横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2026のテレビ放送・ネット配信予定

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026」が、11月16日(月)から22日(日)に開催される。

本記事では横浜DeNAベイスターズファン感謝祭のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2026｜概要

横浜DeNAベイスターズは、例年実施しているファンフェスティバルに代わる新たなイベント「B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026」を11月16日(月)から22日(日)にかけて開催する。

期間中は横浜関内エリア各所でイベントが実施される。なお最終日となる22日(日)は、「TBSチャンネル2」「U-NEXT」などで生中継される。

放送・配信予定

放送・配信 日程 TBSチャンネル2 11月22日(日)13:00～イベント終了まで U-NEXT 11月22日(日)13:00～イベント終了まで FOD 11月22日(日)13:00～イベント終了まで ニコニコプロ野球チャンネル 11月22日(日)13:00～イベント終了まで

U-NEXT視聴方法

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026」は、11月22日に行われる最終日の模様が『U-NEXT』でライブ配信される。見放題配信で視聴することができる。

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