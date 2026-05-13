FIFAワールドカップ決勝戦の歴史に残るベストゴール15選

ロナウジーニョのイングランド戦フリーキック（2002年）

イングランドのファンは「まぐれだ」と言い、ブラジルのファンは「狙っていた」と言う。本人は「間違いなくシュートだった」と語る。

イングランドとの準々決勝でブラジルはマイケル・オーウェンの早期先制点を許したが、リバウドが同点に追いついた。50分、約40ヤードの位置で得たFKをロナウジーニョが直接狙った。

誰もがシュートとは思わなかったが、本人は「確実に狙った」と断言。GKデビッド・シーマンは動けず、ボールは頭上を越えてクロスバーに当たり、ネットに突き刺さった。

デビッド・ベッカム、テディ・シェリンガム、レッドカードを受けたダニー・ミルズは「まぐれ」と主張した。

ロナウジーニョは「ゴールを狙ったが、あの場所を狙ったわけではない。ネットの反対側を狙っていた」と明かした。

「ゴールはゴールだ」と彼は言い切った。この得点がブラジルの勝利を導き、イングランドは10人の相手を30分以上追い詰めたが、もしこの一撃がなければ…と悔やんだ。

ハメス・ロドリゲス vs ウルグアイ（2014年）

ゴールが移籍のきっかけになることは稀だが、この遠距離ボレーはロドリゲスがレアル・マドリードへ移籍する決め手となった。

この一撃でコロンビアは大会のダークホースへと躍り出た。

ベスト16のウルグアイ戦で先制し、チームは2-0で勝利。このゴールはプスカシュ賞に輝いた。

ゴールから25ヤードの地点で胸トラップした彼は、体を一回転させ、クロスバーを叩いてネットを揺らす圧巻のシュートを決めた。

ボールを受けた瞬間はゴールに背を向けていたが、そのターンとフィニッシュには技と力が凝縮され、世界が彼の才能を認識した。後半にも追加点を挙げたが、彼を世界的に有名にしたのはこの一撃だった。

ロビン・ファン・ペルシ vs スペイン（2014年）

サッカー史上最高のヘディングか？

2014年ワールドカップのオランダ対スペイン戦は、その代表例だ。オランダは序盤にシャビ・アロンソのPKで先制されたが、その後猛攻で5-1の逆転勝利を収めた。

前半終了間際、デリー・ブラインドの浮き球パスに反応したファン・ペルシーは、ペナルティエリア内で全身を投げ出すようなスワンダイブから左足ボレー。ボールはゴール上隅に突き刺さった。

後半にも追加点を奪い、オランダは“トータル・フットボール”全盛期を思わせるスリリングなパフォーマンスを見せた。このヘディングは当然、プスカシュ賞に輝いた。

トニ・クロース vs スウェーデン（2018年）

ドイツはグループステージで1勝2敗。初戦でメキシコに敗れ、韓国戦を前に勝ち点が必要だった。

32分、オラ・トイヴォネンのゴールで先制されたが、マルコ・ロイスが同点弾。さらに試合終了8分前、ジェローム・ボアテングが退場。

敗色が濃厚だったドイツは、アディショナルタイムの左CKを獲得。クロースは狭い角度からロイスに短くパスしてスペースを作り、右足でゴール上隅を射抜いた。

5分間のアディショナルタイムに入ったばかり。10人のドイツは勝ち残りの望みをつかんだ。結局は韓国に敗れたが、クロースの責任ではない。信じられないようなフィニッシュで国中に希望を与えた。その希望はすぐに消えたが、一瞬でも光は輝いた。

マヌエル・ネグレテ vs ブルガリア（1986年）

ネグレテという名は現代のサッカーファンにはあまり馴染みがないかもしれない。しかし1986年、彼はブルガリア戦で華麗なゴールを決めた。

自陣でボールを奪うと左へ展開し、自身も前線へ。ペナルティエリア角で味方がクリアしたボールがゴール方向へ戻る。

浮き球をコントロールし、ハビエル・アギーレとワンツー。ペナルティエリア端から、高い位置で左足を一閃、シザースキックがネットに突き刺さった。

ボールは地面から約1.5メートル浮いていたが、彼の左足が完璧に捉え、メキシコを2-0の勝利へ導いた。ワールドカップでも稀なスタイリッシュなフィニッシュだった。

クリスティアーノ・ロナウド対スペイン（2018年）

ロナウドのフリーキックは、まだ潜在能力に届いていない。毎年多くのキックを蹴るが、壁に阻まれたりバーを越えたりする。だが2018年のスペイン戦では、彼のシュートはすべて決まった。

