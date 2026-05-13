FIFAワールドカップの仕組みとは？ 大会形式、ステージ、ルールを解説

FIFAワールドカップは4年ごとに開かれ、世界一の代表チームを決める大会です。アルゼンチンは2022年決勝でフランスを破り、現在世界王者です。
各チームは、FIFAが指定した6つの地域で行われる予選を勝ち抜いて本大会に出場します。
- AFC（アジア）
- CAF（アフリカ）
- CONCACAF（北中米カリブ海）
- CONMEBOL（南米）
- OFC（オセアニア）
- UEFA（ヨーロッパ）
次回のワールドカップは2026年6月11日～7月19日、北米のメキシコとカナダで開催され、3カ国共同開催は史上初です。
さらに、出場枠は48チームに拡大され（前回より16チーム増）、合計104試合が行われます。
大会の形式は？
大会はグループステージから始まり、48チームが12のグループに分かれて総当たり戦を行います。各チームはグループ内の他3チームと1回ずつ対戦します。
その後、勝ち点上位2チーム（計32チーム）がノックアウトステージへ進出し、一発勝負のトーナメントで優勝を争います。
グループステージとは？
Getty Images
各チームはグループステージで3試合を行い、同グループの他の全チームと1回ずつ対戦します。試合時間は90分で、45分ずつ2つのハーフに分かれています。
勝利で3ポイント、引き分けで1ポイント、敗戦で0ポイントを獲得する。得失点差も順位に影響するため、得失点にも注目したい。
各グループの上位2チームはノックアウトステージへ進出します。さらに、3位チームのうち成績上位8チームも、計12チームとともにラウンド32へ進みます。
勝ち点が並んだ場合はどうなりますか？
勝ち点が並んだ場合は、7つのタイブレーク基準で順位を決めます。
- ①当該チーム同士の勝ち点
- ② 当該チーム同士の試合での得失点差
- 3. 当該チーム同士のグループステージでの得点数
- グループステージ3試合全体の得失点差が最も良いチーム。
- 3試合すべてのグループステージにおける総得点数。
- グループステージ3試合のフェアプレーポイント
- FIFAランキング順
ノックアウトステージでは何が起こるのか？
Getty Images
グループステージ終了後は、32強、16強、準々決勝、準決勝、決勝と進む一発勝負のノックアウト方式です。
2026年ワールドカップのノックアウトステージは6月28日に始まり、グループステージを突破した32チームがトーナメントで対戦します。各試合は一発勝負です。
試合時間は90分。同点の場合は15分×2の延長戦を行い、それでも決まらない場合はPK戦で勝者が決まります。
PK戦に勝つには？
Getty Images
両チームが最初に5本ずつ蹴り、順番は交互（ABAB）です。より多く決めたチームが勝ちます。
また、一方のチームが成功させたPK数が、相手が残りのキックで到達可能な得点数を超えた場合、その時点で勝利が決まります。
5本とも成功した場合は、どちらかが失敗し、もう一方がそのラウンドで得点するまで続行します（サドンデス）。
過去のワールドカップの形式
ワールドカップは1930年の初開催以来、常に変化を遂げてきた。
|ワールドカップ
|開催形式
|1930年ウルグアイ大会
|計13チームが参加。3チーム×3グループと4チーム×1グループでグループステージを行い、各グループ1位が準決勝へ進出した。
|1934年イタリア大会と1938年フランス大会では、
|この2大会は16チームが参加し、ノックアウト方式のみで行われた。
|ブラジル 1950
|12年の中断を経て13チームが4グループに分かれ、各組1位が総当たり戦で優勝を争った。決勝戦がなかった唯一の大会として記録されている。
|スイス 1954
|1954年は16チームを4グループに分け、各グループ上位2チームが準々決勝に進んだ。
|スウェーデン1958～メキシコ1970
|出場16チームはグループ内総当たり戦となり、各組上位2チームが準々決勝へ進んだ。
|1974年西ドイツ大会と1978年アルゼンチン大会では、
|この2大会では準々決勝と準決勝の代わりに第2グループステージが導入され、各グループ1位は決勝へ、2位は3位決定戦へ進んだ。
|1982年スペイン大会 - 1994年アメリカ大会
|出場国が16から24に増え、4チーム×6グループの1次リーグを実施。各組1位が3チーム×2グループの2次リーグに進み、その組1位が準決勝へ。
|メキシコ1986～アメリカ1994
|第2グループステージが廃止され、6グループの3位のうち上位4チームが1・2位と合わせてベスト16に進んだ。
|1998年フランス大会～2022年カタール大会
|大会は32チーム制となり、8グループ（各4チーム）で争われる。各グループ上位2チームがベスト16に進出し、3位チームの進出枠は廃止された。