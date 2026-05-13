FIFAワールドカップのグループステージのルールを解説

FIFAは2026年ワールドカップで48チーム体制へ拡大し、アメリカ、カナダ、メキシコで混沌かつ魅力的な大会となる。これに伴いグループステージも変更される。

従来の32チーム制では各グループ上位2チームがラウンド16に進んだ。FIFAはアフリカやアジアの参加機会を増やすため、ラウンド16の前に新たなノックアウトラウンドを設けた。 各グループ1位と2位、および成績上位の3位チーム計16チームが勝ち残り、残る24チームは大会を去る。

本稿では、今夏開催される2026年大会で適用されるルールやタイブレークの仕組みをGOALが解説します。

グループステージとは？

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男子大会初の48チームが出場し、4チーム×12グループに分かれる。11月の抽選でFIFAランキング順に4つのポットに分けられ、上位シードと共催国（米国・カナダ・メキシコ）が各グループに入った。

各グループは総当たり戦で、各チームは3試合を行う。勝てば3ポイント、引き分けで1ポイント、敗戦は0ポイント。各グループの上位2チームと、成績上位8位の3位チームがベスト32に進出する。成績下位4位の3位チームと4位チームは敗退する。

グループステージでは延長戦やPK戦は行われません。

ワールドカップのグループステージで順位が並んだ場合、どのように順位を決めるのでしょうか？

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グループ内の全試合終了時に勝ち点が並んだ場合、以下の基準で順位を決めます。

同点チーム同士の直接対決の結果 直接対決の得失点差 直接対決での得点数 総得失点差 総得点 フェアプレーポイント FIFAランキング

まず同点チーム間の勝ち点、次に得失点差、さらに得点数を比較する。それでも並んだ場合は、グループステージ全体の得失点差、総得点の順で順位を決める。

それでも並んだ場合はフェアプレーポイントで比較し、それでも同点ならFIFAランキング上位のチームが勝ち進みます。

フェアプレーポイントは、イエローカード1枚につき1点、同一試合で2枚目のイエローカードによる退場（間接レッド）で3点、直接レッドで4点がそれぞれ減算される。

2018年、セネガルはイエローカードの累積数が日本より多く、史上初めてフェアプレーポイントで敗退した。

では、グループリーグ3位チームのうち、どのチームが出場権を得るのか。

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12のグループのうち、各グループ3位の上位8チームも決勝トーナメントに進出する。順位は同じタイブレーク基準で決定される。

この方式により、一部のチームは期待外れの成績でもグループステージを突破できるが、決勝トーナメント1回戦ではグループ1位と対戦するため、2位チームより厳しいスタートを切る。

3位チームの決勝トーナメント進出はワールドカップ初だが、欧州選手権では2016年から採用されている。同大会ではポルトガルが全試合引き分けながら3位最上位で突破し、決勝でフランスを破って優勝した。

グループ最終節では3位チームの勝敗が紙一重になるため、興味深い展開が生まれる。ユーロ2024では、オランダが規律で上回りジョージアを破って最上位3位通過。スロベニアも得失点差でハンガリーを上回り突破した。

48チーム制への拡大は、強豪国に有利だという声もある。 32チーム制では50％がグループステージで敗退したが、2026年は33％に減る。参加国増加により低レベル国も出場するため、強豪の早期敗退リスクはさらに低下する。

グループの拡大により、「死の組」はもはや過去のものになるかもしれない。例えばグループIはフランス、セネガル、ノルウェーが勝ち抜けを争い、極めて厳しい組だ。しかしこの3か国はボリビアやイラクに大差で勝利すると予想されており、3位でも次ラウンドに進める可能性が高い。