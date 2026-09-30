スイスサッカー協会（SFV）は、ジャンニ・インファンティーノのFIFA会長としての新たな任期に向けた立候補への支持を撤回した。決定の背景には、広く物議を醸したいくつかの出来事があり、協会もすでにこのニュースを認めている。

9月25日に行われた会議で、SFVがインファンティーノへの支持を取り下げることが決定された。SFVの方針転換の直接的なきっかけとなったのは、ワールドカップでのフォラリン・バログンのレッドカードをめぐる一件と、「株式スキャンダル」だ。

ワールドカップ期間中、アメリカ代表FWバログンがボスニア・ヘルツェゴビナ戦のラウンド32で受けたレッドカードが処分につながらなかったことを受け、インファンティーノは批判の的となった。

アメリカ大統領ドナルド・トランプの介入後、そのレッドカードによる出場停止は停止され、結果的にバログンは、多くの人々の怒りを招きながらも、ベルギーに1-4で敗れた最終的なラウンド16の試合に「そのまま」出場することができた。

さらにワールドカップ後も、インファンティーノは大会の株式を個人投資家に売却する計画によって注目を集めた。UEFAは、インファンティーノに強く反対の立場を示した最初の大陸連盟であり、その後にCONCACAF（北中米）とAFC（アジア）が続いた。

「この決定は、ここ数カ月の動向を徹底的に評価した結果だ」とSFVは説明している。「SFVでは、一連の出来事によって、FIFA内部のリーダーシップ、統治、透明性、意思決定プロセスに関する根本的な疑問が生じている」

「特にこれは、バログンの件におけるルールの明確性と競技の公正性、そしてFIFAフォワード・エンタープライズに関連する制度的統合と説明責任の問題に関わるものだ」

SFVの撤回は、インファンティーノにとって痛手だ。彼はスイス生まれで、現在もヴァレー州でこのアルプスの国に居住している。56歳の同氏は、イッサ・ハヤトゥの短い暫定期間を除けば、同じスイス出身のゼップ・ブラッターの後任となってからすでに10年以上が経っている。

CAF（アフリカ）、OFC（オセアニア）、CONMEBOL（南米）からはなお支持を受けているインファンティーノは、来年3月にモロッコのラバトでFIFA会長として再選されることを望んでいる。対抗馬はまだ正式には名乗りを上げていない。



