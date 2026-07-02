スイスvsアルジェリアの地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32で、スイス代表とアルジェリア代表が対戦する。

本記事では、スイスvsアルジェリアのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

スイスvsアルジェリアは何時から？試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド32のスイスvsアルジェリアは、日本時間2026年7月3日(金)午前12:00にキックオフを予定している。

グループB首位通過のスイスと、グループJ3位通過のアルジェリアが、ベスト16を賭け激突する。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 2026/7/3(金)

12:00 スイスvsアルジェリア BCプレイス・バンクーバー ﻿

(バンクーバー／カナダ)

※すべて日本時間。

スイスvsアルジェリアのテレビ放送予定｜地上波テレビ中継はある？

スイスvsアルジェリアは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波テレビは、NHK Eテレで生中継される。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では地上波同時放送を実施する。

ラウンド32・スイスvsアルジェリアの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 × NHK Eテレ 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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