ノルウェーvsフランスは何時から？試合日程・地上波テレビ中継予定

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループI第3節で、ノルウェー代表とフランス代表が対戦する。

本記事では、ノルウェーvsフランスのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

ノルウェーvsフランスは何時から？試合日程・開始時刻

FIFAワールドカップ・グループI第3節のノルウェーvsフランスは、日本時間2026年6月27日(土)午前4:00にキックオフを予定している。

ともに2連勝で迎える同試合は、グループ首位通過をかけた一戦。アーリング・ハーランドとキリアン・エンバペの両エースに注目だ。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

グループI 第3節 2026/6/27(土)

4:00 ノルウェー代表 vs フランス代表 ボストン・スタジアム

(ボストン／アメリカ)

※すべて日本時間。

ノルウェーvsフランスの放送予定は？地上波TV中継は？

ノルウェーvsフランスは、ネット『DAZN』が独占ライブ＆配信を実施。また、地上波テレビでは『NHK総合』が生中継を行う。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では地上波同時放送を実施予定だ。

グループI・第2節 ノルウェーvsフランスの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 日本テレビ 地上波 × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK 地上波 生中継 フジテレビ 地上波 × TVer ネット 未発表

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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