「FIFAウイルス」の影響なし…アル・ナスルのプロ選手たちがアル・ナジュマ戦を前に負傷

サウジアラビア・ロシェンリーグのアル・ナジュマ戦を数時間後に控えたアル・ナスルに、負傷者の連鎖が襲いかかった。

アル・ナスルは、明後日の金曜日、ロシェン・リーグ第27節の試合で、ホームのアル・オウル・パーク・スタジアムにてアル・ナジュマを迎え撃つ。

試合の48時間前、サウジアラビアのジャーナリスト、アリ・アルアンジ氏は自身の「X」公式アカウントを通じて、アル・ナスルのフランス人スター選手であるモハメド・シマカンとキングスレイ・クーマンの2人が、チームの合同練習に参加しなかったことを明らかにした。

アンジ氏は、両選手がここ最近痛みを抱えていたため、水曜日にクラブの医療施設を訪れていたと説明した。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」は、シマカンが前脛骨筋の痛み、クマンがハムストリングと腓腹筋の痛みを火曜日に負ったと報じていた。

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両選手は水曜日、画像診断による検査を受け、負傷の程度と今後の離脱期間を特定する予定だ。

これは、両選手が今月3月の国際試合中断期間（FIFAウィンドウ）中にフランス代表の招集リストに名を連ねていなかったにもかかわらず、行われるものである。

コウマンとシマカンは今シーズンのアル・ナセルにおいて最も重要な戦力とされており、現在67ポイントを獲得し、2位のアル・ヒラルに3ポイント差をつけてサウジ・プロリーグの首位に立つ上で大きな役割を果たしている。

クマンは今シーズン開幕以来、アル・ナスルで32試合に出場し、10ゴール11アシストを記録している。一方、シマカンは28試合に出場し、4ゴールを挙げている。