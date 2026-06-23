FIFA会長は物議を醸す決定について強硬姿勢を示し、今後の大会での適用を検討している。

国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、2026年ワールドカップで導入が決まった強制的な水分補給タイムを擁護し、選手や監督に有益だと指摘した。

ファンや一部選手、監督からは批判も出ているが、FIFAは今後の大会でも継続する可能性を示唆した。

インファンティーノは火曜、AP通信に「現在を分析し将来を決める」と述べ、中断が試合のペースアップにつながった可能性にも言及した。

「監督は戦術を修正できるし、選手も休んで全速力で戻れる。悪いことだろうか？ むしろ良いことだ」と語った。

さらにインファンティーノ氏は、ハーフタイム以外の休憩が選手たちの体力を温存し、試合終盤でも高いレベルを維持できる要因になっていると語った。 「このような大会で90分間も高いテンポでプレーされたことはかつてなかった。たとえそうでなくても、短い休憩が選手たちのパフォーマンスを支えているのは確かだ。休憩後にピッチに戻った彼らは再び全力を出せる」

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この発言は、各ハーフ22分に行われる中断がアトランタ・スタジアムなど空調完備の会場で批判されたことを受けたもの。観客からは 「タイムアウト」のように追加のCMを流すための隠れた手段だとみなした。

インファンティーノ会長は、FIFAが休憩で金銭的利益を得ていないと強調し、テレビ契約は休憩決定前に締結されていたと説明した。

また、彼は開催地に関わらず全試合で休憩を導入する方針を擁護し、公平性を保つために必要だと説明した。 「気温が高い試合だけ水分補給休憩を設けたら、監督やチームに有利不利が生じる。 気温が高いという理由だけで監督に試合に影響を与える機会が与えられる試合と、そうでない試合があるのは公平ではない」と語った。

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