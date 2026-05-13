FIFAワールドカップに出場したことがない国々

FIFAワールドカップの出場権獲得がほぼ形式的な国もある。ブラジル、アルゼンチン、イングランド、フランスなどの強豪国ファンにとっては、自国が予選を突破し本大会で優勝トロフィーを掲げるのは当然の期待だ。
しかし、すべての国が同じ条件ではない。強豪国は豊富なリソースを持つ一方、多くのチームは同じ舞台に立つことさえできず、大会に出場したことがない。また、歴史があるにもかかわらず一度も出場権を得ていない国もある。
2026年の拡大大会を前に、GOALがそんな国々を振り返る。
ワールドカップに出場したことのない国の一覧
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長年にわたり男子ワールドカップ出場を目指しながらも、いまだ成功していない国がある。ベネズエラは1966年から予選に出場し続けているが、本大会に進んだことのない唯一のCONMEBOL加盟国だ。一方、フィンランドは多くの有望な選手を輩出しながらも、予選で安定した結果を残したことがない。
ワールドカップの参加チームが48に増え、多くの国に初出場のチャンスが生まれた。しかし現在でも、ランキング上位ながら本大会を経験していないチームが多い。アルバニアは才能ある選手を輩出しながらも、予選で運に見放されてきた。マリやブルキナファソもアフリカで優勝争いをするものの、決勝トーナメントに進めない。 近年急成長を遂げるジョージアはユーロ2024でベスト16に入り、優勝したスペインに敗れた。パリ・サンジェルマンのクヴィチャ・クヴァラツヘリアやリヴァプールのギオルギ・ママルダシュヴィリが、将来的な本大会出場を支えるだろう。
人口が少ないためにW杯出場が難しい国もある。しかし、人口15万6000人のキュラソーは2026年大会出場を決め、規模がすべてではないことを示した。 モンセラットは人口4,000～5,000人の最小加盟国で、クック諸島は人口1万7,000人が2,200万平方キロメートルに散在し、物流が大きな壁だ。 人口約3万4000人のサンマリノとジブラルタルもUEFA予選に参加するが、1勝するのも難しく、連勝して本大会に出場するのはほぼ不可能だ。
|国
|連盟
|予選参加開始年
|アルバニア
|UEFA
|1966
|アメリカ領サモア
|OFC
|2002
|アンドラ
|UEFA
|2002
|アンギラ
|CONCACAF
|2002
|アルメニア
|UEFA
|1998
|アラバ
|CONCACAF
|1998
|アゼルバイジャン
|UEFA
|1998
|バハマ
|CONCACAF
|2002
|バーレーン
|AFC
|1978
|バングラデシュ
|AFC
|1986
|バルバドス
|CONCACAF
|1986
|ベラルーシ
|UEFA
|1998
|ベリーズ
|CONCACAF
|1998
|ベナン
|CAF
|1974
|バミューダ
|CONCACAF
|1970
|ブータン
|AFC
|2018
|ブルキナファソ
|CAF
|1978
|ブルンジ
|CAF
|1994
|カンボジア
|AFC
|1998
|ケイマン諸島
|CONCACAF
|1998
|中央アフリカ共和国
|CAF
|2002
|チャド
|CAF
|2002
|コモロ
|CAF
|2010
|クック諸島
|OFC
|1998
|キプロス
|UEFA
|1962
|ジブチ
|CAF
|2002
|ドミニカ
|CONCACAF
|1998
|ドミニカ共和国
|CONCACAF
|1978
|赤道ギニア
|CAF
|2002
|エリトリア
|CAF
|2002
|エストニア
|UEFA
|1934年 / 1994年
|エスワティニ
|CAF
|1994
|エチオピア
|CAF
|1962
|フェロー諸島
|UEFA
|1994
|フィジー
|OFC
|1982
|フィンランド
|UEFA
|1938
|ガボン
|CAF
|1990
|ジョージア
|UEFA
|1998
|ジブラルタル
|UEFA
|2018
|グレナダ
|CONCACAF
|1982
|グアテマラ
|CONCACAF
|1958
|ギニア
|CAF
|1974
|ガイアナ
|CONCACAF
|1978
|インド
|AFC
|1954
