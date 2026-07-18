FIFA、W杯での重大違反で訴追の危機。「組織犯罪の一形態」

FIFAは、ロシアのサッカークラブへの支払いにより、問題に巻き込まれる恐れがある。「Follow the Money」の調査によると、国際サッカー連盟（FIFA）は2022年カタールW杯終了後、制裁対象の団体と関係のある複数のロシアのクラブに資金を支払っていたことが明らかになった。法律専門家によると、この件によりFIFAは刑事訴追される可能性があるという。

FIFAは「クラブ・ベネフィット・プログラム」で代表選手を派遣したクラブに報奨金を支給。カタール大会後、総額2億900万ドルが分配され、約120万ドルが6つのロシアクラブに支払われた。このうち5クラブは、オーナーやメインスポンサーが制裁対象だった。

対象はゼニト・サンクトペテルブルク、ディナモ・モスクワ、CSKAモスクワ、ルビン・カザン、ロコモティフ・モスクワの5クラブで、FKクラスノダールへの支払いのみが制裁対象外とみられる。

FIFAは米国の事務所とチューリッヒの本部があるため、米欧の制裁法が適用される。専門家によると、制裁対象者と直接・間接的に関連する団体へ支払うことは禁じられていた。

ロシア通の弁護士ヘリーン・オーバー・デ・リンデンは「制裁対象に直接・間接的に利益が渡る場合、資金提供は禁じられる」と断じる。例外は当局の許可がある場合のみだが、今回は確認されていない。

2026年大会後も、代表選手を派遣したクラブへ3億5500万ドルが分配される予定で、ロシアクラブも対象になる恐れがある。

専門家は「FIFAが再び法的な危険領域に踏み込む」と指摘する。オーバー・デ・リンデン氏は「制裁違反は国際組織犯罪であり、最高6年の懲役につながる」と警告する。

FIFAは「Follow the Money」の調査結果についてコメントを控えている。