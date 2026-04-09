FIFA、バルセロナ対アトレティコ・マドリード戦の主審に「賞」を授与

国際サッカー連盟（FIFA）は木曜日、米国・カナダ・メキシコで開催される2026年ワールドカップの審判団を発表した。

これを受け、スペインの審判専門家パベル・フェルナンデス氏（ラジオ・マルカ）は、最近欧州で物議を醸した審判の選出を批判した。

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フェルナンデスはXで、W杯任務がアレハンドロ・エルナンデスとカルロス・デル・セロ・グランデに正式に割り当てられたと報告。ホセ・マリア・サンチェス・マルティネスは最終リストから外れたという。

一方で、ルーマニアのエステファン・コヴァチはすでにリスト入りしており、昨日CL準々決勝バルセロナ対アトレティコを裁いた同審判の判定には論争が残っている。

一方、カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』は「昨日のパフォーマンスに対するコヴァッチへのご褒美…FIFAは本日、彼をワールドカップの審判リストに追加したと発表した」と報じた。

一体何が起きたのか？

水曜日のカンプ・ノウでのバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦後半、物議を醸す出来事が起きた。

54分、アトレティコのGKフアン・ムソがゴールキックを6ヤードエリア内のDFマルク・ポベルへパス。ポベルはボールを手に触れてプレーを続けたため、観客は驚きの声を上げた。

バルセロナ選手たちは抗議したが、主審エスタフ・コヴァッチはPKを宣告せず、VAR確認も行われなかった。

この判定にバルセロナは強く反発。ホームで0-2で敗れたため、木曜日にUEFAに抗議文を提出した。