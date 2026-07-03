FIFA、ポルトガル対クロアチア戦で後半に無効とされたゴールについて説明

FIFAは、ポルトガル対クロアチア戦（2-1）のロスタイムに生まれたクロアチアの同点弾を取り消した。センサー分析により、イゴール・マタノヴィッチがわずかにボールに触れていたことが確認された。

ロスタイム14分、2－1でポルトガルがリード。クロアチアに絶望が漂った。しかしロングボールがマタノヴィッチに当たり、ディオゴ・コスタがジョスコ・グヴァルディオルの押し込みを許した。

当初はゴールが認められたが、VARが介入し、主審はモニターで確認。ボール内センサーがマタノヴィッチの頭部とのわずかな接触を検知していたため、得点は取り消された。

このためゴールは取り消され、テレビ視聴者は一瞬判断できない状況となった。テレビ映像だけでは、SCフライブルクのストライカーがボールに触れたかどうかを確認できなかったからだ。

しかし、コネクテッド・ボール・テクノロジーがすぐに決定的な証拠を示した。わずかな接触でもボール内のチップが信号を送信し、心拍数グラフィックのように接触がオフサイドの原因となったことが確認できた。

この接触により、マリオ・パサリッチはオフサイドと判定された。クロアチア代表は落胆してピッチを後にした。試合後、マタノヴィッチは「正直、髪の毛で軽く触れた感覚があった」と語った。

「審判に確認した。100％確信が持てなかったから。審判は、ボールにチップが埋め込まれていて、わずかな接触でオフサイドになったと説明した」とマタノヴィッチは語った。