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サッカードイツ代表が、FIFA世界ランキングで再びトップ10に迫っている。

ネーションズリーグでの セルビアでの勝利（3-1 ）と オランダ戦（5-0） での勝利により、ユルゲン・クロップ監督率いる代表チームは最新ランキングで13位から11位に浮上した。

クロップ監督のチームはスイスとメキシコを抜き、コロンビアに僅差で続く。9位のオランダも射程圏内だ。首位には引き続きスペインが立つ。ただし、世界王者はトーマス・トゥヘル監督率いるイングランドに敗れ、43試合ぶりの黒星を喫したことで、後続との差をやや縮められた。アルゼンチン、フランス、イングランドがその後を追う。

大きく順位を上げたのはモロッコだ。北アフリカのチームは2つ順位を上げ、歴史的な5位に浮上した。 1993年にFIFA世界ランキングが導入されて以降、モロッコがこれより上位につけたことはない。

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ドイツは2018年7月（当時は世界ランキング1位）以降、9位より上位につけたことはなく、米国、メキシコ、カナダでのワールドカップ本大会前には10位だった。

FIFA世界ランキングのトップ20（2026年11月）