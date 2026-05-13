FIFAワールドカップ史上、最も多くのアシストを記録した選手は誰ですか？

ワールドカップで最も多くのアシストを記録した男子選手は誰ですか？

そのリストには、歴史上最高の選手たちが名を連ねている。

トップ10には、ペレ（ブラジル）、デビッド・ベッカム（イングランド）、バスティアン・シュヴァインシュタイガーとトーマス・ミュラー（ドイツ）が入っています。

2026年の米・墨・加大会を控えるアルゼンチン代表リオネル・メッシは、同国アイコンのディエゴ・マラドーナを抜く唯一の現役選手だ。

アルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦するため、メッシは新記録達成に期待を高めている。

トップ10は以下の通り：

FIFAは1966年以降の統計のみを記録しているため、それ以前の大会は含まれない。

順位 選手（国） アシスト数 出場数 10位 バスティアン・シュヴァインシュタイガー（ドイツ） 6 20 9位 トーマス・ミュラー（ドイツ） 6 19 8位 トーマス・ハスラー（ドイツ） 6 14 7位 ペレ（ブラジル） 6 14 6位 デビッド・ベッカム（イングランド） 6 13 5位 フランチェスコ・トッティ（イタリア） 6 11 4位 グジェゴシュ・ラト（ポーランド） 7 20 3位 ピエール・リトバルスキ（ドイツ） 7 18 2位 リオネル・メッシ（アルゼンチン） 8 26 1位 ディエゴ・マラドーナ（アルゼンチン） 8 21

ワールドカップ1大会で最も多くのアシストをした男子選手は誰ですか？

その答えは、1970年の大会で6アシストを記録したブラジルのペレだ。

1970年の大会で6試合に出場し、6アシストを記録。ブラジルは優勝した。

グループリーグは3戦全勝で突破。チェコスロバキアに4-1、イングランドに1-0、ルーマニアに3-2で勝利した。

準々決勝でペルーに4-2、準決勝でウルグアイに3-1と勝利。決勝ではイタリアを4-1で下し、世界最強を証明した。

順位 選手（国） アシスト（出場数） 大会 ＝3 ロベルト・ガドチャ（ポーランド） 5（7） 1974年ワールドカップ ＝3 ディエゴ・マラドーナ（アルゼンチン） 5（7） 1986年ワールドカップ =3 ピエール・リットバルスキ（西ドイツ） 5（7） 1982年ワールドカップ 2位 トーマス・ハスラー（西ドイツ） 5（5） 1994年ワールドカップ 1位 ペレ（ブラジル） 6（シックス） 1970年ワールドカップ

ワールドカップで最も多くのアシストを記録した女子選手は誰ですか？

FIFAがアシストを公式記録し始めたのは2003年以降のため、1991～1999年の大会は対象外です。

アメリカ代表ではアレックス・モーガンとミア・ハムが大会で5アシストを記録している。

1大会での最多アシストは、2003年にマレン・マイナートが記録した。

ドイツは2003年ワールドカップ決勝でスウェーデンを2-1で破り、優勝した。マイナート監督率いるチームはグループステージ3試合で13得点を記録（アルゼンチンに6-1勝利）。決勝前にロシアを7-1、アメリカを3-0で下した。

順位 選手（国） アシスト 出場大会 5 テレーズ・ショグラン（スウェーデン） 5 4回（2003、2007、2011、2015） =5 アレックス・モーガン（アメリカ合衆国） 5 3回（2011年、2019年、2023年） ＝5 シェリダ・スピッツェ（オランダ） 5 2（2019年、2023年） ＝5 レナーテ・リンゴール（ドイツ） 5 ツー（2003, 2007） ＝5 ヴィクトリア・サンデル（スウェーデン） 5 ツー（2003、2007） ＝5 ミア・ハム（アメリカ合衆国） 5 1（2003） =3 宮間あや（日本） 6 2 (2011, 2015) =3 ビルギット・プリンツ（ドイツ） 6 2回（2003年、2007年） =1 メーガン・ラピノー（アメリカ合衆国） 7 3回（2011年、2015年、2019年） ＝1 マレン・マイナート（ドイツ） 7 1回（2003年）

1大会で最も多くのアシストを記録した女子選手は誰か？

このリストで最も有名なのは、2003年に5アシストを記録したハムだ。さらに驚くべきことに、1大会でのアシスト数トップ5のうち4人が、同じ2003年大会でその記録を達成している。

その1人が大会7アシストのマイナートだ。

ドイツ代表のチームメイト、ビルギット・プリンツも同大会で5アシストを記録し、ドイツの優勝に貢献した。

ハムズ率いる米国は準決勝でドイツに0-3で敗れ、サンデル率いるスウェーデンは決勝で敗れた。

2011年のワールドカップでは日本が優勝し、宮間あやが中心となった。日本はイングランド、メキシコ、ニュージーランドと同居したグループを突破（イングランドには敗れたが、残り2試合に勝利）。準々決勝で延長戦の末にドイツを、準決勝でスウェーデンを、決勝でフランスを破った。