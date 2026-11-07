モリーナの異議申し立てが認められる
アルゼンチンサッカー協会（AFA）の働きかけが実り、モリーナに科された処分が軽減された。ローマのサイドバックは当初、イーストラザフォードで行われた大会の大一番の試合後に起きた乱闘への関与により、7試合の出場停止と7万7000ドルの罰金を科されていた。
この件の正式な審査を経て、FIFAの上訴委員会は出場停止を4試合に、罰金を6万ドルに減らすことを決めた。
名誉挽回への道
モリーナはすでに出場停止処分の大部分を消化している。右サイドバックの同選手は、10月に行われたアルゼンチン代表のボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの親善試合3連勝を欠場した。すでに3試合を消化し、軽減後の4試合の出場停止は残り1試合となっている。
それでもモリーナは、11月のウルグアイ、コスタリカとの国際親善試合に向けて今週発表された、リオネル・スカローニ監督のアルゼンチン代表メンバーから外れた。
セリエA勢は引き続き存在感
モリーナの処分は軽減された一方、レアンドロ・パレデスがワールドカップ決勝での乱闘への関与を理由に科された10試合の出場停止と9万ドルの罰金は維持された。両選手とも出場停止が続く中、スカローニ監督は引き続きイタリアのトップリーグでプレーする選手を多く招集。今夏の騒動を経て発表された最新のアルゼンチン代表メンバーには、セリエAから7人が名を連ねた。
招集された選手には、モリーナのローマでの同僚であるレオナルド・バレルディ、マティアス・スーレ、サンティアゴ・カストロが含まれ、ローマからは引き続き多くの選手が選ばれている。さらにコモのニコ・パスとマキシ・ペローネ、パルマのマリアーノ・トロイロ、フィオレンティーナのフランコ・マスタントゥオーノが加わり、セリエA勢は計7人となった。
モリーナのクラブでの活躍とローマの優勝争い
クラブでは、モリーナは今季ここまでローマで公式戦11試合に出場し、チャンピオンズリーグで1得点、セリエAで2アシストを記録している。その活躍もあってローマは好調を維持し、現在セリエAでは勝ち点24で3位。首位ラツィオとの差はわずか4ポイントだ。