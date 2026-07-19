FIFA、アルゼンチンの問題横断幕騒動で異例の決定

FIFAとホワイトハウスは、スペインとのワールドカップ決勝でアルゼンチンがフォークランド諸島の横断幕を再掲することを許可した。この横断幕は以前騒動となったが、使用が認められた。

英メディアは、イングランドとの準決勝（1-2で勝利）後に掲出された同横断幕について、ホワイトハウスとFIFAが再掲を容認したと伝えている。

決勝進出を祝う際、アルゼンチン代表はFIFA規定で禁止されている行為を行った。選手たちは「Las Malvinas son Argentinas」（フォークランド諸島はアルゼンチンのものだ）と書かれた旗を掲げた。

2026年大会を前にFIFAは、スタジアム内での政治的・差別的表現を禁じる規則を明確にした。対象は旗や横断幕、スローガン、服装など。現時点では処分内容は不明だ。

これを受けFIFAはアルゼンチン代表への調査を開始したが、スペイン紙『AS』によると制裁は協会への罰金か選手出場停止の2つが想定される。

結果として、FIFAはスペインとの決勝前に競技上の制裁は科さず、大会後に判断するとした。先例から、罰金は最も可能性が高い。

ホワイトハウスのFIFAタスクフォース責任者アンドルー・ジュリアーニ氏は「米国では憲法修正第1条の権利を信じ、そのような発言の余地がある」と述べ、アルゼンチン側を支持した。