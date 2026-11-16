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フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長が、国際サッカー連盟（FIFA）の会長選に出馬し、現職のジャンニ・インファンティーノ会長と争うことを決断し、欧州サッカー界の有力者たちから支持を得た。一連の動きからは、今回の立候補が単独の判断ではなく、有力な首脳陣との協議を経て決まったものであることがうかがえる。

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フランス紙『ル・フィガロ』が報じ、「フット・メルカート」が伝えたところによると、パリ・サンジェルマンの会長であり、欧州クラブ協会の会長も務めるナセル・アル・ケライフィは、ここ数日でディアロと複数回にわたって話し合い、立候補してインファンティーノと争うよう促すなど、ディアロの会長選出馬を後押しするうえで重要な役割を果たしたという。

支援はアル・ケライフィだけにとどまらず、フランスサッカー連盟会長は欧州サッカー連盟（UEFA）のアレクサンデル・チェフェリン会長からも支持を取り付けた 。チェフェリンは先週月曜日に行われた会合で立候補への支持を表明し、ディアロを大いに称賛した。これは、欧州サッカー界の一部に、現FIFA会長の強力な対抗馬を擁立したいという思惑があることを示す動きだ。

報道によれば、ディアロはアル・ケライフィとチェフェリンが、この選挙戦に臨む自身の手腕に寄せた信頼を誇りに感じたという。また、両者の働きかけは最終的な決断に明らかな影響を与えた。ディアロは立候補するかどうか態度を固める前、自らの選択肢を検討していた。

フランスサッカー連盟会長は先週末、自身のスタッフに決断を伝え、一部の側近を驚かせた。この動きは、一連の連絡や協議を通じてディアロの考えが変わり、世界のサッカー界でも屈指の注目を集める選挙戦へと踏み出した結果だった。

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ディアロは現在、UEFAからの公式な支持に加え、欧州サッカー界に幅広い人脈と影響力を持つナセル・アル・ケライフィの後押しも受けて、選挙運動を始める準備を進めている。これは、インファンティーノと戦ううえで、このフランス人候補にとって大きな追い風となる可能性がある。

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ディアロの立候補は、インファンティーノに対抗しようとする欧州の動きを浮き彫りにした。UEFAの理事会が彼を選挙戦に送り出したためで、FIFA会長が複数の大陸連盟や各国協会の幹部と強固な関係を築いていることを考えれば、注目を集める一歩だった。

こうした動きは、2016年にFIFA会長に就任したインファンティーノが続投に向けた準備を進め、今後もFIFAを率いることを目指すなかで起きている。一方のディアロは、欧州の有力者たちの支援を背景に、インファンティーノに対抗しうる選択肢として自らを打ち出そうとしている。

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フランスサッカー連盟の前会長ノエル・ル・グラエは、ディアロがインファンティーノに挑むことに驚きを示していた。とりわけ、ル・グラエはFIFA会長と友人関係にあり、同会長への称賛も口にしていた。それでも、フランスサッカー連盟会長にはこの戦いに臨むだけの理由や根拠があるのだろうと、その可能性を否定しなかった。

このように、FIFA会長選は有力者たちが関与することで、単なる候補者同士の争いを超えた広がりを見せつつある。一方で、ディアロがインファンティーノに対抗できるかどうかを左右する最大の要因は、各国協会の姿勢と、どれだけ票を集められるかになりそうだ。