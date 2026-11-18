サッカードイツ代表が、FIFA世界ランキングで再びトップ10に迫っている。
ネーションズリーグでのセルビアでの勝利（3-1）とオランダ戦（5-0）での勝利により、ユルゲン・クロップ監督率いる代表チームは最新ランキングで13位から11位に浮上した。
クロップ監督のチームはスイスとメキシコを抜き、コロンビアに僅差で続く。9位のオランダも射程圏内だ。首位には引き続きスペインが立つ。ただし、世界王者はトーマス・トゥヘル監督率いるイングランドに敗れ、43試合ぶりの黒星を喫したことで、後続との差をやや縮められた。アルゼンチン、フランス、イングランドがその後を追う。
大きく順位を上げたのはモロッコだ。北アフリカのチームは2つ順位を上げ、歴史的な5位に浮上した。 1993年にFIFA世界ランキングが導入されて以降、モロッコがこれより上位につけたことはない。
ドイツは2018年7月（当時は世界ランキング1位）以降、9位より上位につけたことはなく、米国、メキシコ、カナダでのワールドカップ本大会前には10位だった。
FIFA世界ランキングのトップ20（2026年11月）
順位
国
ポイント
1
スペイン
2,004.48
2
アルゼンチン
1,966.13
3
フランス
1,950.82
4
イングランド
1,938.90
5
モロッコ
1,809.37
6
ポルトガル
1,801.28
7
ブラジル
1,800.91
8
ベルギー
1,790.37
9
オランダ
1,774.06
10
コロンビア
1,735.90
11
ドイツ
1,730.22
12
スイス
1,726.15
13
メキシコ
1,723.64
14
イタリア
1,717.20
15
クロアチア
1,714.22
16
米国
1,713.56
17
日本
1,684.61
18
セネガル
1,655.34
19
ノルウェー
1,650.89
20
ウルグアイ
1,644.48