共有 GOALをGoogleでフォロー

元アーセナル監督のアーセン・ベンゲルが、国際サッカー連盟（FIFA）会長選への立候補レースから撤退する方向に近づいた。次回選挙で現職会長ジャンニ・インファンティーノに挑む可能性が後退したことによるものだ。

広告

この展開により、インファンティーノの反対派は代わりの候補者を探す必要に迫られることになった。彼らはこのフランス人指揮官こそ、最も有力で、力強い選挙戦を戦い抜く能力を備えた対立候補だと期待していたからだ。

フランスの日刊紙「レキップ」は、ヴェンゲルが出馬を見送る方向に傾いていると報じ、3月18日にモロッコの首都ラバトで開催予定のFIFA選挙会議でその立場が明らかになるとの見通しを示した。

過去2カ月半にわたり、インファンティーノと争う候補としてこのフランス人指揮官の名前が挙がってきたが、出馬の構想は迷いが残ったままで、公に表明された最終的な決定には至っていなかった。

この元アーセナル監督は昨年8月末以降、FIFA会長に対抗する可能性を真剣に検討していた。組織の運営方法に対する不満が高まり、一部の時期にはインファンティーノが新たな4年の任期を得るのを阻止するために動く必要があると感じていたからだ。

広告 広告

しかし、その熱意は同じ調子で続くことはなかった。現会長の影響力に立ち向かうことの難しさを確信するところから、時に撤退に傾くこともあったのだ。

Related Topics

ヴェンゲルの迷いは選挙上の計算にとどまらず、ポスト自体の性質にまで及んでいた。国際サッカー連盟の会長職は、彼の職業的経験が集中する分野であるピッチから遠ざけるものだと考えていたのである。

さらに、報道がインファンティーノを取り巻く縁故主義と表現したものに立ち向かうことの難しさについても疑念を抱いており、このことが、現在の運営手法に反対していながらも、彼が選挙戦への参加を取りやめる可能性を高めていた。

広告

インファンティーノの反対派は、ヴェンゲルを理想的な候補者とみなしていた。その世界的な名声と誠実さに結びついたイメージ、加えて手腕と幅広い経験のゆえである。

ヨーロッパ大陸に属しているとはいえ、彼は欧州サッカー連盟「UEFA」とは結びついておらず、アフリカやアジアでも評価を得ているうえ、世界サッカー発展担当ディレクターとしてFIFAの加盟211協会と長年にわたり仕事をしてきた。

広告

彼の出馬の可能性は、FIFA内部の、インファンティーノの組織運営手法にうんざりし、国際サッカー界の内部から彼への対立候補を立てる方向を推し進めた一派からの支持も得ていた。

ヴェンゲルとFIFA会長の対立は、ワールドカップの株式を売却するという提案をめぐって公に表面化した。このフランス人指揮官は同計画を批判し、自分はメディアを通じてそれを知ったと述べ、計画の撤回を求めるとともに、献身と透明性、誠実さをもってサッカーに尽くす「独立したFIFA」の存在を要求したのだ。

広告

一方で、欧州サッカー連盟「UEFA」は、インファンティーノに対抗する候補者を立てると繰り返し強調してきたが、その名前が誰なのかは今のところ明らかになっておらず、反対派が代わりの候補を選ぶための時間は刻々と狭まっている。

立候補の申請提出期限は11月18日であり、このことは現会長の対抗勢力を時間との競争にさらしている。とりわけ、彼らが対抗馬として最も有力な候補とみなしていたヴェンゲルの撤退が確定すればなおさらだ。