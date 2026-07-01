2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32で、アメリカ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表が対戦する。
本記事では、アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナは何時から？試合日程・キックオフ時刻
FIFAワールドカップ・ラウンド32のアメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナは、日本時間2026年7月2日(木)午前9:00にキックオフを予定している。
アメリカはグループDを2勝1敗の首位、ボスニア・ヘルツェゴビナはグループBを1勝1分け1敗の3位で通過していた。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|FIFAワールドカップ2026
ラウンド32
|2026/7/2(木)
9:00
|アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナ
|サンフランシスコベイエリアスタジアム
(サンフランシスコ・ベイエリア／アメリカ)
※すべて日本時間。
アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナはどこで見られる？地上波テレビ放送は？
アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナは、テレビ放送が地上波『NHK総合』で生放送され、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』でも同時中継。また、ネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信される。
その他、『日本テレビ系列』、『フジテレビ系列』、『TVer』での中継は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|実況・解説
|DAZN
|ネット
|解説：佐藤勇人、佐藤寿人
実況：青嶋達也
|NHK総合
|地上波
|解説：長谷川健太、太田宏介
実況：鳥海貴樹
アナウンサー：小原和樹、杉浦友紀
|NHK ONE
|ネット
|NHK総合と同様
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|NHK総合と同様
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