FIFAワールドカップ史上、最も多くのアシストを記録した選手は誰ですか？

ワールドカップで最も多くのアシストを記録した男子選手は誰ですか？
そのリストには、歴史上最高の選手たちが名を連ねている。
トップ10には、ペレ（ブラジル）、デビッド・ベッカム（イングランド）、バスティアン・シュヴァインシュタイガーとトーマス・ミュラー（ドイツ）が入っています。
2026年の米・墨・加大会を控えるアルゼンチン代表リオネル・メッシは、同国アイコンのディエゴ・マラドーナを抜く唯一の現役選手だ。
アルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦するため、メッシは新記録達成に期待を高めている。
トップ10は以下の通り：
FIFAは1966年以降の統計のみを記録しているため、それ以前の大会は含まれない。
|順位
|選手（国）
|アシスト数
|出場数
|10位
|バスティアン・シュヴァインシュタイガー（ドイツ）
|6
|20
|9位
|トーマス・ミュラー（ドイツ）
|6
|19
|8位
|トーマス・ハスラー（ドイツ）
|6
|14
|7位
|ペレ（ブラジル）
|6
|14
|6位
|デビッド・ベッカム（イングランド）
|6
|13
|5位
|フランチェスコ・トッティ（イタリア）
|6
|11
|4位
|グジェゴシュ・ラト（ポーランド）
|7
|20
|3位
|ピエール・リトバルスキ（ドイツ）
|7
|18
|2位
|リオネル・メッシ（アルゼンチン）
|8
|26
|1位
|ディエゴ・マラドーナ（アルゼンチン）
|8
|21
ワールドカップ1大会で最も多くのアシストをした男子選手は誰ですか？
その答えは、1970年の大会で6アシストを記録したブラジルのペレだ。
1970年の大会で6試合に出場し、6アシストを記録。ブラジルは優勝した。
グループリーグは3戦全勝で突破。チェコスロバキアに4-1、イングランドに1-0、ルーマニアに3-2で勝利した。
準々決勝でペルーに4-2、準決勝でウルグアイに3-1と勝利。決勝ではイタリアを4-1で下し、世界最強を証明した。
|順位
|選手（国）
|アシスト（出場数）
|大会
|＝3
|ロベルト・ガドチャ（ポーランド）
|5（7）
|1974年ワールドカップ
|＝3
|ディエゴ・マラドーナ（アルゼンチン）
|5（7）
|1986年ワールドカップ
|=3
|ピエール・リットバルスキ（西ドイツ）
|5（7）
|1982年ワールドカップ
|2位
|トーマス・ハスラー（西ドイツ）
|5（5）
|1994年ワールドカップ
|1位
|ペレ（ブラジル）
|6（シックス）
|1970年ワールドカップ
ワールドカップで最も多くのアシストを記録した女子選手は誰ですか？
FIFAがアシストを公式記録し始めたのは2003年以降のため、1991～1999年の大会は対象外です。
アメリカ代表ではアレックス・モーガンとミア・ハムが大会で5アシストを記録している。
1大会での最多アシストは、2003年にマレン・マイナートが記録した。
ドイツは2003年ワールドカップ決勝でスウェーデンを2-1で破り、優勝した。マイナート監督率いるチームはグループステージ3試合で13得点を記録（アルゼンチンに6-1勝利）。決勝前にロシアを7-1、アメリカを3-0で下した。
|順位
|選手（国）
|アシスト
|出場大会
|5
|テレーズ・ショグラン（スウェーデン）
|5
|4回（2003、2007、2011、2015）
|=5
|アレックス・モーガン（アメリカ合衆国）
|5
|3回（2011年、2019年、2023年）
|＝5
|シェリダ・スピッツェ（オランダ）
|5
|2（2019年、2023年）
|＝5
|レナーテ・リンゴール（ドイツ）
|5
|ツー（2003, 2007）
|＝5
|ヴィクトリア・サンデル（スウェーデン）
|5
|ツー（2003、2007）
|＝5
|ミア・ハム（アメリカ合衆国）
|5
|1（2003）
|=3
|宮間あや（日本）
|6
|2 (2011, 2015)
|=3
|ビルギット・プリンツ（ドイツ）
|6
|2回（2003年、2007年）
|=1
|メーガン・ラピノー（アメリカ合衆国）
|7
|3回（2011年、2015年、2019年）
|＝1
|マレン・マイナート（ドイツ）
|7
|1回（2003年）
1大会で最も多くのアシストを記録した女子選手は誰か？
このリストで最も有名なのは、2003年に5アシストを記録したハムだ。さらに驚くべきことに、1大会でのアシスト数トップ5のうち4人が、同じ2003年大会でその記録を達成している。
その1人が大会7アシストのマイナートだ。
ドイツ代表のチームメイト、ビルギット・プリンツも同大会で5アシストを記録し、ドイツの優勝に貢献した。
ハムズ率いる米国は準決勝でドイツに0-3で敗れ、サンデル率いるスウェーデンは決勝で敗れた。
2011年のワールドカップでは日本が優勝し、宮間あやが中心となった。日本はイングランド、メキシコ、ニュージーランドと同居したグループを突破（イングランドには敗れたが、残り2試合に勝利）。準々決勝で延長戦の末にドイツを、準決勝でスウェーデンを、決勝でフランスを破った。
|順位
|選手（国）
|アシスト
|大会
|=3
|ヴィクトリア・サンデル（スウェーデン）
|4
|2003年ワールドカップ
|＝3
|宮間綾（日本）
|4
|2011年ワールドカップ
|=2
|ミア・ハム（アメリカ）
|5
|2003年ワールドカップ
|＝2
|ビルギット・プリンツ（ドイツ）
|5
|2003年ワールドカップ
|1位
|マレン・マイナート（ドイツ）
|7
|2003年ワールドカップ