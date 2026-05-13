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Finland Venezuela 2026Getty Images

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FIFAワールドカップに出場したことがない国々

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男子FIFAワールドカップに出場したことがない大国

FIFAワールドカップの出場権獲得がほぼ形式的な国もある。ブラジル、アルゼンチン、イングランド、フランスなどの強豪国ファンにとっては、自国が予選を突破し本大会で優勝トロフィーを掲げるのは当然の期待だ。

しかし、すべての国が同じ条件ではない。強豪国は豊富なリソースを持つ一方、多くのチームは同じ舞台に立つことさえできず、大会に出場したことがない。また、歴史があるにもかかわらず一度も出場権を得ていない国もある。 

2026年の拡大大会を前に、GOALがそんな国々を振り返る。

ワールドカップに出場したことのない国の一覧

Venezuela v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

長年にわたり男子ワールドカップ出場を目指しながらも、いまだ成功していない国がある。ベネズエラは1966年から予選に出場し続けているが、本大会に進んだことのない唯一のCONMEBOL加盟国だ。一方、フィンランドは多くの有望な選手を輩出しながらも、予選で安定した結果を残したことがない。

ワールドカップの参加チームが48に増え、多くの国に初出場のチャンスが生まれた。しかし現在でも、ランキング上位ながら本大会を経験していないチームが多い。アルバニアは才能ある選手を輩出しながらも、予選で運に見放されてきた。マリやブルキナファソもアフリカで優勝争いをするものの、決勝トーナメントに進めない。 近年急成長を遂げるジョージアはユーロ2024でベスト16に入り、優勝したスペインに敗れた。パリ・サンジェルマンのクヴィチャ・クヴァラツヘリアやリヴァプールのギオルギ・ママルダシュヴィリが、将来的な本大会出場を支えるだろう。

人口が少ないためにW杯出場が難しい国もある。しかし、人口15万6000人のキュラソーは2026年大会出場を決め、規模がすべてではないことを示した。 モンセラットは人口4,000～5,000人の最小加盟国で、クック諸島は人口1万7,000人が2,200万平方キロメートルに散在し、物流が大きな壁だ。 人口約3万4000人のサンマリノとジブラルタルもUEFA予選に参加するが、1勝するのも難しく、連勝して本大会に出場するのはほぼ不可能だ。

連盟 予選参加開始年
アルバニアUEFA1966
アメリカ領サモアOFC2002
アンドラUEFA2002
アンギラCONCACAF2002
アルメニアUEFA1998
アラバCONCACAF1998
アゼルバイジャンUEFA1998
バハマCONCACAF2002
バーレーンAFC1978
バングラデシュAFC1986
バルバドスCONCACAF1986
ベラルーシUEFA1998
ベリーズCONCACAF1998
ベナンCAF1974
バミューダCONCACAF1970
ブータンAFC2018
ブルキナファソCAF1978
ブルンジCAF1994
カンボジアAFC1998
ケイマン諸島CONCACAF1998
中央アフリカ共和国CAF2002
チャドCAF2002
コモロCAF2010
クック諸島OFC1998
キプロスUEFA1962
ジブチCAF2002
ドミニカCONCACAF1998
ドミニカ共和国CONCACAF1978
赤道ギニアCAF2002
エリトリアCAF2002
エストニアUEFA1934年 / 1994年
エスワティニCAF1994
エチオピアCAF1962
フェロー諸島UEFA1994
フィジーOFC1982
フィンランドUEFA1938
ガボンCAF1990
ジョージアUEFA1998
ジブラルタルUEFA2018
グレナダCONCACAF1982
グアテマラCONCACAF1958
ギニアCAF1974
ガイアナCONCACAF1978
インドAFC1954
カザフスタンUEFA1998
ケニアCAF1974
コソボ*UEFA2018
キルギスAFC1998
ラトビアUEFA1938年 / 1994年
レバノンAFC1994
レソトCAF1974
リベリアCAF1966
リビアCAF1970
リヒテンシュタインUEFA1994
リトアニアUEFA1934年 / 1994年
ルクセンブルクUEFA1934
マダガスカルCAF1972
マラウイCAF1978
マレーシアAFC1974
マリCAF2002
マルタUEFA1974
モーリシャスCAF1974
モルドバUEFA1998
モンテネグロUEFA2010
モントセラトCONCACAF2002
モザンビークCAF1982
ミャンマーAFC2010
ナミビアCAF1994
ニューカレドニアOFC2006
ニカラグアCONCACAF1994
ニジェールCAF1978
北マケドニアUEFA1996
オマーンAFC1986
パキスタンAFC1990
パレスチナAFC2002
パプアニューギニアOFC1998
フィリピンAFC1998
プエルトリコCONCACAF1974
ルワンダCAF1998
セントクリストファー・ネイビスCONCACAF1998
セントルシアCONCACAF1994
セントビンセント・グレナディーン諸島CONCACAF1994
サモアOFC1994
サンマリノUEFA1994
サオ・トメ・プリンシペCAF2002
セーシェルCAF2002
シンガポールAFC1978
ソロモン諸島OFC1994
南スーダンCAF2018
スーダンCAF1958
スリナムCONCACAF1962
タヒチOFC1994
タジキスタンAFC1998
タンザニアCAF1974
タイAFC1974
トンガOFC1998
トルクメニスタンAFC1998
タークス・カイコス諸島CONCACAF2002
米領バージン諸島CONCACAF2002
ウガンダCAF1978
バヌアツOFC1994
ベネズエラCONMEBOL1966
ベトナムAFC1994
イエメンAFC1986年 / 1994年

*コソボはプレーオフでまだ出場権を獲得できる。 

ワールドカップに出場したことのない国で最も人口が多いのはどこか？

FBL-WC-2026-AFC-QAT-IND-FANSGetty Images

人口が多いにもかかわらず男子ワールドカップに出場したことがない国がある。人口約14億6000万人のインドはその筆頭だ。 同国は1950年大会の出場権を自動獲得しながらも、渡航費とオリンピック優先を理由に辞退した。 人口約2億5500万人のパキスタンも、サッカーはクリケットに次ぐ二番目のスポーツで、ランキング141位以上になったことはない。

インドネシアは2026年大会を目指し、パトリック・クライファートを監督に招聘したがAFC予選4ラウンドで敗退。同国は1938年にオランダ領東インドとして出場したことがあるものの、独立後の出場はない。

バングラデシュもファンが多いが、「ベンガル・タイガース」は予選を突破したことがない。アフリカではエチオピアが先駆者とされ、1957年の初代アフリカネイションズカップ出場国の一つであり1962年に優勝したが、ワールドカップでは2014年プレーオフでナイジェリアに1-4で敗れたのが最接近だった。

フィリピンではサッカー人気が高まっているが、バスケットボールとボクシングが主流で、出場は実現していない。ベトナムは1億100万人の人口を活かし、2022年アジア予選3ラウンドまで進出したが、まだ本大会には届いていない。

大会の規模拡大により、多くの国が将来的にワールドカップに出場しやすくなると期待されている。フィンランドやベネズエラは近い将来、その舞台に立つだろう。しかし資源が極めて限られた国々にとっては、依然として非現実的な夢である。

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