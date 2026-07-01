2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32で、アメリカ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表が対戦する。

本記事では、アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナは何時から？試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド32のアメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナは、日本時間2026年7月2日(木)午前9:00にキックオフを予定している。

アメリカはグループDを2勝1敗の首位、ボスニア・ヘルツェゴビナはグループBを1勝1分け1敗の3位で通過していた。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 2026/7/2(木)

9:00 アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナ サンフランシスコベイエリアスタジアム

(サンフランシスコ・ベイエリア／アメリカ)

※すべて日本時間。

アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナはどこで見られる？地上波テレビ放送は？

アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナは、テレビ放送が地上波『NHK総合』で生放送され、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』でも同時中継。また、ネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信される。

その他、『日本テレビ系列』、『フジテレビ系列』、『TVer』での中継は予定されていない。

チャンネル 形態 実況・解説 DAZN ネット 解説：佐藤勇人、佐藤寿人

実況：青嶋達也 NHK総合 地上波 解説：長谷川健太、太田宏介

実況：鳥海貴樹

アナウンサー：小原和樹、杉浦友紀 NHK ONE ネット NHK総合と同様 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 NHK総合と同様

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