FIFA、エジプト戦での騒動を受けスペインに対して措置を講じる

国際サッカー連盟（FIFA）は、先日の国際試合期間中に「ラ・ロハ」対エジプト戦で起きた出来事を受け、本日火曜日、スペインに対して処分を下した。

試合は0-0の引き分けに終わったが、スタジアムに詰めかけた観客は、エジプト代表の国歌斉唱中にブーイングを浴びせ、さらにイスラム教を侮辱するチャントを叫んだ。

スペイン政府やスペインサッカー連盟、そしてラ・ロハのルイス・デ・ラ・フエンテ監督やチームのスター選手ラミン・ヤマルをはじめとする多くのスペイン人著名人が、スタジアムで起きた出来事を非難した。

カタルーニャ州警察は、エジプトやスペインなどで激しい反発を招いたこれらの出来事について、捜査を開始した。

スポーツ紙「アス」によると、FIFAは試合中に起きた出来事に不快感を示し、スペインサッカー連盟に対する懲戒手続きを開始することを決定した。

エジプト戦中、スタンドからは人種差別的なチャント（「跳ねないムスリム」）が飛び交い、これが世界中に広まったため、FIFAによる調査が行われることになった。

主審はこれらの出来事を試合報告書に記録し、その結果、件はFIFAの規律委員会に付託された。

同紙は次のように報じている。「スペインサッカー連盟が直面する制裁は、罰金の支払いや、今後の試合で反人種差別メッセージを表示する義務付けなど多岐にわたる。今後の試合でスタジアムを一般観客に閉鎖することは予想されていない」。

同紙によると、FIFAは人種差別対策において極めて強硬な姿勢を示している。最近、ジャンニ・インファンティーノ率いる同組織は、この問題に関連するすべての事案を容赦なく追及してきた。

例えば、国際サッカー連盟は、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールがピッチ上で受けた人種差別的な侮辱に対する闘いを支援した。リスボンで行われたチャンピオンズリーグのベンフィカ戦では、このブラジル人選手が相手チームのブラジリアン選手に対し、自分を「猿」と呼んで侮辱したと非難していた。

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