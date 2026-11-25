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田嶋幸三氏は来年のFIFA会長選でジャンニ・インファンティーノ氏を破った場合、任期を1期4年に限ると表明した。FIFAの意思決定過程の改革を目指し、対立候補のフィリップ・ディアロ氏とも連携に向けて協議している。

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田嶋氏、FIFA会長就任なら1期のみと公約

田嶋氏は水曜日、インファンティーノ氏を破ってFIFA会長に就任した場合、務めるのは1期のみだと表明した。日本サッカー協会の名誉会長を務める同氏は、その4年間でFIFAの意思決定過程を改革する考えを示した。

田嶋氏は今月初め、インファンティーノ氏の対抗馬として立候補を表明した 。インファンティーノ氏は、ワールドカップを含む主要大会の 権益の一部を売却しようとした 計画が頓挫し、批判を浴びている。来年3月に予定される選挙は、2016年に会長に就任したインファンティーノ氏が初めて対立候補と争う選挙となる。同氏は2019年と2023年には無投票で再選されていた。

田嶋氏、FIFAの意思決定過程の改革を最優先に

東京で記者会見に臨んだ69歳の田嶋氏は、公約の全体像をまだまとめている段階だと認めた。一方で、任期と主な目標については明確にした。

「立候補にあたり、当選したとしても会長を務めるのは4年間の1期だけにするつもりだと申し上げたい」と田嶋氏は語った。『ロイター』が伝えている。

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田嶋氏は、自身が会長に就任した場合は「FIFAの組織運営に必要な変更を加える」ことに重点を置き、特に意思決定過程を見直して組織の透明性を高めると付け加えた。

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歴代会長の長期在任とは一線を画す4年の公約

田嶋氏が示した4年という任期は、FIFAの歴代会長の在任期間と大きく異なる。1904年の設立以来、FIFAの会長はわずか9人で、そのうち6人が10年以上務めた。

歴代最長はフランス人のジュール・リメ氏で、1921年から1954年まで33年間にわたり会長職にあった。2015年には、複数の幹部が関与した汚職スキャンダルを受け、FIFAの理事会が会長の在任期間を最長12年に制限する改革案を承認した。

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3月の投票を前にディアロ氏との連携も視野

田嶋氏、インファンティーノ氏に加え、三つ巴の選挙戦にはフランスサッカー連盟会長の フィリップ・ディアロ氏も出馬している 。ディアロ氏はUEFAの支持を得ている。同氏は今月初め、反インファンティーノ票の分散を避けるため、田嶋氏に接触して「力を合わせたい」と述べていた。田嶋氏はすでにディアロ氏と電話で話したことを認め、近く欧州で直接会うことを望んでいる。両氏は同じ方向を目指しており、戦略が一致すれば協力できる一方、今後の協議で相違点が明らかになる可能性もあると指摘した。