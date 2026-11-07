共有 GOALをGoogleでフォロー

アルゼンチン代表でローマに所属するDFナウエル・モリーナにとって、FIFAが長期の代表戦出場停止処分を短縮することに同意したのは大きな朗報だ。この処分は、アルゼンチンが延長戦の末にスペインに0-1で敗れた今夏の2026年ワールドカップ決勝で、試合終了時に混乱が起きたことを受けて科されていた。

広告

モリーナの異議申し立てが認められる

アルゼンチンサッカー協会（AFA）の働きかけが実り、モリーナに科された処分が軽減された。ローマのサイドバックは当初、イーストラザフォードで行われた大会の大一番の試合後に起きた乱闘への関与により、7試合の出場停止と7万7000ドルの罰金を科されていた。

この件の正式な審査を経て、FIFAの上訴委員会は出場停止を4試合に、罰金を6万ドルに減らすことを決めた。

名誉挽回への道

モリーナはすでに出場停止処分の大部分を消化している。右サイドバックの同選手は、10月に行われたアルゼンチン代表のボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの親善試合3連勝を欠場した。すでに3試合を消化し、軽減後の4試合の出場停止は残り1試合となっている。

それでもモリーナは、11月のウルグアイ、コスタリカとの国際親善試合に向けて今週発表された、リオネル・スカローニ監督のアルゼンチン代表メンバーから外れた。

広告 広告

セリエA勢は引き続き存在感

モリーナの処分は軽減された一方、レアンドロ・パレデスがワールドカップ決勝での乱闘への関与を理由に科された10試合の出場停止と9万ドルの罰金は維持された。両選手とも出場停止が続く中、スカローニ監督は引き続きイタリアのトップリーグでプレーする選手を多く招集。今夏の騒動を経て発表された最新のアルゼンチン代表メンバーには、セリエAから7人が名を連ねた。

招集された選手には、モリーナのローマでの同僚であるレオナルド・バレルディ、マティアス・スーレ、サンティアゴ・カストロが含まれ、ローマからは引き続き多くの選手が選ばれている。さらにコモのニコ・パスとマキシ・ペローネ、パルマのマリアーノ・トロイロ、フィオレンティーナのフランコ・マスタントゥオーノが加わり、セリエA勢は計7人となった。

モリーナのクラブでの活躍とローマの優勝争い

クラブでは、モリーナは今季ここまでローマで公式戦11試合に出場し、チャンピオンズリーグで1得点、セリエAで2アシストを記録している。その活躍もあってローマは好調を維持し、現在セリエAでは勝ち点24で3位。首位ラツィオとの差はわずか4ポイントだ。