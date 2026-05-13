Goal.com
ライブ
Lionel Messi World Cup TrophyGetty
Gill Clark

翻訳者：

FIFAワールドカップの仕組みとは？ 大会形式、ステージ、ルールを解説

ワールドカップ

FIFAワールドカップの仕組みを知りたいですか？ここでは、GOALがこの有名な大会について知っておくべきことをすべてご紹介します。

FIFAワールドカップは4年ごとに開かれ、世界一の代表チームを決める大会です。アルゼンチンは2022年決勝でフランスを破り、現在世界王者です。

各チームは、FIFAが指定した6つの地域で行われる予選を勝ち抜いて本大会に出場します。

  • AFC（アジア）
  • CAF（アフリカ）
  • CONCACAF（北中米カリブ海）
  • CONMEBOL（南米）
  • OFC（オセアニア）
  • UEFA（ヨーロッパ）

次回のワールドカップは2026年6月11日～7月19日、北米のメキシコとカナダで開催され、3カ国共同開催は史上初です。

さらに、出場枠は48チームに拡大され（前回より16チーム増）、合計104試合が行われます。

大会の形式は？

大会はグループステージから始まり、48チームが12のグループに分かれて総当たり戦を行います。各チームはグループ内の他3チームと1回ずつ対戦します。

その後、勝ち点上位2チーム（計32チーム）がノックアウトステージへ進出し、一発勝負のトーナメントで優勝を争います。

グループステージとは？ 

World Cup Draw 2026Getty Images

各チームはグループステージで3試合を行い、同グループの他の全チームと1回ずつ対戦します。試合時間は90分で、45分ずつ2つのハーフに分かれています。

勝利で3ポイント、引き分けで1ポイント、敗戦で0ポイントを獲得する。得失点差も順位に影響するため、得失点にも注目したい。

各グループの上位2チームはノックアウトステージへ進出します。さらに、3位チームのうち成績上位8チームも、計12チームとともにラウンド32へ進みます。 

勝ち点が並んだ場合はどうなりますか？

勝ち点が並んだ場合は、7つのタイブレーク基準で順位を決めます。

  1. ①当該チーム同士の勝ち点
  2. ② 当該チーム同士の試合での得失点差
  3. 3. 当該チーム同士のグループステージでの得点数
  4. グループステージ3試合全体の得失点差が最も良いチーム。
  5. 3試合すべてのグループステージにおける総得点数。
  6. グループステージ3試合のフェアプレーポイント
  7. FIFAランキング順

ノックアウトステージでは何が起こるのか？

World Cup Match ScheduleGetty Images

グループステージ終了後は、32強、16強、準々決勝、準決勝、決勝と進む一発勝負のノックアウト方式です。

2026年ワールドカップのノックアウトステージは6月28日に始まり、グループステージを突破した32チームがトーナメントで対戦します。各試合は一発勝負です。

試合時間は90分。同点の場合は15分×2の延長戦を行い、それでも決まらない場合はPK戦で勝者が決まります。

PK戦に勝つには？

Lionel Messi penalty Argentina FranceGetty Images

両チームが最初に5本ずつ蹴り、順番は交互（ABAB）です。より多く決めたチームが勝ちます。

また、一方のチームが成功させたPK数が、相手が残りのキックで到達可能な得点数を超えた場合、その時点で勝利が決まります。

5本とも成功した場合は、どちらかが失敗し、もう一方がそのラウンドで得点するまで続行します（サドンデス）。

過去のワールドカップの形式

ワールドカップは1930年の初開催以来、常に変化を遂げてきた。

ワールドカップ開催形式
1930年ウルグアイ大会計13チームが参加。3チーム×3グループと4チーム×1グループでグループステージを行い、各グループ1位が準決勝へ進出した。
1934年イタリア大会と1938年フランス大会では、この2大会は16チームが参加し、ノックアウト方式のみで行われた。
ブラジル 195012年の中断を経て13チームが4グループに分かれ、各組1位が総当たり戦で優勝を争った。決勝戦がなかった唯一の大会として記録されている。
スイス 19541954年は16チームを4グループに分け、各グループ上位2チームが準々決勝に進んだ。
スウェーデン1958～メキシコ1970出場16チームはグループ内総当たり戦となり、各組上位2チームが準々決勝へ進んだ。
1974年西ドイツ大会と1978年アルゼンチン大会では、この2大会では準々決勝と準決勝の代わりに第2グループステージが導入され、各グループ1位は決勝へ、2位は3位決定戦へ進んだ。
1982年スペイン大会 - 1994年アメリカ大会 出場国が16から24に増え、4チーム×6グループの1次リーグを実施。各組1位が3チーム×2グループの2次リーグに進み、その組1位が準決勝へ。 
メキシコ1986～アメリカ1994第2グループステージが廃止され、6グループの3位のうち上位4チームが1・2位と合わせてベスト16に進んだ。
1998年フランス大会～2022年カタール大会大会は32チーム制となり、8グループ（各4チーム）で争われる。各グループ上位2チームがベスト16に進出し、3位チームの進出枠は廃止された。
広告