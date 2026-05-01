FIFAワールドカップのグループ分けはどのように決まるのか？

2026年のFIFAワールドカップは出場枠が48チームに拡大され、史上最大規模となる。

共催国のメキシコ、アメリカ、カナダは自動出場。残る45枠は各大陸の予選を勝ち抜いたチームが占める。

では、次に何が起こるのでしょうか？GOALでは、大会を前に、ワールドカップのグループ分けがどのように決定されるかについて、知っておくべきすべてをお届けします。

FIFAワールドカップのグループはどのように決まるのか？

大会前に48チームを4チーム×12グループに分ける抽選が行われ、グループが決まる。

抽選では4つのポットに分類されます。ポット1には共催国3か国とFIFAランキング上位9チームが入り、残る3ポットはランキング順に振り分けられます。

2026年大会のポット分けは以下のとおりです：

ポット1： カナダ、メキシコ、アメリカ、スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ

カナダ、メキシコ、アメリカ、スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ ポット2 ：クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、日本、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリア

：クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、日本、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリア ポット3 ：ノルウェー、パナマ、エジプト、アルジェリア、スコットランド、パラグアイ、チュニジア、コートジボワール、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア、南アフリカ

：ノルウェー、パナマ、エジプト、アルジェリア、スコットランド、パラグアイ、チュニジア、コートジボワール、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア、南アフリカ 第4ポット：ヨルダン、カーボベルデ、ガーナ、キュラソー、ハイチ、ニュージーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スウェーデン、トルコ、チェコ、コンゴ民主共和国、イラク

その後、グループ分けと試合日程を決める抽選が行われる。3つの共催国は、試合をすべて自国で開催できるよう事前に配置された。

その後、抽選はアルファベット順に空いている最初のグループにチームを割り当てて進める。

ワールドカップのグループ抽選における「シード」とは何ですか？

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FIFAは2026年大会の拡大を受け、テニスと同じシード方式を導入。FIFAランキング上位4チームが準決勝まで当たらないよう抽選します。

2026年大会ではスペイン、アルゼンチン、フランス、イングランドのトップ4が別ブロックに入り、準決勝まで対戦しません。これにより大会の競争バランスが保たれます。

制限はあるのか？

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同じ大陸連盟の国同士はグループステージで当たらないようになっています。たとえばブラジルとアルゼンチン（CONMEBOL）、パナマとアメリカ（CONCACAF）が同じグループになることはありません。

ただし、UEFAは16チームが出場するため、同大陸同士の対戦は避けられません。各グループにはUEFAチームが1～2つ含まれます。

「死の組」とは何ですか？

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「死の組」とは、サッカー界で広く知られるようになった用語で、ファンが自チームに避けたい組み合わせを指します。

これは、他の3強豪と同組になることを意味します。勝ち上がれるのは通常2チームだけなので、残る2チームは早期敗退の危機に瀕します。

2022年の例ではスペインがドイツ、コスタリカ、日本と同組に。スペインはコスタリカに7－0で大勝しながらも2位通過、ドイツと日本は早期敗退となった。

ドイツ代表FWトーマス・ミュラーは試合後、早期敗退がチームにどれほど痛手だったかを語った。

「これは完全な大惨事だ」と記者団に語った。「スペインが日本に負けていなければ、我々の成績で十分だった。信じられないほど悔しい。無力感に襲われる。これが代表最後の試合だとしても、素晴らしい経験だった。ありがとう」

1982年大会ではアルゼンチン、イタリア、ブラジルの元王者が2次ラウンドで同組になり、1チームのみが準決勝に進んだ。

2026年大会では、グループIにフランス（ムバッペ）、セネガル（マネ）、ノルウェー（ハーランド）が名を連ねる。

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2026年大会ではグループIが“死の組”とされ、キリアン・ムバッペのフランス、サディオ・マネのセネガル、アーリング・ハーランドのノルウェーが激突。4チーム目はイラクで、油断できない相手だ。

フランス代表のディディエ・デシャン監督も、決勝トーナメント進出の難しさを認めている。

「これは最も厳しいグループの一つだ。いや、おそらく最も厳しいグループだろう」と彼は『レキップ』紙に語った。「セネガルは強豪国代表だ。予選での活躍を見れば、ノルウェーについても同様のことが言える。彼らはヨーロッパ屈指のチームだ。我々に野心があるのは確かだが、必要な謙虚さも持ち合わせている。まずは開幕戦から良いパフォーマンスを見せなければならない」