FIFAワールドカップの試合時間はどれくらいですか？

2026年FIFAワールドカップは北米（メキシコ・カナダ）で開催され、世界屈指の選手たちが世界王者の座を争う。

参加国が48に増え、合計104試合が行われる。

ここでは、GOALが試合時間、ハーフタイム、水分補給タイム、延長戦、PK戦など、知っておきたいポイントをまとめて紹介します。

FIFAワールドカップの試合時間は？

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グループステージは4チーム×12グループの総当たりで、各試合は90分（45分×2ハーフ）だ。ハーフタイムは15分。

負傷などによる中断は「アディショナルタイム」として試合終了時に加算されるため、実際の試合時間は90分より数分長くなるのが一般的です。

追加時間は副審がボードで表示する。

延長戦では何が起こるのでしょうか？

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グループステージ終了後、大会はノックアウトステージへ移行し、試合形式が若干変わります。試合は依然として90分間行われますが、同点の場合は延長戦に入ります。

延長は15分×2の計30分で行われ、ハーフタイムは短く、選手たちは水分補給とピッチ移動のみを行う。

それでも同点の場合はPK戦で勝者を決定します。

FIFAワールドカップで最も長かった試合はどれですか？

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最長試合は2022年カタール大会のイングランド対イラン戦で、117分間行われた。

前半14分08秒、後半13分08秒のロスタイムが加わり、イングランドが6-2で勝利した。

この24分間のロスタイムはギネス世界記録に認定されている。

ノックアウトステージでは延長戦やPK戦が行われるため、状況は少し異なります。1982年大会の準決勝で西ドイツがフランスに勝利した試合では12本のPKが蹴られ、1994年アメリカ大会の準々決勝ではスウェーデン対ルーマニア戦で同記録が更新され、スウェーデンが勝ち進みました。

「ウォーターブレイク」とは何ですか？また、なぜ導入されたのですか？

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2026年FIFAワールドカップでは、試合中「ウォーターブレイク」（水分補給休憩、クールダウン休憩）が導入される。

各ハーフに3分間の水分補給タイムが設けられ、天候に関わらず実施。これは「選手の健康を最優先し、全チームが平等な条件下でプレーするため」だ。

高温などによる選手への負担を軽減するため、試合開始から22分後に主審が試合を止め、選手に水分補給の時間を与えます。

大会運営責任者のマノロ・ズビリア氏は「どの試合でも前半と後半の22分経過時に、3分の水分補給休憩を取る」と説明した。

「どの試合でも、会場や屋根の有無、気温に関係なく、前半と後半に各3分の水分補給休憩を取ります。ホイッスルからホイッスルまでが3分間です」と説明した。 「20分や21分に負傷中断が続いている場合は、主審と相談して対応します」

試合中にCMや広告の休憩はあるのか？

これまでは試合前、ハーフタイム、試合終了後のみCMが放送されていたが、FIFAが放送局に水分補給休憩中のCM放映を許可したため、ワールドカップの試合でもCMが流れることになった。

放送局には、主審の笛から20秒間は広告を開始できず、プレー再開30秒前までに中継を戻すよう指示されている。

コマーシャルブレイクでは、放送局は「分割画面」か「完全カットアウェイ」を選択できる。「分割画面」ではFIFAパートナー企業の広告のみ、「完全カットアウェイ」では任意の広告が流せる。

この変更で2026年ワールドカップは実質4クォーター制となり、米プロスポーツの形式を踏襲する。NFL、NBA、WNBAも同形式を採用し、タイムアウト中にCMを放送している。

サッカーにタイムアウトはあるのか？

サッカーではタイムアウトはなく、怪我や交代で生じたロスタイムをハーフ終了時に加算してきた。

しかし2026年大会ではクーリングブレイクが導入され、試合は実質4クォーターに分割される。これらは事実上のタイムアウトと捉えられるだろう。