FIFAランキング：モロッコがアラブ・アフリカトップ、アルゼンチンが世界1位に。

木曜日に発表された国際サッカー連盟（FIFA）の世界ランキングで、モロッコ代表は7位を維持し、アフリカおよびアラブ諸国で首位を守った。
アフリカではセネガル（15位）、ナイジェリア（26位）、アルジェリア（28位）、エジプト（29位）を上回る。
アラブ圏でもアルジェリア（28位）、エジプト（29位）、チュニジア（45位）、カタール（56位）に先んじ、サウジアラビアは61位。
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セキュリティ不備でアルゼンチン代表が危険に
アルゼンチンは木曜夕方に2026年W杯開幕に合わせて1位に返り咲き、スペイン、フランスが続き、ドイツは10位。
アルゼンチンはアイスランド、ホンジュラスとの親善試合に勝利し、2位アップでフランスから首位の座を取り戻した。
「タンゴの舞踏家たち」は2025年7月以来の頂点に立った一方、フランスは3位に後退した。
トップ10は以下の通り：
- アルゼンチン
- スペイン
- フランス
- イングランド
- ポルトガル
- ブラジル
- モロッコ
- オランダ
- ベルギー
- ドイツ