ブラジルにとってノルウェーは、過去に対戦経験がありながら一度も勝利を挙げられていない相手として知られる。1998年大会ではベベットのゴールで先制したものの、終盤に連続失点を喫して逆転負けを喫している。

対戦数ブラジル勝利引き分けノルウェー勝利
4試合0勝2分け2勝
開催日大会開催地結果
1988年7月28日国際親善試合オスロブラジル 1-1 ノルウェー
1997年5月30日国際親善試合オスロブラジル 2-4 ノルウェー
1998年6月23日フランス・ワールドカップ グループステージマルセイユブラジル 1-2 ノルウェー
2006年8月16日国際親善試合オスロブラジル 1-1 ノルウェー

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ブラジルvsノルウェーの日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は、日本時間2026年7月6日(月)5:00にキックオフする。

現地時間では7月5日(日)16:00開始。会場は決勝の舞台にもなるニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム(メットライフ・スタジアム)だ。

ブラジルはラウンド32で日本を2-1で下し、ノルウェーはコートジボワールに2-1で勝利してベスト16へ進出。準々決勝への切符を懸け、過去の対戦でノルウェーから一度も勝利を挙げていないブラジルが難敵に挑む。

試合日時会場
ブラジルvsノルウェー2026年7月6日(月)5:00ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム

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ブラジルvsノルウェーの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は、NHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継される。

NHK総合では日本時間2026年7月6日(月)4:45から放送を開始する予定。解説は福西崇史氏と佐藤寿人氏、実況は鳥海貴樹アナウンサーが担当する。地上波で視聴できるため、追加の視聴料金はかからない。

インターネットでは『DAZN』が同日5:00からライブ配信を実施。解説は風間八宏氏と山田直輝氏、実況は福田浩大氏が務める。今大会の全104試合をライブ配信と見逃し配信で提供しているため、試合終了後に視聴することも可能だ。

また、『NHK ONE』でも5:00からNHK総合の放送を同時配信する。スマートフォンやパソコンなどから視聴できるため、テレビ以外でもブラジルとノルウェーによるベスト8進出を懸けた一戦を楽しめる。

放送・配信先開始時刻放送・配信形態実況・解説
DAZN7月6日(月)5:00ライブ配信・見逃し配信解説：風間八宏、山田直輝
実況：福田浩大
NHK総合7月6日(月)4:45地上波生中継解説：福西崇史、佐藤寿人
実況：鳥海貴樹

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