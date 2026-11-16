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B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026U-NEXT
横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2026はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2026のテレビ放送・ネット配信予定

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026」が、11月16日(月)から22日(日)に開催される。

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭をU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では横浜DeNAベイスターズファン感謝祭のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2026｜概要

横浜DeNAベイスターズは、例年実施しているファンフェスティバルに代わる新たなイベント「B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026」を11月16日(月)から22日(日)にかけて開催する。

期間中は横浜関内エリア各所でイベントが実施される。なお最終日となる22日(日)は、「TBSチャンネル2」「U-NEXT」などで生中継される。

放送・配信予定

放送・配信

日程

TBSチャンネル2

11月22日(日)13:00～イベント終了まで

U-NEXT

11月22日(日)13:00～イベント終了まで

FOD

11月22日(日)13:00～イベント終了まで

ニコニコプロ野球チャンネル

11月22日(日)13:00～イベント終了まで

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭をU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルで視聴

U-NEXT視聴方法

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「B-SIDE HOLIDAYS YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2026」は、11月22日に行われる最終日の模様が『U-NEXT』でライブ配信される。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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