田嶋氏、FIFA会長就任なら1期のみと公約
田嶋氏は水曜日、インファンティーノ氏を破ってFIFA会長に就任した場合、務めるのは1期のみだと表明した。日本サッカー協会の名誉会長を務める同氏は、その4年間でFIFAの意思決定過程を改革する考えを示した。
田嶋氏は今月初め、インファンティーノ氏の対抗馬として立候補を表明した。インファンティーノ氏は、ワールドカップを含む主要大会の権益の一部を売却しようとした計画が頓挫し、批判を浴びている。来年3月に予定される選挙は、2016年に会長に就任したインファンティーノ氏が初めて対立候補と争う選挙となる。同氏は2019年と2023年には無投票で再選されていた。
田嶋氏、FIFAの意思決定過程の改革を最優先に
東京で記者会見に臨んだ69歳の田嶋氏は、公約の全体像をまだまとめている段階だと認めた。一方で、任期と主な目標については明確にした。
「立候補にあたり、当選したとしても会長を務めるのは4年間の1期だけにするつもりだと申し上げたい」と田嶋氏は語った。『ロイター』が伝えている。
田嶋氏は、自身が会長に就任した場合は「FIFAの組織運営に必要な変更を加える」ことに重点を置き、特に意思決定過程を見直して組織の透明性を高めると付け加えた。
Related Topics
歴代会長の長期在任とは一線を画す4年の公約
田嶋氏が示した4年という任期は、FIFAの歴代会長の在任期間と大きく異なる。1904年の設立以来、FIFAの会長はわずか9人で、そのうち6人が10年以上務めた。
歴代最長はフランス人のジュール・リメ氏で、1921年から1954年まで33年間にわたり会長職にあった。2015年には、複数の幹部が関与した汚職スキャンダルを受け、FIFAの理事会が会長の在任期間を最長12年に制限する改革案を承認した。
3月の投票を前にディアロ氏との連携も視野
田嶋氏、インファンティーノ氏に加え、三つ巴の選挙戦にはフランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロ氏も出馬している。ディアロ氏はUEFAの支持を得ている。同氏は今月初め、反インファンティーノ票の分散を避けるため、田嶋氏に接触して「力を合わせたい」と述べていた。田嶋氏はすでにディアロ氏と電話で話したことを認め、近く欧州で直接会うことを望んでいる。両氏は同じ方向を目指しており、戦略が一致すれば協力できる一方、今後の協議で相違点が明らかになる可能性もあると指摘した。