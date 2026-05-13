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Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock

翻訳者：

FIFAワールドカップ史上、最も多くのアシストを記録した選手は誰ですか？

ワールドカップ
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アルゼンチン
イングランド
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ブラジル
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2026年、米・墨・加で開催されるワールドカップを前に、大会史上最多アシストは誰なのか。歴代の名手たちの中でも、最も多くのゴールを演出したのは誰か。そして、今夏新たな「アシスト王」は生まれるのか。

ワールドカップで最も多くのアシストを記録した男子選手は誰ですか？ 

そのリストには、歴史上最高の選手たちが名を連ねている。 

トップ10には、ペレ（ブラジル）、デビッド・ベッカム（イングランド）、バスティアン・シュヴァインシュタイガーとトーマス・ミュラー（ドイツ）が入っています。

2026年の米・墨・加大会を控えるアルゼンチン代表リオネル・メッシは、同国アイコンのディエゴ・マラドーナを抜く唯一の現役選手だ。 

アルゼンチンはアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦するため、メッシは新記録達成に期待を高めている。 

トップ10は以下の通り：

FIFAは1966年以降の統計のみを記録しているため、それ以前の大会は含まれない。 

順位選手（国）アシスト数出場数
10位バスティアン・シュヴァインシュタイガー（ドイツ）620
9位トーマス・ミュラー（ドイツ）619
8位トーマス・ハスラー（ドイツ）614
7位ペレ（ブラジル）614
6位デビッド・ベッカム（イングランド）613
5位フランチェスコ・トッティ（イタリア）611
4位グジェゴシュ・ラト（ポーランド）720
3位ピエール・リトバルスキ（ドイツ）718
2位リオネル・メッシ（アルゼンチン）826
1位ディエゴ・マラドーナ（アルゼンチン）821

ワールドカップ1大会で最も多くのアシストをした男子選手は誰ですか？ 

その答えは、1970年の大会で6アシストを記録したブラジルのペレだ。 

1970年の大会で6試合に出場し、6アシストを記録。ブラジルは優勝した。 

グループリーグは3戦全勝で突破。チェコスロバキアに4-1、イングランドに1-0、ルーマニアに3-2で勝利した。

準々決勝でペルーに4-2、準決勝でウルグアイに3-1と勝利。決勝ではイタリアを4-1で下し、世界最強を証明した。 

順位選手（国）アシスト（出場数）大会
＝3ロベルト・ガドチャ（ポーランド）5（7）1974年ワールドカップ
＝3ディエゴ・マラドーナ（アルゼンチン）5（7）1986年ワールドカップ
=3ピエール・リットバルスキ（西ドイツ）5（7）1982年ワールドカップ
2位トーマス・ハスラー（西ドイツ）5（5）1994年ワールドカップ
1位ペレ（ブラジル） 6（シックス）1970年ワールドカップ

ワールドカップで最も多くのアシストを記録した女子選手は誰ですか？ 

FIFAがアシストを公式記録し始めたのは2003年以降のため、1991～1999年の大会は対象外です。 

アメリカ代表ではアレックス・モーガンとミア・ハムが大会で5アシストを記録している。 

1大会での最多アシストは、2003年にマレン・マイナートが記録した。 

ドイツは2003年ワールドカップ決勝でスウェーデンを2-1で破り、優勝した。マイナート監督率いるチームはグループステージ3試合で13得点を記録（アルゼンチンに6-1勝利）。決勝前にロシアを7-1、アメリカを3-0で下した。

順位選手（国）アシスト出場大会
5テレーズ・ショグラン（スウェーデン）54回（2003、2007、2011、2015） 
=5アレックス・モーガン（アメリカ合衆国）53回（2011年、2019年、2023年）
＝5シェリダ・スピッツェ（オランダ）52（2019年、2023年）
＝5レナーテ・リンゴール（ドイツ）5ツー（2003, 2007）
＝5ヴィクトリア・サンデル（スウェーデン）5ツー（2003、2007）
＝5ミア・ハム（アメリカ合衆国）51（2003）
=3宮間あや（日本）62 (2011, 2015)
=3ビルギット・プリンツ（ドイツ）62回（2003年、2007年）
=1メーガン・ラピノー（アメリカ合衆国）73回（2011年、2015年、2019年）
＝1マレン・マイナート（ドイツ）71回（2003年）

1大会で最も多くのアシストを記録した女子選手は誰か？

このリストで最も有名なのは、2003年に5アシストを記録したハムだ。さらに驚くべきことに、1大会でのアシスト数トップ5のうち4人が、同じ2003年大会でその記録を達成している。 

その1人が大会7アシストのマイナートだ。 

ドイツ代表のチームメイト、ビルギット・プリンツも同大会で5アシストを記録し、ドイツの優勝に貢献した。 

ハムズ率いる米国は準決勝でドイツに0-3で敗れ、サンデル率いるスウェーデンは決勝で敗れた。 

2011年のワールドカップでは日本が優勝し、宮間あやが中心となった。日本はイングランド、メキシコ、ニュージーランドと同居したグループを突破（イングランドには敗れたが、残り2試合に勝利）。準々決勝で延長戦の末にドイツを、準決勝でスウェーデンを、決勝でフランスを破った。

順位選手（国）アシスト  大会
=3ヴィクトリア・サンデル（スウェーデン）42003年ワールドカップ
＝3宮間綾（日本）42011年ワールドカップ
=2ミア・ハム（アメリカ）52003年ワールドカップ
＝2ビルギット・プリンツ（ドイツ）2003年ワールドカップ
1位マレン・マイナート（ドイツ）2003年ワールドカップ
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