すでに2得点を挙げていたロナウドは、88分、スペインが3－2でリードする中、ゴールから25ヤードの位置でキッカーに立った。

右足から放たれたボールは弧を描き、ゴール右上に突き刺さった。デ・ヘアは動けなかった。

マンチェスター・ユナイテッド時代のポーツマス戦を彷彿とさせる一撃で、ワールドカップ史に残る個人パフォーマンスに花を添えた。

絶好調の彼は、誰にも止められない。

ボビー・チャールトン対メキシコ（1966年）

これはW杯史上最初の素晴らしい「スクリーマー」の一つだ。

イングランドが自国開催で初（かつ唯一）の優勝を遂げた際、彼は中盤の要だった。グループステージのメキシコ戦では2-0で勝利。その一因がチャールトンのこの一撃だった。

自陣でマーティン・ピーターズがボールを奪い、ロジャー・ハントへ展開。ハントからチャールトンへ。チャールトンは前線へ持ち上がり、ジグザグのドリブルで前進。スティーブン・ジェラードを思わせる力強い運びから、25ヤードの距離で右足を一閃した。

ボールは上隅に突き刺さり、ウェンブリーが沸いた。この一撃でチャールトンは世界屈指のMFとしての評価を確固たるものにし、大会後に優勝トロフィーを掲げた。

マイケル・オーウェン対アルゼンチン戦（1998年）

1998年、18歳のオーウェンはイングランドの宿敵相手に世界を驚かせた。しかし試合はベッカムの退場とPK戦の末に敗北。

しかし、その一瞬、イングランドには世界最高の選手がおり、32年ぶりの栄光へ導くかのように見えた。

ベッカムが自陣から送ったボールをセンターサークルで外足でコントロールし、マークを振り切って肩を落とし、もう一人のDFをかわして左足でネットを揺らした。GKカルロス・ロアには為す術もなかった。

イングランドは2-1とリードを広げ、オーウェンは世界屈指の若手としての地位を確立。この活躍が評価され、彼はバロンドールを受賞し、現在も最年少記録保持者である。

デニス・ベルカンプ対アルゼンチン（1998年）

「デニス・ベルカンプ！デニス・ベルカンプ！デニス・ベルカンプ！」これはおそらくワールドカップのゴール解説の中で最も象徴的な言葉だろう。そしてそれは、ベルカンプが心臓が張り裂けそうな準々決勝で、アルゼンチン相手に90分に決勝ゴールを決めたことから、十二分に見合うものだった。

フランク・デ・ブールのバックラインからのロングボールをベルカンプは柔らかくトラップ。マークを股抜きでかわし、外足でファーサイドへ強烈なシュートを決めた。

卓越した技術が光る一撃だった。オランダの解説者はその信じがたい技巧に声をからして叫び続けた。

わずか3回のタッチで、このストライカーはオランダを決勝に導き、ワールドカップの歴史に名を刻んだ。

ジョー・コール対スウェーデン戦（2006年）

これはイングランドのワールドカップ史上最高の一撃か？

2006年、イングランドは「黄金世代」がタイトルを獲る最後のチャンスとされていた。結局は優勝できなかったが、グループステージでコールが魅せた一撃は、すべてが可能に思えた瞬間だった。

クロスがクリアされ、ペナルティエリア約35ヤード後方へこぼれた。胸でトラップしたコークは、そのまま右足でボレー。切手ほどの狭いゴール上隅に突き刺し、イングランドが先制した。

