FIFA、ポルトガル戦でクロアチアの決勝ゴールが取り消された理由を説明

国際サッカー連盟（FIFA）は、クロアチア代表がポルトガル戦の終了間際に決めた同点弾を無効とした理由を説明した。

ポルトガルはクロアチアを2－1で下し、16強進出した。

トロントのスタジアムで行われた試合では、クロアチアがロスタイム13分にDFヨシュコ・グヴァルディオルのゴールで同点に追いついたと思われた。

しかしVARが介入し、このゴールは取り消された。公式球のチップデータにより、攻撃の組み立て中にボールがクロアチアFWイゴール・マタノヴィッチにわずかに触れていたことが判明。 その際、味方のマリオ・バシャリッチがオフサイドの位置にいたため、ファウルが宣告されゴールは取り消された。試合は2－1でポルトガルの勝利に終わった。

FIFAは声明で「公式球『トリオンダ』のコネクテッドボール技術が、ボールがクロアチア20番 イゴール・マタノヴィッチが触れていた。このデータにより、審判団はオフサイドを正確に判断し、得点を無効とした」と説明した。

同紙はさらに、「トリオンダ」ボールには肉眼では確認できない微細な接触を検知するIMUセンサーが搭載されていると説明した。 このデータはテレビ中継で波形として視聴者に表示され、審判団に迅速・正確な判定に必要な高精度な情報を提供している」。