FIFAワールドカップ史上最年少の選手は誰ですか？

2026年FIFAワールドカップは6月、北米のメキシコとカナダで開幕する。世界中から集まったトップ選手たちが栄光のトロフィーを争う。

リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドといったベテランだけでなく、ラミネ・ヤマル、エステヴァオ、ヤン・ディオマンデなどの10代選手も出場し、世界最高の「ワンダーキッド」の座を狙う。

では、FIFAワールドカップ史上最年少の男子選手は誰だろうか？

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その記録保持者はノーマン・ホワイトサイドだ。1982年スペイン大会の初戦で北アイルランド代表としてユーゴスラビアと対戦したとき、彼はわずか17歳41日だった。

この出場により、彼はブラジルのレジェンド、ペレの記録を更新した。 ホワイトサイドは、自身のデビューが騒動を呼んだと認めている。

「ビリー・ビンガム監督がメンバーを発表したとき、世界中のメディアがホテルに殺到した」と彼はFIFAのウェブサイトで語った。「LAギャラクシー時代のデビッド・ベッカムを思い出してほしい。ピッチの半分がカメラで埋め尽くされていた。ペレの記録を破ろうとしていたから、あのときも同じ状況だった」。

まだ若かった私は、メディア対応など初めての体験に戸惑った。当時、メディアトレーニングはなく、ホテルで200人の取材陣から一斉に質問を受けた。 すべてが初めての体験で。試合後、ペレから『ノーマン、おめでとう。君も僕のように3度優勝してほしい』とメッセージが届き、思わず笑ったよ」

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この試合で彼が作った記録はそれだけではなかった。ホワイトサイドはユーゴスラビア戦で警告を受け、ワールドカップでイエローカードを受けた史上最年少選手にもなった。彼は「警告を受けたのは僕だけで、最年少記録になった。ちょっとやりすぎたね」と笑った。

北アイルランドは大会で快進撃を続け、スペインを1-0で下し準々決勝に進出した。最終的にはフランスに1-4で敗れたが、1986年にも本大会に出場した。

1982年は得点できなかったが、86年にゴールを決め、特別な贈り物を受けた。

「大会ごとに最速ゴール10本に時計が贈られる」と説明した。「メキシコW杯で私は9番目に速いゴールを決め、以来ずっと腕から外していない。200ポンドほどの価値だろうが、君たちのロレックスには興味ない。これがあるから」

その後、マンチェスター・ユナイテッドで多数のタイトルを獲得。1985年のFAカップ決勝ではエバートン相手に鮮やかな決勝点を奪った。しかしワールドカップデビューから10年と経たない1990年、膝の怪我で現役を引退した。

ランク 選手 年齢 大会 1. ノーマン・ホワイトサイド 北アイルランド対ユーゴスラビア 17歳41日 1982年ワールドカップ 2. サミュエル・エトー カメルーン対イタリア 17歳99日 1998年ワールドカップ 3, フェミ・オパブンミ ナイジェリア対イングランド 17歳101日 2002年ワールドカップ 4. サロモン・オレムベ カメルーン対オーストリア 17年185日 1998年ワールドカップ 5. ペレ ブラジル対ソ連 17歳235日 1958年ワールドカップ

FIFAワールドカップ史上最年少の女子選手は？

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その記録は2023年、韓国代表ケイシー・フェアが更新した。彼女はシドニーでのコロンビア戦（2-0で敗北）に16歳26日で途中出場し、最年少出場記録を樹立した。

U-17代表で2試合5得点を挙げ代表入り。招集時はどのクラブにも所属しておらず、米国でアカデミーサッカーをプレーしていた。

試合後、コリン・ベル監督は歴史的なデビューを飾ったフェアについてこう語った。「2－0とリードされてから出場しても、年齢に関係なくインパクトを残すのは難しい。それでも彼女に出場機会を与えたのは、経験を積ませ、チーム全員に『未来を担う選手』だと示したかったからだ。

彼女は練習で誰にも引けを取らず、チャンスに値する。フィジカルが強く速い選手が必要で、ケイシーはその象徴だ。 我々はまだ大会に残っており、勝ち進むチャンスもあるが、より強さを発揮しなければならない。韓国でのクラブレベルでもそれは必要で、そういうタイプの選手が必要だ。ケイシーにはスピードとパワーがある――他の選手たちもその点でレベルアップしなければならない」

韓国はグループリーグ初戦と第2戦でモロッコとコロンビアに敗れ最下位となったが、ドイツと1-1で引き分け、大会から脱落させる形で面目を保った。

なお、フェアは大会後にプロ転向し、NWSLエンジェル・シティと3年契約を結んだ。当時、クラブ史上最年少選手となった。