FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の立場が大きく揺らいでいる。民間投資家にFIFAの主要大会の権益を持たせるという同氏の計画が完全に頓挫したためだ。 Reutersなどによると、CONCACAF会長のビクター・モンタリアーニが立候補する可能性が高く、AFC会長のシェイク・サルマン・ビン・エブラヒム・アル・ハリファの名前も挙がっている。

インファンティーノは長らくFIFA会長として「アンタッチャブル」な存在に見えていた。アメリカのドナルド・トランプ大統領との緊密な関係をめぐって厳しい批判を受けていたにもかかわらずだ。だが、インファンティーノの物議を醸す計画が発表されて以降、すべてが変わった。UEFAとCONCACAF（北米、中米、カリブ海地域）は早い段階でインファンティーノに強く反対する姿勢を示した。

UEFAはFIFAボイコットを表明し、オランダからも厳しい批判が上がった。「この提案は、プロセス、ガバナンス、内容の面で正しくない」とオランダサッカー協会（KNVB）のフランク・パウ会長はNOSに語った。「この提案は撤回されなければならない。提案が撤回されない限り、UEFAの55か国はFIFAの大会に参加しないだろう」

アジアサッカー連盟（AFC）もすでにインファンティーノに強く反対する姿勢を示しており、FIFA内部でさえ、このスイス人幹部は激しい批判を免れなかった。インファンティーノの最側近顧問カルロス・コルデイロと、FIFAのオペレーションディレクターであるケビン・ラムールは辞任した。

「会長は人々を結びつけ、団結させ、鼓舞する存在でなければならない」とラムールは述べた。「だが今日、私たちはその正反対のことが起きているのを目にしている。これはFIFAのプロジェクトではないし、FIFA理事会のプロジェクトでもまったくない。これは一人の人間のプロジェクトだ」。言うまでもなく、インファンティーノを指している。

The Times は、インファンティーノに対する不信任案には「わずか」43か国の支持が必要だと報じた。例えば、UEFA加盟国すべてがインファンティーノの計画に反対するという全会一致の立場を取っていることを踏まえれば、そのような不信任案は決して遠い話ではなく、少なくとも現実味がある。

そうなった場合でも、インファンティーノが直ちに解任されるわけではないが、その立場は事実上維持不可能になる。一方で、インファンティーノの後任候補として特に浮上しているのがモンタリアーニだ。カナダ人の同氏（60）は、いつかFIFA会長になるという野心をこれまでも隠しておらず、今まさに動き出そうとしているようだ。

モンタリアーニは2016年5月からCONCACAF会長を務めており、正式に立候補する期限は11月18日までとなっている。この日は、2027年から2031年のサイクルにおけるFIFA会長選挙の立候補登録期限にあたる。勝者は来年3月18日にラバトで発表される。

モンタリアーニに加え、インファンティーノの後任候補としてシェイク・サルマン・ビン・エブラヒム・アル・ハリファの名前も挙がっている。バーレーン出身の同幹部（60）は2013年からAFC会長を務めている。「国際サッカーの未来は、常に徹底した協議、集団的な対話、そして我々のスポーツにおける既存の統治構造への敬意を通じて形作られなければならない」と、同氏はインファンティーノの失敗した計画について述べた。