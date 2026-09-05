国際サッカー連盟（FIFA）の倫理委員会は、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノに対して提出された苦情の進展を通知するよう求めたノルウェーサッカー協会の要請を却下した。この苦情は、アメリカのドナルド・トランプ大統領に「FIFA平和賞」を授与したことに関するものである。

イギリスのザ・タイムズ紙は、FIFA倫理委員会の調査部門の責任者を務めるルワンダ人のマルタン・ンゴガが、当該案件の最新情報を閲覧したいとするノルウェー協会の要請を却下したと報じた。

あわせて読みたい

壊滅的な評価：レアル・マドリードとベティスの一戦を裁いた主審が「不合格」

モウリーニョ：ベティスの選手が控え席の前で亡くなったのかと思った

ンゴガは書面による回答の中で、「自らが手続きの対象となっている者のみが、当該手続きの当事者とみなされる」と述べ、こう付け加えた。「そして倫理手続きが秘匿性を有する性質上、そもそも進行中の手続きが存在するのか否か、あるいは何らかの手続きが起こりうる場合のその状況について、我々は最新情報を提供できる立場にない」

ノルウェー協会は2026年5月末から6月初旬にかけて、総会からの委任に基づき、当該案件の公開での処理を求める書簡を倫理委員会に送っていた。

協会会長のリーセ・クラヴェネスは当時、この要求は「法の支配の保証」に関わるものだと述べ、たとえ苦情を審理しないと決定したとしても、委員会は透明性を保つべきだと強調していた。

人権に関する苦情

もともとの苦情は2025年12月8日にさかのぼる。この日、イギリスの人権団体「フェアスクエア（FairSquare）」が調査部門に苦情を提出したもので、インファンティーノがワシントンで行われたワールドカップの組み合わせ抽選会でトランプに同賞を授与してからわずか3日後のことだった。

苦情は、FIFAの規約および倫理規定、とりわけ第15条に定められた政治的中立の義務にインファンティーノが違反したと非難し、あわせて同賞の新設や、FIFA評議会への明確な提示を経ずに授与したことに関する手続き上の不備を指摘した。

FIFAは12月12日に苦情を受理したことを認めたが、調査を開始したか否かやその段階など、詳細については明らかにしなかった。

2026年6月、ノルウェー協会はこの苦情に対して正式かつ書面による支持を表明した最初の国内協会となった。その後、欧州議会の約50名の議員が、FIFAに対して当該案件への対応を求めた。

そして8月、ノルウェー協会は倫理分野での動きを他の案件にも拡大する意向を表明した。その中には、ワールドカップ期間中にアメリカのフォワード、フォラリン・バログンの出場停止処分が保留された件も含まれている。

FIFAは通常、最終決定が下される前に倫理調査の存在やその段階を公表しない。本記事作成時点まで、国際サッカー連盟からは、苦情に関する正式な調査の開始や終了を認めるいかなる公式声明も出されていない。

これらのトピックやニュースについては「Kooora」のフォーラムでさらに深く議論することができます。