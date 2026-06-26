ノルウェーvsフランスは何時から？試合日程・地上波テレビ中継予定

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループI第3節で、ノルウェー代表とフランス代表が対戦する。
本記事では、ノルウェーvsフランスのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
ノルウェーvsフランスは何時から？試合日程・開始時刻
FIFAワールドカップ・グループI第3節のノルウェーvsフランスは、日本時間2026年6月27日(土)午前4:00にキックオフを予定している。
ともに2連勝で迎える同試合は、グループ首位通過をかけた一戦。アーリング・ハーランドとキリアン・エンバペの両エースに注目だ。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|FIFAワールドカップ2026
グループI 第3節
|2026/6/27(土)
4:00
|ノルウェー代表 vs フランス代表
|ボストン・スタジアム
(ボストン／アメリカ)
※すべて日本時間。
ノルウェーvsフランスの放送予定は？地上波TV中継は？
ノルウェーvsフランスは、ネット『DAZN』が独占ライブ＆配信を実施。また、地上波テレビでは『NHK総合』が生中継を行う。
その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では地上波同時放送を実施予定だ。
グループI・第2節 ノルウェーvsフランスの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|×
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK
|地上波
|生中継
|フジテレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|未発表
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