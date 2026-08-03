FIFA会長ジャンニ・インファンティーノの立場は大きく揺らいでいるが、どんな時でも一人の人物の支援を当てにできるようだ。『テレグラフ』によると、ドナルド・トランプが、このスイス人を世界サッカー連盟のトップにとどめるうえで重要な役割を果たす可能性があるという。

インファンティーノは最近、ワールドカップの商業権の一部を投資家に売却するという物議を醸した計画をめぐって批判を浴びた。約150億ドル規模のこの大型プロジェクトは、サッカー界からの強い反発を受けて最終的に頓挫し、FIFA会長は提案の撤回を余儀なくされた。

しかし舞台裏では、トランプは今なおインファンティーノに信頼を寄せているという。両者はここ数年、米国で開催される2026年ワールドカップの運営などを通じて、目を引くほど緊密な関係を築いてきた。米政権内では、インファンティーノは「結果を出した」との声があり、そのため忠誠を期待できるとされている。

その関係は年を追うごとに、より目に見えるものになっていった。たとえばインファンティーノはワールドカップの組み合わせ抽選会で、新たな「ピース賞」をアメリカ大統領に手渡したという。また過去には、トランプがインファンティーノを国連の高官職に起用することまで検討していたともされる。

「大統領は、彼を助けるために自分の力の及ぶ限りのことをすると私は確信している」と、ある関係者は『テレグラフ』に語っている。「大統領が彼に対する見方を改めるとは思わない。なぜなら彼は忠誠心のある人物だからだ。ジャンニは本当にワールドカップを米国にもたらした。私たちはそれを評価している」

トランプ自身はFIFA内で投票権を持たず、選挙が行われた場合にも直接的な影響力はないものの、インファンティーノへの支持は十分に重みを持ち得る。アメリカ大統領は大きな国際ネットワークを持ち、世界サッカー連盟で投票権を持つ複数の国々に影響力を及ぼしている。加えて、2026年ワールドカップ開催国であることもあり、米国が世界サッカーの中で重要な役割を担っている点も一因だ。

一方で、インファンティーノへの反対勢力は、とりわけ欧州で強まっている。UEFAは圧力を強め、インファンティーノ失脚に向けた可能性を探っている。その際には、FIFA内の票の大部分を握るアフリカとアジアからの支持に明確に目が向けられている。