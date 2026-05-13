FIFAワールドカップにおける延長戦の仕組み

サッカーの延長戦とは何ですか？

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延長戦とは、90分の試合時間内に勝敗が決まらないときに勝者を決定するために行われる追加のプレー時間です。トーナメント戦ではほぼ必ず採用され、15分×2回の前半・後半で構成されます。得点数に関わらず規定時間までプレーします。 交代は通常5回までだが、延長戦ではさらに1回できる。

ワールドカップではいつ延長戦が行われるのか？

グループステージでは延長戦はなく、引き分けで両チームに1ポイントずつが与えられます。延長戦はノックアウトステージで行われ、2026年大会ではベスト32（ラウンド16）以降で適用されます。ノックアウトステージで90分終了時に引き分けの場合は、短い休憩後、延長戦に入ります。

それでも同点の場合は？

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それでも決まらない場合はPK戦へ。各チーム5本ずつ蹴り、多い方が勝利。5本で並んだ場合はサドンデスで勝者が決まるまで続行される。

ワールドカップでは延長戦やPK戦がたびたび行われてきた。2022年大会のノックアウトステージでは16試合中5試合が延長に及び、すべてPK戦で決着。決勝のアルゼンチン対フランスもその1つだった。

延長戦とロスタイムの違いは何ですか？

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延長戦は、規定時間終了時に同点だった場合に行われる追加のプレー時間です。ロスタイムは、負傷やゴール祝賀、交代などで失われた時間を補うために後半や延長ハーフの後に加える時間です。ロスタイムは都度異なりますが、延長戦は1ハーフ15分＋ロスタイムで固定です。

追加時間はほとんどの公式戦で採用される一方、延長戦はトーナメント大会に限られます。

延長戦が短縮されることはあるか？

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以前は「ゴールデンゴール」方式が採用され、延長戦で先に得点を挙げたチームが即座に勝者となった。

この方式は1998年ワールドカップでFIFAが初めて採用し、パラグアイ戦でローラン・ブランが114分に決めたゴールが大会唯一のゴールデンゴールとなった。

2002年の大会でも同様ケースが3件あった。アンリ・カマラ（セネガル）、アン・ジョンファン（韓国）、イルハン・マンシズ（トルコ）が延長戦で得点を挙げ、チームを次のラウンドへ導いた。

FIFAは1993年にこのルールを導入したが、2004年に廃止。攻撃的なサッカーを促進する狙いがあったものの、チームは延長戦で敗北を避けようと守備を固め、PK戦を狙うケースが多かった。

その後、前半の得点を後半終了まで維持すれば勝利という「シルバーゴール」も導入されたが、こちらも短命に終わった。

延長戦は物議を醸す場面も多い。

延長戦は、ワールドカップで最も記憶に残る、かつ物議を醸した場面を生んできた。1966年、イングランドが唯一の優勝を果たしたときも延長戦で勝敗が決まった。延長前半10分、スリー・ライオンズのジェフ・ハーストが「ゴーストゴール」で先制し、その後3点目を決めて4-2の勝利を決定付けた。

2006年にはジネディーヌ・ジダンがマルコ・マテラッツィに頭突きをして退場し、フランスはイタリアにPK戦で敗れた。2010年にはルイス・スアレスがゴールライン上でハンドを犯し退場。アサモア・ギャンのPKが外れ、ウルグアイは辛うじてPK戦に持ち込んだ。 結果、南米勢はアフリカ勢を退け、勝ち進んだ。

2026年のワールドカップは出場チームが32から48に増え、ノックアウトステージも1回増える。そのため、延長戦やPK戦に突入する試合が増え、終盤の劇的場面や物議を醸す場面が多くなるだろう。