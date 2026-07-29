ジャンニ・インファンティーノが、発表されたワールドカップ構想を受けて世界中で起きている一連の騒動について反応した。FIFA会長はこれを「チャンスではあるが、義務ではない」と表現している。

この構想によれば、FIFAはワールドカップの商業権を新会社「FIFA Forward Enterprise」に移す意向だ。その後、外部投資家が同社の持ち分を取得できるようになる。世界サッカー連盟は、9月19日までにこの提案に同意した場合、加盟する211の協会に対して4000万ドルを支給すると約束している。

サッカー界からは主に怒りと憤りの声が上がった。The Timesによれば、各協会が期限前に同意した場合にのみ満額の支給を受ける権利を持つことになるため、「露骨な買収」とまで言われているという。さらにUEFA、そして北中米カリブ海サッカー連盟CONCACAFも、この構想が推し進められた場合、今後のワールドカップのボイコットを検討しているとされる。

インファンティーノはこうしたさまざまな反応を把握しており、あらためて प्रतिक्रियाする必要があると感じたようだ。「FIFA Forward Enterpriseは、実際には提案であり、オファーであり、民主的なプロセスの一部だ。そして何よりチャンスではあるが、義務ではない」と彼は語った。

「我々はすべての人を気にかけている。投資の恩恵は以前から明らかだ。10年間の支援を経て、カーボベルデ、キュラソー、ヨルダン、ウズベキスタンのような国々が初めてワールドカップに出場した。我々はカーボベルデのようなケースをさらに多く生み出せるよう支援したい」

「この4カ国、そして世界中のファンは、その画期的な可能性から信じられないほど大きな恩恵を受けるだろう。なぜなら、その国々でサッカーが変わっていくからだ。だが繰り返すが、これは我々の加盟協会の選択だ」とインファンティーノは強調した。

一方で、UEFAが強い声明を通じて明確な一線を引こうとしたのに対し、インファンティーノの構想に誰もが反対しているわけではない。例えばチェコサッカー協会会長のダビド・トルンダは、とりわけ利点があるとの見方を示した。より多くの国々がインファンティーノ支持に回れば、この物議を醸す構想に対する統一戦線は早い段階で崩れ始める恐れがある。