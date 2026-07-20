国際サッカー連盟（FIFA）は2026年ワールドカップ全試合終了を受け代表チームの最新ランキングを発表した。トップ5に変動があり、 アラブ勢はモロッコが6位を維持した一方、エジプトは5位上昇の24位、チュニジアは12位下降した。

FIFAが公式サイトで発表した公式ランキングによると、スペイン代表は決勝でアルゼンチンを1-0で下し、2026年ワールドカップ優勝を果たしたことで、数年ぶりに世界ランキングの頂点に立った。一方、大会前はランキング首位だったアルゼンチンは2位に後退した。

フランスは3位決定戦でイングランドに4－6で敗れ大会4位だったが、3位を維持。一方、イングランドは60年ぶりの準決勝進出と3位入賞で4位に浮上した。

ブラジルはベスト16敗退で5位に後退。モロッコは1つ上げて6位となり、アラブ・アフリカ勢としてFIFAランキング最高位を更新した。

首位はモロッコ

モロッコは2026年W杯で準々決勝まで進んだがフランスに敗れ、アフリカ・アラブ勢トップの6位を維持した。

アラブ勢ではエジプトが5つ順位を上げ24位となり、アラビア勢2位、アフリカ勢3位に浮上した。

エジプトは2026年W杯でベスト16に入り、5ランクアップの24位。アラブ2位、アフリカ3位（セネガルは18位）となった。

「ファラオ」は物議を醸す判定が相次いだ試合でアルゼンチンに3－2で敗れ大会を去ったが、大会を通じて見せた力強いパフォーマンスがランキング向上につながった。

アルジェリアは1位上昇

アルジェリアは1ランクダウンで世界29位、アラブ3位、アフリカ5位。

サウジアラビアは3位上昇し世界58位、アラブ4位。チュニジアは12位も落ち45位から57位となり、アラブ最大の下落となった。

カタールは3位下がって59位、イラクは57位から63位に後退。ヨルダンは10位落ちて73位となった。

アラブ諸国の順位

モロッコ：6位（アラブ1位）

エジプト：24位（アラブ2位）

アルジェリア：29位（アラブ3位）

チュニジア：57位（4位）

サウジアラビア：58位（5位）

カタール：59位（アラブ6位）

イラク：63位（アラブ7位）

ヨルダン：73位（アラブ8位）