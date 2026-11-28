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イタリアサッカー界のトップを決める時が近づいている。12月14日（月）、フィウミチーノのヒルトン・ローマ・エアポートでイタリアサッカー連盟（FIGC）の会長選挙が行われる。ジョヴァンニ・マラゴとアドリアーノ・ガッリアーニが会長職を争う。

82歳のフォルツァ・イタリア所属の上院議員で、ミランの元幹部でもあるガッリアーニは、選手協会（AIC）と監督協会（AIAC）から候補に推された。両団体は前回の6月22日の選挙ではマラゴを支持していた。マラゴは辞任したガブリエーレ・グラヴィーナの後任として、対立候補ジャンカルロ・アベーテの得票率29.17％に対し、68.58％を獲得して当選した。

しかし、マラゴは選出時にFIGCの登録者ではなく、必要な形式上の要件を満たしていなかったため、会長の地位を失った。これを受け、イタリア五輪委員会（CONI）の理事会はルチアーノ・ブオンフィーリョ会長の提案に基づき、FIGCを特別管理下に置くことを全会一致で決議。その後、10月6日にマラゴ本人を特別管理者に任命した。

マラゴはセリエAでは20クラブ中11クラブの署名を得て、過半数の支持を維持している。支持するのはナポリ、ローマ、フィオレンティーナ、ボローニャ、トリノ、ウディネーゼ、パルマ、フロジノーネ、モンツァ、ジェノア、レッチェだ。インテル、アタランタ、コモはガッリアーニ支持への転換を試みている。

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選挙での票の比重は、セリエAが18％、セリエBが6％、セリエCが12％、セリエDが34％、選手が20％、監督が10％となっている。

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鍵を握るのは、ジャンカルロ・アベーテが会長を務める全国アマチュアリーグの、極めて重要な34％の票だ。同リーグは両候補のどちらを支持するか決めることになる。

一方、ジョヴァンニ・マラゴはトリノの日刊紙『ラ・スタンパ』のインタビューで、こう語った。「マロッタ（インテル会長、編集部注）からガッリアーニの立候補を知らされた。それからアドリアーノに電話し、率直に『本当なのか？ 信じられない！』と言った。4月に私を候補に推した人たちと、今は対峙することになった」

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「ユヴェントスもガッリアーニ支持に回ったのか？ キエッリーニがこのUターンを喜んでいるとは思えない。理解しがたい、いかにもイタリアらしい出来事だ」

「代表監督について？ 連盟会長は全員の意見を聞くべきだと思う。だが、最後は私自身の責任になるのだから、決断を下す時が来る。私がロベルト・マンチーニを選んだのは、若い選手たちに対する彼の仕事ぶりと知識を評価しているからだ。それに、代表選手の何人かが『監督は絶対にマンチーニだ』と言っている。トップチームはこのサッカー界の頂点にすぎず、我々には非常に強いU-21代表もいる」

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イタリア代表監督のロベルト・マンチーニは『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。「現役時代の私は衝突しがちな人間だったか？ 単なる意見の対立だ。どこでも起こることで、ごく普通のことだ。カペッロとガッリアーニは私の格好の標的だったか？ まあ、ミランだ。あれはミランの時代だった。そういうこともあった。ああ、あったよ」

一方、アドリアーノ・ガッリアーニは、FIGC会長選に勝利した場合、マンチーニを引き続き代表監督に起用すると明言している。