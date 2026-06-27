ヨルダンvsアルゼンチンは何時から？試合日程・テレビ放送予定

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループJ第3節で、ヨルダン代表とアルゼンチン代表が対戦する。

本記事では、ヨルダンvsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

ヨルダンvsアルゼンチンは何時から？試合日程・開始時刻

FIFAワールドカップ・グループJ第3節のヨルダンvsアルゼンチンは、日本時間2026年6月28日(日)午前7:00にキックオフを予定している。

アルゼンチンはリオネル・メッシが、2試合で5得点。連勝でグループ首位通過を決めており、決勝トーナメントに向け戦いぶりに注目だ。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

グループJ 第3節 2026/6/28(日)

11:00 ヨルダン代表 vs アルゼンチン代表 ダラス・スタジアム

(ダラス／アメリカ)

※すべて日本時間。

ヨルダンvsアルゼンチンの放送予定は？地上波TV中継は？

ヨルダンvsアルゼンチンは、ネット『DAZN』が独占ライブ＆配信を実施。また、地上波テレビでは『NHK総合』が生中継を行う。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では地上波同時放送を実施予定だ。

グループJ・第3節 ヨルダンvsアルゼンチンの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 日本テレビ 地上波 × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK 地上波 生中継 フジテレビ 地上波 × TVer ネット 未発表

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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