試合は2-2の引き分けとなり、イングランドはグループ首位通過。コールは一躍脚光を浴びた。

失望が続いたドイツ大会で、ひと筋の光となった。

サエド・アル・オワイラン対ベルギー（1994年）

1994年ワールドカップ、サウジアラビア代表アル・オワイランがベルギー戦で決めたこのゴールは、後に紹介する別のゴールとよく似るが、それでも十分に紹介する価値がある。

自陣でボールを拾った彼は、驚異的なドリブルで4人をかわし、ペナルティエリアから鮮やかなシュートで1-0の勝利をもたらした。

この勝利でサウジアラビアは決勝トーナメントに進出し、大番狂わせとなった。アル・オワイランは今もワールドカップのアイコンとして称えられており、その評価は当然だ。彼は大会史上屈指の個人技でゴールを決めたのだから。

とはいえ、史上最高と呼べるかは別問題だ。

エステバン・カンビアッソ 対 セルビア・モンテネグロ戦（2006年）

ティキ・タカはペップ・グアルディオラやスペイン、バルセロナのものと思われがちだが、2006年、最も純粋な形を示したのはアルゼンチンだった。エステバン・カンビアッソがワールドカップ史上に残るゴールを決めた。

自陣でマキシ・ロドリゲスがボールを奪取。アルビセレステは約1分間連続してパスを回し、セルビア・モンテネグロの守備を崩した。

ハビエル・サビオラとフアン・ロマン・リケルメのワンツーでスペースを作り、リケルメからカンビアッソ、カンビアッソからエルナン・クレスポへ。クレスポの巧みなバックヒールをカンビアッソが右足で合わせ、ゴール上隅に突き刺した。

クレスポの感想は？「史上最も美しいゴール」

24本のパスで完成したこの得点は、大会屈指のチームプレーとして記憶された。試合は6-0でアルゼンチンが勝利し、一時は優勝候補の筆頭に挙げられた。

カルロス・アルベルト対イタリア戦（1970年）

信じられないほどの連係からカルロス・アルベルトが放ったワンタッチシュートは、大会を初めてカラーで伝えたテレビを通じて、鮮やかな黄と青のユニフォームとともに世代を超えたファンを魅了した。

決勝ではペレ、ジェルソン、ジャイルジーニョが得点を重ね、ブラジルはイタリアを4-1で破り、堂々優勝した。

この大会屈指の連携を締めくくり、歴史に名を残したのはアルベルトだった。

セレソンは自陣から9本の連続パスで攻撃を開始した。三角パスでイタリアの守備を崩し、ジャイールジーニョが左から中央へ切り込んだ。ペレへパスが出ると、ストライカーのトスタオは右から走り込むアルベルトを捉えた。トスタオが指を差し、ペレがボールを送る。

アルベルトはワンタッチでゴール隅に流し込み、ブラジルが世界一であることを示した。

ベンジャミン・パヴァール対アルゼンチン（2018年）

フランス対アルゼンチン戦のノックアウトステージで、フランスが4-3で勝利した試合でのことだった。

これはフランス代表の2点目で、ペナルティエリアの端から放たれた、物理法則を無視するかのようなくさびの効いた一撃だった。

ルカ・ディニェのクロスをアルゼンチンDFが中途半端にクリアすると、右SBのパヴァールは右足でボールの上を掠めるように捉えた。回転をかけた一撃はゴール右上に吸い込まれた。

この一撃は、フランスがどこからでも得点を奪えることを証明した。このゴールだけで、彼らが優勝に値するチームであることを示していた。

ディエゴ・マラドーナ対イングランド（1986年）

他に何があるだろうか？

イングランド戦でマラドーナが決めた独走ゴールは、「神の手」ゴールに話題を奪われてきた。それでも、4人をかわし11秒間で11タッチ、シルトンの足元を抜き去ったこの一撃の価値は揺らがない。「世紀のゴール」との呼び声にも異論はない。

その試合で敗れたイングランド代表のゲイリー・リネカーも「史上最高のゴール」と称えた。

彼は「あんなに悪かったピッチで成し遂げたことは並外れていた」と語った。

「選手生活で心から拍手を送ったのはあの時だけだ。同時に胸が張り裂けそうだった。あれは私がピッチで目にした最高の光景であり、史上最高のゴールだ」