|カザフスタン
|UEFA
|1998
|ケニア
|CAF
|1974
|コソボ*
|UEFA
|2018
|キルギス
|AFC
|1998
|ラトビア
|UEFA
|1938年 / 1994年
|レバノン
|AFC
|1994
|レソト
|CAF
|1974
|リベリア
|CAF
|1966
|リビア
|CAF
|1970
|リヒテンシュタイン
|UEFA
|1994
|リトアニア
|UEFA
|1934年 / 1994年
|ルクセンブルク
|UEFA
|1934
|マダガスカル
|CAF
|1972
|マラウイ
|CAF
|1978
|マレーシア
|AFC
|1974
|マリ
|CAF
|2002
|マルタ
|UEFA
|1974
|モーリシャス
|CAF
|1974
|モルドバ
|UEFA
|1998
|モンテネグロ
|UEFA
|2010
|モントセラト
|CONCACAF
|2002
|モザンビーク
|CAF
|1982
|ミャンマー
|AFC
|2010
|ナミビア
|CAF
|1994
|ニューカレドニア
|OFC
|2006
|ニカラグア
|CONCACAF
|1994
|ニジェール
|CAF
|1978
|北マケドニア
|UEFA
|1996
|オマーン
|AFC
|1986
|パキスタン
|AFC
|1990
|パレスチナ
|AFC
|2002
|パプアニューギニア
|OFC
|1998
|フィリピン
|AFC
|1998
|プエルトリコ
|CONCACAF
|1974
|ルワンダ
|CAF
|1998
|セントクリストファー・ネイビス
|CONCACAF
|1998
|セントルシア
|CONCACAF
|1994
|セントビンセント・グレナディーン諸島
|CONCACAF
|1994
|サモア
|OFC
|1994
|サンマリノ
|UEFA
|1994
|サオ・トメ・プリンシペ
|CAF
|2002
|セーシェル
|CAF
|2002
|シンガポール
|AFC
|1978
|ソロモン諸島
|OFC
|1994
|南スーダン
|CAF
|2018
|スーダン
|CAF
|1958
|スリナム
|CONCACAF
|1962
|タヒチ
|OFC
|1994
|タジキスタン
|AFC
|1998
|タンザニア
|CAF
|1974
|タイ
|AFC
|1974
|トンガ
|OFC
|1998
|トルクメニスタン
|AFC
|1998
|タークス・カイコス諸島
|CONCACAF
|2002
|米領バージン諸島
|CONCACAF
|2002
|ウガンダ
|CAF
|1978
|バヌアツ
|OFC
|1994
|ベネズエラ
|CONMEBOL
|1966
|ベトナム
|AFC
|1994
|イエメン
|AFC
|1986年 / 1994年
*コソボはプレーオフでまだ出場権を獲得できる。
ワールドカップに出場したことのない国で最も人口が多いのはどこか？
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人口が多いにもかかわらず男子ワールドカップに出場したことがない国がある。人口約14億6000万人のインドはその筆頭だ。 同国は1950年大会の出場権を自動獲得しながらも、渡航費とオリンピック優先を理由に辞退した。 人口約2億5500万人のパキスタンも、サッカーはクリケットに次ぐ二番目のスポーツで、ランキング141位以上になったことはない。
インドネシアは2026年大会を目指し、パトリック・クライファートを監督に招聘したがAFC予選4ラウンドで敗退。同国は1938年にオランダ領東インドとして出場したことがあるものの、独立後の出場はない。
バングラデシュもファンが多いが、「ベンガル・タイガース」は予選を突破したことがない。アフリカではエチオピアが先駆者とされ、1957年の初代アフリカネイションズカップ出場国の一つであり1962年に優勝したが、ワールドカップでは2014年プレーオフでナイジェリアに1-4で敗れたのが最接近だった。
フィリピンではサッカー人気が高まっているが、バスケットボールとボクシングが主流で、出場は実現していない。ベトナムは1億100万人の人口を活かし、2022年アジア予選3ラウンドまで進出したが、まだ本大会には届いていない。
大会の規模拡大により、多くの国が将来的にワールドカップに出場しやすくなると期待されている。フィンランドやベネズエラは近い将来、その舞台に立つだろう。しかし資源が極めて限られた国々にとっては、依然として非現実的な夢である。