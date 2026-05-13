FIFAワールドカップには何チームが出場するのですか？

FIFAワールドカップは4年ごとに開催され、世界中の国々が世界王者の座を争います。

次回の大会は2026年6月、北米のメキシコとカナダで開催され、大会史上最大規模となる見込みです。

1930年の第1回大会（ウルグアイ開催）では13チームが参加しましたが、2022年の前回大会では32チームに増加。

では、2026年大会には何チームが出場するのでしょうか？

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2017年のFIFA決定により、2026年大会は48チームに拡大される。

開催国のアメリカ、メキシコ、カナダは自動出場。残る45枠は地域予選で決定します。

大会期間中は39日間、各チームが世界一の座を争う。

UEFA（欧州）

ヨーロッパからは16チームが出場します。予選グループを首位突破した12チームは、オーストリア、ベルギー、クロアチア、イングランド、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スコットランド、スペイン、スイスです。チェコ、トルコ、スウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナはプレーオフを勝ち抜きました。

CAF（アフリカ）

ワールドカップにはアフリカから10チームが出場する。モロッコ、セネガル、アルジェリア、チュニジア、エジプト、コートジボワール、ガーナ、カーボベルデ、南アフリカは予選グループを首位突破し直接出場。さらに大陸間プレーオフ（パスウェイ1）を勝ち抜いたコンゴ民主共和国も加わった。

AFC（アジア）

AFC予選ではヨルダンとウズベキスタンが初出場を決め、波乱があった。この2国に加え、オーストラリア、日本、韓国、カタール、サウジアラビア、イラクが出場する。

CONCACAF（北中米・カリブ海）

CONCACAF予選でも波乱が起きた。キュラソーは本大会に出場した史上最小人口国となり、ハイチは1974年以来52年ぶりの出場を決めた。パナマも2018年ロシア大会以来2度目の出場となる。

CONMEBOL（南米）

前回王者のアルゼンチンが南米予選1位通過。エクアドル、コロンビア、ウルグアイ、ブラジル、パラグアイも出場権を獲得した。

OFC（オセアニア）では、

オセアニアには直接出場枠が1つあり、ニュージーランドが獲得。グループ1位通過後、プレーオフでニューカレドニアを3-0破り、16年ぶりの本戦復帰を決めた。

FIFAはいつワールドカップの出場枠を増やしたのか？

FIFA理事会は2017年、2026年大会から出場枠を32から48に増やすと全会一致で決定した。

FIFAは声明で、4つの開催形式案を分析し、競技バランス、大会の質、サッカーの発展、インフラ、財政、運営影響などを考慮して決定したと説明した。理事会は今後、各大陸連盟の開催枠など詳細を議論する。

過去のワールドカップには何チームが出場したのか？

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1930年の第1回ウルグアイ大会では南米7、欧州4、北米2の計13チームだった。

その後16チームに増え、1982年スペイン大会では24チームに拡大された。

1998年のフランス大会では32チームに増え、FIFAは2026年大会でさらに拡大すると発表した。

参加国増員を巡っては、議論が続いている。

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これに対し、欧州クラブ協会（ECA）会長で元ドイツ代表のカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は日程の過密を理由に拡大に反対している。

「FIFAが、我々が[ワールドカップ]の出場枠を50％拡大したことに対して不満を抱いていることを認識していることは、極めて明白だと考えています」と彼は述べた。「意思決定のプロセスや透明性は、我々の立場から見て到底受け入れられるものではありませんでした。今こそ、特にFIFAとUEFAに対し、[国際試合の]数を減らすよう強く求めたいと思います。選手たちがあまりにも多くの試合をこなさなければならない状況に陥っているのです」

キャンペーン団体「New Fifa Now」も「金と権力の奪い合い」と批判。FIFAの調査では収益が52億9000万ポンドに増え、利益も5億2100万ポンド拡大するとされるが、インファンティーノ会長は金銭が要因との見方を否定している。

インファンティーノ氏はBBCスポーツに「逆だ。これはサッカーの決定だ。どの形式にも財政的利点がある。我々はスポーツ的価値で判断できる状況にあった」と語った。

さらに、南米サッカー連盟（CONMEBOL）は2030年大会を64チームに拡大する公式提案をすでに提示している。実現すれば試合数は128に増え、選手負担への懸念から多くの反対意見が寄せられている。

AFCのシェイク・サルマン会長は「このまま変更が続けば、64チームどころか132チームまで膨れ上がる可能性もある。どこで止まるのか。混乱しか生まれない」と警鐘を鳴らした。

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