FIFA、リオネル・メッシ（39）への究極の敬意表明を禁止

FIFAが、アルゼンチンによるリオネル・メッシへの特別な敬意表明に待ったをかけた。アルゼンチンサッカー協会は、39歳FWの引退後に背番号10を使用しない意向だが、世界サッカー連盟の規定によりそれは不可能となっている。

メッシは8月31日、20年以上にわたる輝かしい代表キャリアを経て、代表から退くことを発表した。インテル・マイアミに所属するこのアタッカーは、10月6日にブエノスアイレスのエスタディオ・モヌメンタルで行われるベナンとの親善試合で、アルゼンチンのファンに正式な別れを告げる。

その後、アルゼンチンは象徴的な背番号10を永久欠番にしたい考えだ。メッシは代表通算207試合に出場し、125ゴールを記録。スーパースターは2026年ワールドカップで自国を3度目の決勝へ導いたが、今回はスペインに1-0で敗れた。

しかし、FIFAの規則はアルゼンチンにとって乗り越えがたい障害となっている。国際大会の本大会では背番号1から26を割り当てなければならず、その範囲に含まれる番号を永久に外すことはできない。

リベリアも過去に同じ問題に直面した。同国はジョージ・ウェアへの敬意を示すため背番号14を欠番としていたが、2026年ワールドカップ予選ではFIFAのガイドラインにより、その番号はニコラス・アンドリュースに割り当てられた。

リオネル・スカローニ監督は、メッシの番号を誰が受け継ぐのかについて、現時点ではまだ明らかにしていない。「今後の試合に向けてそれを割り当てる義務はない。だから、レオの引退試合が終わるまでは誰にも与えない。ただ、誰になるかはまだ決めていない」と48歳の指揮官は語った。

ただし、ESPN Argentinaの記者フェデリコ・ブエノによると、水面下では最有力候補がすでに決まっているという。「スカローニがアルゼンチン代表監督として契約を延長すれば、ニコ・パスが新たな10番になる。これは内部で決まっている」とブエノは述べた。

22歳のパスは、世界で最も将来有望な攻撃的MFの一人と見なされている。元レアル・マドリーのMFで、この夏に6000万ユーロでコモへ完全移籍し、契約には8000万ユーロの買い戻し条項が盛り込まれている同選手は、ここまでアルゼンチン代表として11試合に出場し、1ゴールを記録している。