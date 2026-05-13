FIFAワールドカップでのレッドカードルール：退場となる行為は？

2026年のワールドカップは北米で開催され、48チームが参加して計104試合が行われる予定で、大会史上最大規模となる見込みだ。

サッカーの最高峰の舞台では常にドラマが生まれ、今年も例外ではない。各代表はニュージャージーでの決勝進出を目指し、多くの話題を提供することになる。

選手一人ひとりの規律は勝敗を左右する。レッドカードで退場すると、その選手は次の試合に出場できず、チーム戦力も落ちる。どのチームもメットライフ・スタジアムでトロフィーを掲げる夢を叶えるため、審判の判定を招かないよう細心の注意を払う必要がある。

そこでGOALは、今大会のレッドカードルールと、過去の退場が大会に与えた影響を検証する。

レッドカードの対象となる反則とは？

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レッドカードの基準はIFAB（国際サッカー評議会）の「競技規則」に定められており、退場となる行為は6つに分けられる。

「重大な反則行為」——安全を脅かすタックルやチャージ、過剰な力のプレー——はレッドカード。同様に、「暴力行為」——パンチ、頭突き、蹴りなど——も即退場だ。

得点機を阻止する行為（意図的なハンドや戦術的ファウル）も即退場。侮辱的な言動や下品なジェスチャー、唾を吐く、噛みつく行為も同様だ。イエローカードを2枚受けると、やはり退場となる。

レッドカードを受けた場合の処分は何ですか？

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レッドカードを受けた選手は即座に退場となり、その試合には戻れません。交代選手も入れられず、チームは1人少ない状態で試合を続けます。

大会のどの段階でも、その選手は次の試合に出場できません。FIFA懲戒委員会が状況を審査し、暴力など重大な違反には追加の出場停止や罰金を科す場合があります。

大会最終戦で退場した場合、出場停止は次の公式国際試合に持ち越される。

レッドカードは覆されるか？

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ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が「明白かつ明らかな誤り」と判断すれば、選手はレッドカードと出場停止を免れることができる。その場合、プレーは一時中断され、VARの助言を受けた主審がピッチサイドのモニターで映像を確認する。 主審は映像を確認し、レッドカードを取り消すか、より軽い処分に変更できる。2026年ワールドカップからは、誤った2枚目のイエローカードにもVARが介入できるようになる。これまでは、選手は判定を受け入れるしかなかった。

退場処分がピッチで覆されなかった場合、チームはFIFA懲戒委員会に申し立てれば自動的な出場停止を取り消してもらえる。誤認や誤審でレッドカードが誤りと認められれば出場停止は取り消される。

では、大会のどこでレッドカードがリセットされるのか。

イエローカードは準々決勝後にリセットされるが、レッドカードは別だ。退場した選手は必ず次の試合を欠場する。つまり準決勝で退場し、チームが決勝に進んでも、異議が認められなければその選手は決勝に出られない。

このルール変更で決勝戦で出場停止になることは減ったが、過去にはドイツのバラックやイタリアのコスタクルタが警告累加で決勝を欠場した。

ワールドカップ史に残る有名なレッドカード事件

最も有名なのは2006年決勝で延長戦中にジネディーヌ・ジダン（フランス）がマルコ・マテラッツィ（イタリア）に頭突きをした場面だ。フランスはPK戦の末敗れ、ジダンは大会後に現役を引退した。

イングランドもW杯で多くの退場者を出している。代表例は1998年のデビッド・ベッカムの蹴り、2006年のウェイン・ルーニーの踏みつけだ。両試合とも敗れ、退場が敗因の一つとなった。

ワールドカップ1試合の最多レッドカード記録は、2006年「ニュルンベルクの戦い」の4枚だ。ポルトガル対オランダのベスト16で、両チームは荒れた展開となった。 ポルトガルのコスティニャとデコ、オランダのブラールーズとファン・ブロンクホルストが、ロシア人主審イワノフによって退場した。23分にはマニシェが試合唯一の得点を挙げた。