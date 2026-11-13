ブラジル代表の最新FIFAランキングは？11月14日に日本と対戦

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は2026年11月14日、国際大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジル代表の最新FIFAランキングなど、チーム情報を紹介する。

ブラジル代表｜FIFAランキング

日本代表・SAMURAI BLUEが11月14日に対戦するブラジル代表は、FIFAワールドカップでは最多5度の優勝を誇る。言わずと知れた強豪国の1つだ。

ブラジルは10月7日付の最新FIFAランキングで、ブラジルは6位につけている。日本は17位だ。

FIFAランキング(10月7日付)

順位 チーム ポイント 1位 スペイン 2011.57 2位 アルゼンチン 1972.80 3位 フランス 1958.86 4位 イングランド 1925.59 5位 ポルトガル 1807.69 6位 ブラジル 1806.51 7位 モロッコ 1805.34 8位 ベルギー 1779.17 9位 オランダ 1778.61 10位 メキシコ 1738.48 11位 コロンビア 1735.80 12位 スイス 1725.39 13位 ドイツ 1717.52 14位 クロアチア 1714.74 15位 イタリア 1713.04 16位 アメリカ 1705.47 17位 日本 1684.75 18位 セネガル 1648.84 19位 ノルウェー 1637.89 20位 ウルグアイ 1635.54

ブラジル代表｜チーム情報

2025年5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督は、ACミラン（イタリア）、レアル・マドリード（スペイン）をUEFAチャンピオンズリーグ制覇に導いた世界的名将。ワールドカップではベスト16に終わったが、大会後もチームを率いる。

ブラジル代表は4年後を見据えた新戦力の発掘に重きを置いている。今回のシンガポール遠征には、23歳以下の選手が15人選出された。ワールドカップ時の平均年齢が29.6歳だったのに対し、今回の顔触れは23.6歳と大幅な若返りを図っている。セレソンの未来を担う選手のパフォーマンスに注目だ。

日本との対戦成績

12勝2分1敗（得点39、失点9）

1989年7月23日 ○1-0 国際親善試合 1995年6月6日 ○3-0 アンブロカップ 1995年8月9日 ○5-1 日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパーク カップ 1997年8月13日 ○3-0 国際親善試合 1999年3月31日 ○2-0 キリンビバレッジ1999 2001年6月4日 △0-0 FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001 2005年6月22日 △2-2 FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005 2006年6月22日 ○4-1 2006FIFAワールドカップドイツ 2012年10月16日 ○4-0 国際親善試合 2013年6月15日 ○3-0 FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 2014年10月14日 ○4-0 国際親善試合 2017年11月10日 ○3-1 国際親善試合 2022年6月6日 ○1-0 キリンチャレンジカップ2022 2025年10月14日 ●2-3 キリンチャレンジカップ2025 2026年6月29日 ○2-1 FIFAワールドカップ2026

ブラジル代表のメンバー一覧

※所属・年齢は2026年11月14日時点

Pos. 名前 所属 生年月日 試合/得点 GK ベント アル・ナスル

(サウジアラビア) 1999年6月10日

(27歳) 7/0 GK ペドロ・モリスコ コリチーバ 2004年1月10日

(22歳) 1/0 GK ルーカス・ペリ トリノ

(イタリア) 1997年12月10日

(28歳) 0/0 DF ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル

(イングランド) 1997年12月19日

(28歳) 24/1 DF ドウグラス・サントス ゼニト

(ロシア) 1994年3月22日

(32歳) 14/0 DF ヴァンデルソン モナコ

(フランス) 2001年6月21日

(25歳) 9/1 DF ウェズレイ ローマ

(イタリア) 2003年9月6日

(23歳) 8/0 DF カルロス・アウグスト インテル

(イタリア) 1999年1月7日

(27歳) 4/0 DF ジャイル・クーニャ ノッティンガム・フォレスト

(イングランド) 2005年3月7日

(21歳) 3/0 DF アルトゥール・ディアス アトレチコ・パラナエンセ 2007年4月10日

(19歳) 2/0 DF ヴィトール・レイス マンチェスター・シティ

(イングランド) 2006年1月12日

(20歳) 2/0 DF ジョナタン・ジェズス クルゼイロ 2004年5月27日

(22歳) 0/0 MF ブルーノ・ギマランイス アーセナル

(イングランド) 1997年11月16日

(28歳) 51/4 MF ジョアン・ゴメス アストン・ヴィラ

(イングランド) 2001年2月12日

(25歳) 10/0 MF アンドレイ・サントス マンチェスター・ユナイテッド

(イングランド) 2004年5月3日

(22歳) 8/0 MF ガブリエウ・ボンテンポ サントス 2005年1月16日

(21歳) 2/0 MF アンドレ コリンチャンス 2006年6月20日

(20歳) 0/0 MF マルロン・ゴメス シャフタール・ドネツク

(ウクライナ) 2003年12月14日

(22歳) 0/0 FW ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリード

(スペイン) 2000年7月12日

(26歳) 57/14 FW ハフィーニャ バルセロナ

(スペイン) 1996年12月14日

(29歳) 43/12 FW エンドリッキ レアル・マドリード

(スペイン) 2006年7月21日

(20歳) 24/4 FW エステヴァン チェルシー

(イングランド) 2007年4月24日

(19歳) 14/6 FW ハイアン ボーンマス

(イングランド) 2006年8月3日

(20歳) 8/2 FW アリソン・サンタナ シャフタール・ドネツク

(ウクライナ) 2005年9月21日

(21歳) 0/0 FW アラン マンチェスター・シティ

(イングランド) 2004年4月19日

(22歳) 0/0

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

試合日時：2026年11月14日(土)

キックオフ：19:15（現地18:15）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。

チャンネル 形態 中継時間 テレビ朝日系列 テレビ 11月14日(土)

18:30～21:15 U-NEXT ネット 11月14日(土)

18:30～

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。