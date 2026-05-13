FIFAワールドカップに出場したことがない国々

FIFAワールドカップの出場権獲得がほぼ形式的な国もある。ブラジル、アルゼンチン、イングランド、フランスなどの強豪国ファンにとっては、自国が予選を突破し本大会で優勝トロフィーを掲げるのは当然の期待だ。

しかし、すべての国が同じ条件ではない。強豪国は豊富なリソースを持つ一方、多くのチームは同じ舞台に立つことさえできず、大会に出場したことがない。また、歴史があるにもかかわらず一度も出場権を得ていない国もある。

2026年の拡大大会を前に、GOALがそんな国々を振り返る。

ワールドカップに出場したことのない国の一覧

Getty Images

長年にわたり男子ワールドカップ出場を目指しながらも、いまだ成功していない国がある。ベネズエラは1966年から予選に出場し続けているが、本大会に進んだことのない唯一のCONMEBOL加盟国だ。一方、フィンランドは多くの有望な選手を輩出しながらも、予選で安定した結果を残したことがない。

ワールドカップの参加チームが48に増え、多くの国に初出場のチャンスが生まれた。しかし現在でも、ランキング上位ながら本大会を経験していないチームが多い。アルバニアは才能ある選手を輩出しながらも、予選で運に見放されてきた。マリやブルキナファソもアフリカで優勝争いをするものの、決勝トーナメントに進めない。 近年急成長を遂げるジョージアはユーロ2024でベスト16に入り、優勝したスペインに敗れた。パリ・サンジェルマンのクヴィチャ・クヴァラツヘリアやリヴァプールのギオルギ・ママルダシュヴィリが、将来的な本大会出場を支えるだろう。

人口が少ないためにW杯出場が難しい国もある。しかし、人口15万6000人のキュラソーは2026年大会出場を決め、規模がすべてではないことを示した。 モンセラットは人口4,000～5,000人の最小加盟国で、クック諸島は人口1万7,000人が2,200万平方キロメートルに散在し、物流が大きな壁だ。 人口約3万4000人のサンマリノとジブラルタルもUEFA予選に参加するが、1勝するのも難しく、連勝して本大会に出場するのはほぼ不可能だ。

国 連盟 予選参加開始年 アルバニア UEFA 1966 アメリカ領サモア OFC 2002 アンドラ UEFA 2002 アンギラ CONCACAF 2002 アルメニア UEFA 1998 アラバ CONCACAF 1998 アゼルバイジャン UEFA 1998 バハマ CONCACAF 2002 バーレーン AFC 1978 バングラデシュ AFC 1986 バルバドス CONCACAF 1986 ベラルーシ UEFA 1998 ベリーズ CONCACAF 1998 ベナン CAF 1974 バミューダ CONCACAF 1970 ブータン AFC 2018 ブルキナファソ CAF 1978 ブルンジ CAF 1994 カンボジア AFC 1998 ケイマン諸島 CONCACAF 1998 中央アフリカ共和国 CAF 2002 チャド CAF 2002 コモロ CAF 2010 クック諸島 OFC 1998 キプロス UEFA 1962 ジブチ CAF 2002 ドミニカ CONCACAF 1998 ドミニカ共和国 CONCACAF 1978 赤道ギニア CAF 2002 エリトリア CAF 2002 エストニア UEFA 1934年 / 1994年 エスワティニ CAF 1994 エチオピア CAF 1962 フェロー諸島 UEFA 1994 フィジー OFC 1982 フィンランド UEFA 1938 ガボン CAF 1990 ジョージア UEFA 1998 ジブラルタル UEFA 2018 グレナダ CONCACAF 1982 グアテマラ CONCACAF 1958 ギニア CAF 1974 ガイアナ CONCACAF 1978 インド AFC 1954 カザフスタン UEFA 1998 ケニア CAF 1974 コソボ* UEFA 2018 キルギス AFC 1998 ラトビア UEFA 1938年 / 1994年 レバノン AFC 1994 レソト CAF 1974 リベリア CAF 1966 リビア CAF 1970 リヒテンシュタイン UEFA 1994 リトアニア UEFA 1934年 / 1994年 ルクセンブルク UEFA 1934 マダガスカル CAF 1972 マラウイ CAF 1978 マレーシア AFC 1974 マリ CAF 2002 マルタ UEFA 1974 モーリシャス CAF 1974 モルドバ UEFA 1998 モンテネグロ UEFA 2010 モントセラト CONCACAF 2002 モザンビーク CAF 1982 ミャンマー AFC 2010 ナミビア CAF 1994 ニューカレドニア OFC 2006 ニカラグア CONCACAF 1994 ニジェール CAF 1978 北マケドニア UEFA 1996 オマーン AFC 1986 パキスタン AFC 1990 パレスチナ AFC 2002 パプアニューギニア OFC 1998 フィリピン AFC 1998 プエルトリコ CONCACAF 1974 ルワンダ CAF 1998 セントクリストファー・ネイビス CONCACAF 1998 セントルシア CONCACAF 1994 セントビンセント・グレナディーン諸島 CONCACAF 1994 サモア OFC 1994 サンマリノ UEFA 1994 サオ・トメ・プリンシペ CAF 2002 セーシェル CAF 2002 シンガポール AFC 1978 ソロモン諸島 OFC 1994 南スーダン CAF 2018 スーダン CAF 1958 スリナム CONCACAF 1962 タヒチ OFC 1994 タジキスタン AFC 1998 タンザニア CAF 1974 タイ AFC 1974 トンガ OFC 1998 トルクメニスタン AFC 1998 タークス・カイコス諸島 CONCACAF 2002 米領バージン諸島 CONCACAF 2002 ウガンダ CAF 1978 バヌアツ OFC 1994 ベネズエラ CONMEBOL 1966 ベトナム AFC 1994 イエメン AFC 1986年 / 1994年

*コソボはプレーオフでまだ出場権を獲得できる。

ワールドカップに出場したことのない国で最も人口が多いのはどこか？

Getty Images

人口が多いにもかかわらず男子ワールドカップに出場したことがない国がある。人口約14億6000万人のインドはその筆頭だ。 同国は1950年大会の出場権を自動獲得しながらも、渡航費とオリンピック優先を理由に辞退した。 人口約2億5500万人のパキスタンも、サッカーはクリケットに次ぐ二番目のスポーツで、ランキング141位以上になったことはない。

インドネシアは2026年大会を目指し、パトリック・クライファートを監督に招聘したがAFC予選4ラウンドで敗退。同国は1938年にオランダ領東インドとして出場したことがあるものの、独立後の出場はない。

バングラデシュもファンが多いが、「ベンガル・タイガース」は予選を突破したことがない。アフリカではエチオピアが先駆者とされ、1957年の初代アフリカネイションズカップ出場国の一つであり1962年に優勝したが、ワールドカップでは2014年プレーオフでナイジェリアに1-4で敗れたのが最接近だった。

フィリピンではサッカー人気が高まっているが、バスケットボールとボクシングが主流で、出場は実現していない。ベトナムは1億100万人の人口を活かし、2022年アジア予選3ラウンドまで進出したが、まだ本大会には届いていない。

大会の規模拡大により、多くの国が将来的にワールドカップに出場しやすくなると期待されている。フィンランドやベネズエラは近い将来、その舞台に立つだろう。しかし資源が極めて限られた国々にとっては、依然として非現実的な夢である。