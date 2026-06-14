FIFA、W杯審判就任を拒否されたオマル・アルタン氏に巨額支払い決定

米国入国を拒否されたソマリア人審判オマル・アルタン氏には、ワールドカップの報酬が全額支払われる。ESPNが報じた。

アルタン氏にとって初出場となるはずだった大会だったが、今週初めにその夢は突然断たれた。米国到着時、34歳の審判は入国を拒否され、即座に送還された。

理由は有効なビザを持たなかったためで、外交パスポートで入国できると期待していたが実現しなかった。

ホワイトハウスFIFAタスクフォース議長アンドルー・ジュリアーニ氏は「彼を入国させない正当な理由がある。テロ組織アル・シャバブとのつながりへの重大な懸念がある」と説明した。

本人は疑惑を否定し、UEFAも支持を示していた。数日前には2026年の欧州スーパーカップ（パリ・サンジェルマン対アストン・ヴィラ）の担当に選ばれていた。FIFAも同様の姿勢だ。

ESPNによると、報酬は全額支払われる見込みで、金額は大会後に算出される。

英紙『ザ・タイムズ』によると、審判の基本報酬は8万6000ユーロで、グループステージは2500～4500ユーロ、ノックアウトステージは9000ユーロ近い試合報酬が加算される。 アルタンが落ち込む期間は長くありませんように。