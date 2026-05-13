FIFAワールドカップの仕組みとは？ 大会形式、ステージ、ルールを解説

FIFAワールドカップは4年ごとに開かれ、世界一の代表チームを決める大会です。アルゼンチンは2022年決勝でフランスを破り、現在世界王者です。

各チームは、FIFAが指定した6つの地域で行われる予選を勝ち抜いて本大会に出場します。

AFC（アジア）

CAF（アフリカ）

CONCACAF（北中米カリブ海）

CONMEBOL（南米）

OFC（オセアニア）

UEFA（ヨーロッパ）

次回のワールドカップは2026年6月11日～7月19日、北米のメキシコとカナダで開催され、3カ国共同開催は史上初です。

さらに、出場枠は48チームに拡大され（前回より16チーム増）、合計104試合が行われます。

大会の形式は？

大会はグループステージから始まり、48チームが12のグループに分かれて総当たり戦を行います。各チームはグループ内の他3チームと1回ずつ対戦します。

その後、勝ち点上位2チーム（計32チーム）がノックアウトステージへ進出し、一発勝負のトーナメントで優勝を争います。

グループステージとは？

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各チームはグループステージで3試合を行い、同グループの他の全チームと1回ずつ対戦します。試合時間は90分で、45分ずつ2つのハーフに分かれています。

勝利で3ポイント、引き分けで1ポイント、敗戦で0ポイントを獲得する。得失点差も順位に影響するため、得失点にも注目したい。

各グループの上位2チームはノックアウトステージへ進出します。さらに、3位チームのうち成績上位8チームも、計12チームとともにラウンド32へ進みます。

勝ち点が並んだ場合はどうなりますか？

勝ち点が並んだ場合は、7つのタイブレーク基準で順位を決めます。

①当該チーム同士の勝ち点 ② 当該チーム同士の試合での得失点差 3. 当該チーム同士のグループステージでの得点数 グループステージ3試合全体の得失点差が最も良いチーム。 3試合すべてのグループステージにおける総得点数。 グループステージ3試合のフェアプレーポイント FIFAランキング順

ノックアウトステージでは何が起こるのか？

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グループステージ終了後は、32強、16強、準々決勝、準決勝、決勝と進む一発勝負のノックアウト方式です。

2026年ワールドカップのノックアウトステージは6月28日に始まり、グループステージを突破した32チームがトーナメントで対戦します。各試合は一発勝負です。

試合時間は90分。同点の場合は15分×2の延長戦を行い、それでも決まらない場合はPK戦で勝者が決まります。

PK戦に勝つには？

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両チームが最初に5本ずつ蹴り、順番は交互（ABAB）です。より多く決めたチームが勝ちます。

また、一方のチームが成功させたPK数が、相手が残りのキックで到達可能な得点数を超えた場合、その時点で勝利が決まります。

5本とも成功した場合は、どちらかが失敗し、もう一方がそのラウンドで得点するまで続行します（サドンデス）。

過去のワールドカップの形式

ワールドカップは1930年の初開催以来、常に変化を遂げてきた。