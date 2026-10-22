共有 GOALをGoogleでフォロー

FIFAは、歴史的な2030年ワールドカップの米国内におけるテレビ放映権とストリーミング配信権について、入札手続きを正式に開始した。近年の国際大会で米国の視聴者数が大幅に増加したことを受け、世界のサッカーを統括するFIFAは革新的な放送・配信手法を積極的に求めている。

広告

放映権の入札手続きが開始

FIFAは2030年ワールドカップの放映権について、正式に入札を開始した。対象となる放映パッケージには、米国とプエルトリコにおけるテレビとストリーミングでの幅広い中継が含まれる。入札希望者には、2034年大会の放映権も獲得できる選択肢が用意されている。

今回の入札は、世界のスポーツ放送を取り巻く環境が急速に変化する中で始まった。放送局やデジタルプラットフォームは、11月19日までに世界のサッカーを統括するFIFAへ正式な提案を提出できる。各放送局の幹部は、代表チームによるサッカー界最大の大会の放映権を確保するため、高額の入札を準備するとみられる。

FIFA、革新的な放送手法を模索

サッカー界の関係者は、今後の世界大会に向けて現代的な放送手法を積極的に奨励している。FIFAは公式プレスリリースで、同地域でより多くの視聴者に届けるため、「革新的なアプローチ」を受け入れる姿勢を示した。

この方針は、デジタル配信プラットフォームがライブスポーツ市場に参入する近年の世界的な流れに沿ったものだ。今週初めには、世界的な配信大手Netflixが、スペインとアンドラにおける2030年ワールドカップの放映権を獲得したと発表した。この画期的な契約は、FIFAが今後のメディア提携で、従来のテレビ放送局以外も真剣に検討する用意があることを示唆している。

Getty Images

広告 広告

複数の大陸にまたがる大会が近づく

2030年大会は複数の大陸に広がる、運営面で複雑な大会となる見込みだ。スペイン、ポルトガル、モロッコが主な共催国を務める。

Related Topics

一方、第1回大会から100周年を記念する特別な措置も講じられた。アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで最初の試合が行われ、その後、大会はヨーロッパとアフリカに移る予定だ。この歴史的な大会に続く2034年ワールドカップは、サウジアラビアの単独開催が決まっている。

米国の視聴者数、増加続く

米国内での関心が大幅に高まったことを受け、米国の放映権をめぐる争いは極めて激しくなると予想される。米国、カナダ、メキシコが共催した2026年ワールドカップでは、Foxが英語放送の独占権を保有していた。一方、同大会のスペイン語によるテレビ中継権はTelemundoが獲得した。

広告

FIFAのデータによると、2026年ワールドカップの米国におけるテレビ放送とストリーミング配信の視聴者数は、1試合平均1350万人に達した。この数字はカタールで開催された2022年大会と比べて166％増であり、今後の放映パッケージが持つ大きな商業的価値を示している。