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FIFAランキング：モロッコがアラブ・アフリカトップ、アルゼンチンが世界1位に。

ブラジル 対 モロッコ
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ベルギー 対 エジプト
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タンゴダンサーたちが首位に返り咲く

木曜日に発表された国際サッカー連盟（FIFA）の世界ランキングで、モロッコ代表は7位を維持し、アフリカおよびアラブ諸国で首位を守った。

アフリカではセネガル（15位）、ナイジェリア（26位）、アルジェリア（28位）、エジプト（29位）を上回る。

アラブ圏でもアルジェリア（28位）、エジプト（29位）、チュニジア（45位）、カタール（56位）に先んじ、サウジアラビアは61位。

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セキュリティ不備でアルゼンチン代表が危険に

アルゼンチンは木曜夕方に2026年W杯開幕に合わせて1位に返り咲き、スペイン、フランスが続き、ドイツは10位。

アルゼンチンはアイスランド、ホンジュラスとの親善試合に勝利し、2位アップでフランスから首位の座を取り戻した。

「タンゴの舞踏家たち」は2025年7月以来の頂点に立った一方、フランスは3位に後退した。

トップ10は以下の通り：

  1. アルゼンチン
  2. スペイン
  3. フランス
  4. イングランド
  5. ポルトガル
  6. ブラジル
  7. モロッコ
  8. オランダ
  9. ベルギー
  10. ドイツ
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