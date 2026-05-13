FIFAワールドカップ史上最年少の選手は誰ですか？

2026年FIFAワールドカップは6月、北米のメキシコとカナダで開幕する。世界中から集まったトップ選手たちが栄光のトロフィーを争う。
リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドといったベテランだけでなく、ラミネ・ヤマル、エステヴァオ、ヤン・ディオマンデなどの10代選手も出場し、世界最高の「ワンダーキッド」の座を狙う。
では、FIFAワールドカップ史上最年少の男子選手は誰だろうか？
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その記録保持者はノーマン・ホワイトサイドだ。1982年スペイン大会の初戦で北アイルランド代表としてユーゴスラビアと対戦したとき、彼はわずか17歳41日だった。
この出場により、彼はブラジルのレジェンド、ペレの記録を更新した。 ホワイトサイドは、自身のデビューが騒動を呼んだと認めている。
「ビリー・ビンガム監督がメンバーを発表したとき、世界中のメディアがホテルに殺到した」と彼はFIFAのウェブサイトで語った。「LAギャラクシー時代のデビッド・ベッカムを思い出してほしい。ピッチの半分がカメラで埋め尽くされていた。ペレの記録を破ろうとしていたから、あのときも同じ状況だった」。
まだ若かった私は、メディア対応など初めての体験に戸惑った。当時、メディアトレーニングはなく、ホテルで200人の取材陣から一斉に質問を受けた。 すべてが初めての体験で。試合後、ペレから『ノーマン、おめでとう。君も僕のように3度優勝してほしい』とメッセージが届き、思わず笑ったよ」
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この試合で彼が作った記録はそれだけではなかった。ホワイトサイドはユーゴスラビア戦で警告を受け、ワールドカップでイエローカードを受けた史上最年少選手にもなった。彼は「警告を受けたのは僕だけで、最年少記録になった。ちょっとやりすぎたね」と笑った。
北アイルランドは大会で快進撃を続け、スペインを1-0で下し準々決勝に進出した。最終的にはフランスに1-4で敗れたが、1986年にも本大会に出場した。
1982年は得点できなかったが、86年にゴールを決め、特別な贈り物を受けた。
「大会ごとに最速ゴール10本に時計が贈られる」と説明した。「メキシコW杯で私は9番目に速いゴールを決め、以来ずっと腕から外していない。200ポンドほどの価値だろうが、君たちのロレックスには興味ない。これがあるから」
その後、マンチェスター・ユナイテッドで多数のタイトルを獲得。1985年のFAカップ決勝ではエバートン相手に鮮やかな決勝点を奪った。しかしワールドカップデビューから10年と経たない1990年、膝の怪我で現役を引退した。
|ランク
|選手
|年齢
|大会
|1.
ノーマン・ホワイトサイド
北アイルランド対ユーゴスラビア
|17歳41日
|1982年ワールドカップ
|2.
サミュエル・エトー
カメルーン対イタリア
|17歳99日
|1998年ワールドカップ
|3,
フェミ・オパブンミ
ナイジェリア対イングランド
|17歳101日
|2002年ワールドカップ
|4.
サロモン・オレムベ
カメルーン対オーストリア
|17年185日
|1998年ワールドカップ
|5.
ペレ
ブラジル対ソ連
|17歳235日
|1958年ワールドカップ
FIFAワールドカップ史上最年少の女子選手は？
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その記録は2023年、韓国代表ケイシー・フェアが更新した。彼女はシドニーでのコロンビア戦（2-0で敗北）に16歳26日で途中出場し、最年少出場記録を樹立した。
U-17代表で2試合5得点を挙げ代表入り。招集時はどのクラブにも所属しておらず、米国でアカデミーサッカーをプレーしていた。
試合後、コリン・ベル監督は歴史的なデビューを飾ったフェアについてこう語った。「2－0とリードされてから出場しても、年齢に関係なくインパクトを残すのは難しい。それでも彼女に出場機会を与えたのは、経験を積ませ、チーム全員に『未来を担う選手』だと示したかったからだ。
彼女は練習で誰にも引けを取らず、チャンスに値する。フィジカルが強く速い選手が必要で、ケイシーはその象徴だ。 我々はまだ大会に残っており、勝ち進むチャンスもあるが、より強さを発揮しなければならない。韓国でのクラブレベルでもそれは必要で、そういうタイプの選手が必要だ。ケイシーにはスピードとパワーがある――他の選手たちもその点でレベルアップしなければならない」
韓国はグループリーグ初戦と第2戦でモロッコとコロンビアに敗れ最下位となったが、ドイツと1-1で引き分け、大会から脱落させる形で面目を保った。
なお、フェアは大会後にプロ転向し、NWSLエンジェル・シティと3年契約を結んだ。当時、クラブ史上最年少選手となった。
|ランク
|選手
|年齢
|大会
|1.
ケイシー・フェア
コロンビア対韓国
|16歳26日
|2023年ワールドカップ
|2.
イフェアニ・チエジネ
北朝鮮対ナイジェリア
|16年34日
|1999年ワールドカップ
|3、
モニカ・ベルガラ
ドイツ対メキシコ
|16年53日
|1999年ワールドカップ
|4.
アナリー・ロンゴ
デンマーク対ニュージーランド
|16年76日
|ワールドカップ2007
|5.
エレナ・ダニロワ
ドイツ対ロシア
|16年108日
|2003年ワールドカップ