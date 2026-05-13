FIFAワールドカップのトロフィーは誰がデザインしたのですか？

今夏、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップでは、各国代表が優勝トロフィーを争う。このトロフィーには、歴代キャプテンが語ってきた物語がある。

実はバージョンがいくつか存在しますが、FIFAの金色トロフィーにはどんな歴史があるのでしょうか？ここでは、GOALがその長い歴史と変遷を振り返ります。

FIFAワールドカップのトロフィーは誰がデザインしたのか？

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現在のトロフィーは、イタリアの金細工師・彫刻家シルヴィオ・ガッツァニーガがデザインした。彼はUEFAカップなども手掛け、「ミスター・カップス」と呼ばれる。

1970年、ブラジルが男子ワールドカップ3度目の優勝でジュール・リメ杯の永久保持権を得たため、FIFAには新トロフィー案が53件寄せられた。 彼は2人の選手が大地を支えるデザインを提案。理解しやすいようプラスチック模型も作成し、それが採用された。

ガッザニガは「勝利した選手と地球のイメージからインスピレーションを得た。調和、簡潔さ、平和を表現したダイナミックな達成の像を作りたかった」と語っている。

「力強く明確な線で、勝利の喜びに満ちたサッカー選手――圧倒的勝利で変貌を遂げた男――を描きつつ、超人的なエゴは感じさせない作品でなければならない。世界を抱きしめるこのスポーツの英雄は、チームメイトと共に日々犠牲を払い、強さ、献身、自由といったスポーツの普遍的な特質を体現している。」

このトロフィーは1974年大会で西ドイツに初めて授与され、以降使用されている。ガッザニガは2016年に95歳で亡くなった。FIFAが画像権利を保有していたためトロフィーから収益を得ることはなかったが、その後も創作を続け成功を収めた。

逝去に際しFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「ワールドカップは選手やサッカー愛好家にとって神話的な存在で、私たちは永遠に感謝する」と語った。

では、このトロフィーにはどのような意味が込められているのでしょうか。

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FIFAは「世界最高の選手たちが頭上に掲げる勝利の瞬間を表現した」と説明する。ねじれたグリップはダイナミックに変化し続けるサッカー文化を示し、螺旋状の台座は世界への広がりを象徴する。

ガッザニガは、このトロフィーが自分にとって何を意味するかについて次のように語った。「両腕を掲げる2人の選手で、喜びと勝利の興奮を表現したかったのです。 上部の球体には各大陸のレリーフがあり、サッカーと世界を表す。鏡のように向き合った2人の選手の間にある線はスポーツのエネルギーを示す。像の間の粗い表面は、サッカーの激しさと活力を表現している。」

このトロフィーを手にした選手や監督にとって、それはキャリアの頂点を意味する。2022年にアルゼンチン代表として優勝したリオネル・メッシは、その瞬間を「子供を授かった時のように特別で、その後のすべてが色あせるほど巨大な体験」と語った。

トロフィーには国旗もエンブレムもなく、特定の国を連想させる要素はありません。個人の勝利や国家の栄光ではなく、人類共通の偉業として功績を称えています。

では、このトロフィーは何でできているのか？

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ガッザニガによるこの作品は18金製で、高さ36.8cm、重さ約6.1kg。台座には2層の緑色マラカイトがあしらわれ、内部は空洞で掲げやすい。

金と緑の石の組み合わせが独特のオーラを放ち、その価値は約2,000万ドル（1,500万ポンド）と見積もられる。製造コストは金の価格にもよるが、約5万〜20万ドル（3万7,000〜15万ポンド）とされる。

優勝国は本物のトロフィーを持ち帰れません。代わりに金メッキのレプリカが贈られ、オリジナルはFIFAが保管します。

前回のワールドカップトロフィーは誰がデザインしたのでしょうか？

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ジュール・リメ杯は、フランスの彫刻家アベル・ラフルールがデザインしました。1930年の第1回大会から1970年のブラジル優勝まで授与され、1946年にFIFA会長ジュール・リメの名にちなんで改称されるまでは「ヴィクトリー（勝利）」と呼ばれていました。金メッキのスターリングシルバー製で、当初はラピスラズリの台座が付いていましたが、後に大理石に変わりました。

古代ギリシャの勝利の女神ニケの翼ある姿が刻まれ、高さ35cm、重さ3.8kg。

1966年イングランド大会前に一度盗まれたが、ボーダーコリーのピックルズがロンドン南部の藪で新聞に包まれたトロフィーを発見した。

しかし1983年に再び盗まれ、今も発見されていない。そのため1984年、ブラジルサッカー連盟にはレプリカが贈られた。