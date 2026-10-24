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ジャンニ・インファンティーノ氏は、組織の激しい混乱を経てFIFA会長を辞任すべきだとの声を毅然と退けた。スイス・イタリア人の同氏は、商業権の売却計画に反発が起きているものの、世界のサッカー界から圧倒的な支持を得ていると主張している。

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商業権を巡る騒動を乗り切ったインファンティーノ

2カ月前、インファンティーノはUEFA、CONCACAF、アジアサッカー連盟（AFC）から強い圧力を受けていた。各連盟のトップは、FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）構想を巡ってインファンティーノを「欺瞞的だ」と非難した。物議を醸したこの提案は、FIFAの商業権の一部を民間投資会社に売却するというものだった。

インファンティーノは構想の発表からわずか数日後にFFEを断念した。しかし、その余波で主要な関係者との関係は深刻に損なわれた。UEFAは最近、中止された計画に関するすべての文書を11月2日までに公開するようFIFAに求めた。根本的な疑問が未解決のままだと主張している。

最近のFIFA評議会では、要請された文書を提出しなければ会長職にふさわしくないと、評議員がインファンティーノに警告した。その後、インファンティーノ会長は、FFE構想の伝え方や協議の進め方について謝罪した。

「意見が違っても構わない」

Getty Images

厳しい批判を受けても、インファンティーノは辞任の可能性をまったく気にかけていない。まれなインタビューで辞任を考えたことがあるかと問われると、FIFA会長は笑い、自身が選出された正当性を訴えた。

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「私は世界中の211の加盟協会によって選出されました」と語った。「重要なのは、FIFAのような組織には異なる意見や見方があってよいということです。しかし、民主主義や民主的なプロセスを真剣に考え、世界中の誰もが同じ一票と同じ発言権を持ち、サッカーはすべての人のものだと本気で信じるなら、圧倒的多数の意見も尊重する必要があります」

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UEFAや他の連盟との深刻な対立については、団結を呼びかけた。「意見が違うことは悪いことではありません」と続けた。「世界の多くの国で、私たちはそれを毎日目にしています。意見が違っても構いません。異なる見方を持っても構いません。ただ、その後は前に進めなければなりません」

アゼルバイジャンで開催されているU-15ワールドカップの会場から語ったインファンティーノは、運営上の不手際も認めた。FIFAには「おそらくあまり良くなかったこともある」と認める一方、自身とFIFAの運営陣は「できる限りのことをしている」と強調した。

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世界各地からの支持で再選へ前進

インファンティーノはここ数週間、政治的な支持基盤を立て直すために世界各地を訪問してきた。モロッコ、カーボベルデ、日本、ドミニカ共和国への訪問は、大きな成果につながっている。とりわけ、AFCのサルマン会長が方針を一転させ、スイスとイタリアにルーツを持つインファンティーノへの支持を表明したことで、当初の反対勢力は分裂した。

「アジアサッカー連盟から全面的な支持を受けた東京から戻ったばかりです」とインファンティーノは述べた。「カーボベルデでは、アフリカのすべての国から支持を受けました。世界各地のすべての協会と話をしています」

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サッカー界を団結させ続けることの難しさを認めつつ、最終的な決定権は投票する加盟協会にあると強調した。「さまざまな見方があり、全員をまとめるのは必ずしも簡単ではありません。それでも、あらゆる意見や見方を尊重する必要があり、私も尊重しています。その上で、誰を会長にしたいか、FIFAをどのように運営してほしいかは、FIFA加盟協会が決めることになります」と説明した。

UEFAが要求する、物議を醸したFFE関連文書を公開するかと重ねて問われると、インファンティーノは明言を避けた。法的手続きが進行中であることを挙げ、「手続き上可能な範囲で、できる限り、寄せられたすべての質問にもちろん答えます」と述べた。

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対立候補不在のまま3期目へ

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支持基盤を固めるためのインファンティーノの積極的な活動により、3期目に向けた再選はほぼ確実に見える。3月の会長選挙に立候補する意思を表明する対立候補の期限は、11月18日に設定されている。

現時点で対立候補は名乗りを上げておらず、インファンティーノは無投票で再選される可能性がある。加盟協会への訴求力をさらに高めるため、世界のサッカー振興に充てる資金を34億ドル（26億ポンド）増額することも提案している。