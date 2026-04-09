FIFA、2026年ワールドカップにオランダ人審判員3名を選出

ダニー・マッケリーは、今夏米加墨で開催されるワールドカップで主審を務める。オランダサッカー協会（KNVB）が発表した。ロブ・ディーペリンクとデニス・ヒグラーの2人がVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）としてサポートする。

マッケリーは今回もヘッセル・ステークストラ、ヤン・デ・フリースが副審を務める。2022年カタール大会と同じ布陣だ。2018年大会ではVARとして参加していた。

43歳のマッケリーは「ワールドカップに選出されたことは素晴らしい。世界的な決勝トーナメントは到達しうる最高の舞台で、そこで再び笛を吹けるのは大きな名誉だ」と語った。

「この4年間、チーム一丸で努力してきた。この姿勢を続け、今シーズンをしっかり終え、その先にワールドカップがある」

KNVBのプロサッカー審判担当マネージャー、レイモンド・ファン・メーネン氏も「国際的な競争を勝ち抜いて2度目の選出は誇り」と語った。

「ダニーは長年国内・国際のトップレベルで最高峰の試合を裁いてきた。オランダ人審判の長い伝統であり、若手にも励みになる。彼らの活躍を楽しみにしている」とファン・メーネン氏は語った。

W杯ではこれまで計12人のオランダ人審判が活躍し、マリオ・ファン・デル・エンデ（1994、1998年）、ヤン・ウェゲレフ（2002年）、ビョルン・カイパース（2014、2018年）らが知られる。