FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の立場が、大会の最重要コンテンツに民間投資家の持ち分を認めるという自身の計画が完全に頓挫したことで、深刻な圧力にさらされている。とりわけロイターは、CONCACAF会長のビクター・モンタリアーニが立候補に踏み切る可能性が高いと報じており、AFC会長のシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファの名前も挙がっている。

インファンティーノは長らくFIFA会長として「アンタッチャブル」な存在に見えていた。アメリカ大統領ドナルド・トランプとの緊密な関係をめぐって強い批判を受けていたにもかかわらずだ。しかし、インファンティーノの物議を醸す計画が発表されると、状況は一変した。UEFAとCONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）は、早い段階でインファンティーノに強く反対する姿勢を示した。

UEFAはFIFAボイコットを発表し、オランダからも厳しい批判が上がった。「この提案は、プロセス、ガバナンス、内容のいずれの面でも正しくない」と、オランダサッカー協会（KNVB）のフランク・パーウ会長はNOSに語った。「この提案は撤回されるべきだ。提案が撤回されない限り、UEFAに属する55か国はFIFAの大会に参加しない」

アジアサッカー連盟（AFC）もすでにインファンティーノに強い反対を表明しており、FIFA内部ですら、このスイス人幹部は激しい批判を免れなかった。インファンティーノの最側近アドバイザーであるカルロス・コルデイロ、そしてFIFAのオペレーションディレクターであるケビン・ラムールは辞任した。

「会長は人々を結びつけ、団結させ、鼓舞する存在でなければならない」とラムールは語った。「だが今日、私たちが目にしているのは正反対のことだ。これはFIFAのプロジェクトではないし、ましてやFIFA理事会のプロジェクトでもない。これは一人の人物のプロジェクトだ」と述べ、明らかにインファンティーノを指していた。

The Timesは、インファンティーノに対する不信任動議には「わずか」43か国の支持が必要だと伝えた。たとえばUEFA加盟国すべてがインファンティーノ案に反対するという全会一致の立場を取っていることを踏まえると、そうした不信任動議は決して遠い話ではなく、少なくとも現実味を帯びている。

仮にそうなった場合でも、インファンティーノが直ちに解任されるわけではない。しかし、その立場は実質的に維持不可能となる。一方で、インファンティーノの後任候補として特に名前が挙がっているのがモンタリアーニだ。カナダ出身の60歳は、いつかFIFA会長になりたいという野心をこれまで隠してこなかった。そして今、その好機を捉えようとしているようだ。

モンタリアーニは2016年5月からCONCACAF会長を務めており、正式に立候補する期限は11月18日までとなっている。この日は、2027年から2031年サイクルのFIFA会長選挙に向けた立候補登録の締め切り日でもある。勝者は来年3月18日にラバトで発表される。

モンタリアーニに加え、インファンティーノの後任候補としてシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファの名も挙がっている。バーレーン出身の60歳は、2013年からAFC会長を務めている。「国際サッカーの未来は、常に十分に練られた協議、集団的な対話、そしてこの競技において確立された統治構造への敬意を通じて形作られなければならない」と、彼はインファンティーノの失敗に終わった計画について語っている。

以前にはナセル・アル＝ケライフィの名前も取り沙汰されていた。しかし、パリ・サンジェルマン会長であり、UEFA執行委員会のメンバー、BeINメディア・グループ会長、さらにEuropean Football Clubs（EFC）の会長でもある同氏は、FIFA会長職のために現在の職務を手放す考えはないようだ。